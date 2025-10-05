Ft
Kerüli a forró kását a Momentum elnöke: beállnak a Tisza Párt mögé?

2025. október 05. 22:10

Látvány- és botránypolitizálás jellemzi a liberális pártot. Valódi érték- és érdekképviselet, szakpolitika nem kerül elő a Momentum Mozgalom repertoárjában. Rózsa András szerint viszont az ellenzéki választók értik és értékelik, hogy a kormányváltás érdekében nem indulnak a parlamenti választásokon.

2025. október 05. 22:10
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Alig pár évvel a megalakulása után a Momentum Mozgalmat ma már bőven a parlamenti bejutási küszöb alatt mérik a közvélemény-kutatók. A számtalan belső vezetési válságot is megélt liberális mozgalmat nemrég Zugló első embere, Rózsa András vette át, nem sokkal azt követően, hogy döntettek: politikai pártként nem kívánják megmérettetni magukat a közelgő országgyűlési voksoláson. Interjúnk a Momentum első emberével.

Momentum: a kormányváltás érdekében folytatják a sokak szemében ízléstelen botránypolitizálást
Látványpolitizálás és botránypolitizálás jellemzi a Momentum Mozgalmat – valódi érték- és érdekképviselet, szakpolitika híján. Interjú a pártelnökkel /// Forrás: Facebook

Látványpolitizálás és botránypolitizálás jellemzi a pártot – valódi érték- és érdekképviselet, szakpolitika híján –, október első hétvégéjén például a pécsi Pride rendezvényén vonulgattak politikusaik, de azelőtt már megindították a sokak szemében visszatetsző plakátkampányukat is.

Momentum: folytatódik a látvány- és botránypolitizálás

Arról, hogy milyen a plakátkampányuk fogadtatása, s hogy arra miként reagálnak az emberek, Rózsa András a Mandinernek úgy felelt „több aktivistánk is arról számolt be, hogy sokan megállnak megnézni a kiállítást. Több járókelő azt mondja, hogy az elmúlt hónapok luxizós botrányait kísérő felháborodás után kifejezetten fontosnak tartják ezek bemutatását – fogalmazott a pártelnök. –

Az egyetlen negatív visszajelzés, amivel találkoztam, hogy a plakátokon miért nincsenek feltüntetve a Fidesz egyre sokasodó p*dofilbotrányai, de az elkövetkező napokban, hetekben ezzel kapcsolatosan is jelentkezünk akciókkal.”

Visszakérdeztünk: elhangzanak-e olyan vélemények, hogy ehelyett inkább a választáson kellene elindulniuk? Mire Rózsa úgy felelt, választók értik és értékelik, hogy a Momentum a kormányváltás érdekében nem indul a választáson. De ha nem mérettetik meg magukat, mihez kezdenek – e felvetésre pedig azt válaszolta a pártvezér, egyfelől folytatják a plakátkampányukat (nem kizárólag csak Budapesten), másfelől hasonló kampányokkal készülnek, „elsősorban vidéki, billegő választókerületekben”.

Nem elengedve a témát – hiszen mégiscsak egy politikai tömörülésről beszélünk – később ismét feltettük a kérdést: folyik-e még a pártjában vita arról, hogy talán nem volt jó ötlet úgy dönteni, hogy nem indulnak a parlamenti választáson? Egyébként emiatt hányan hagyták el a Momentumot, közülük hányan kötöttek ki a Tiszánál?

A vitát lefolytattuk nyár elején, többséget kapott a hátralépés. Nincs azóta erről vita, a közösség elfogadta és közösen dolgozunk a kormányváltásért” – szögezte le a politikus.

Beáll-e a Momentum a Tisza mögé? Kerülik a forró kását

Közvetlenül is segíteni fognak-e a tiszás jelölteknek pultozással, szórólapozással, plakátolással, aláírásgyűjtéssel, egyebekkel? – kérdeztük. Rózsa András úgy felelt,

a Momentum helyi szervezetei döntik el, hogy az adott település sajátosságaira tekintettel mit látnak a leghatékonyabb eszköznek a kormányváltás érdekében.”

Ehhez kapcsolódóan érdeklődtünk Hadházy Ákosról is (kit támogat majd a Momentum), aki saját magát potens zuglói jelöltként állítja be, ugyanakkor kérdéses, hogy tiszás jelölt lesz-e a közelgő kampányban – magyarán sikerül-e Magyar Péternek és Hadházy Ákosnak megállapodnia –, vagy nem.

Remélem, hogy nem áll elő ilyen helyzet, és meg tud állapodni a Tisza és Hadházy Ákos helyben. Én listán a Tiszára, egyéniben Hadházy Ákosra fogok szavazni, és polgármesterként is őt támogatom” – felelte, hozzátéve: még nem tárgyaltak Magyar Péterékkel a választási együttműködésről.

A parlamentből kikerülő momentumos képviselőknek – Fekete-Győr András, Orosz Anna – mi lesz a sorsuk, bízhatnak-e abban, hogy amennyiben a Tisza alakíthat kormányt, fontos állami pozícióhoz jutnak? – kérdeztük ezt követően, amelyre pedig úgy válaszolt, nem a pozíciókért csinálják a politikát, nem számítanak ilyen eshetőségekre. „A legtöbben visszatérnek civil hivatásukhoz.”

Hogyan oldja fel a következő dilemmát egy momentumos?

A Momentum Mozgalom állítása szerint egyfelől a kormányváltásért dolgozik, másfelől a párt elnöke, egyben Zugló polgármestere, illetve párttársai is abban érdekeltek, hogy a jelenlegi kormánypártok maradjanak hatalmon, hiszen a Tisza esetleges győzelme után Magyar Péterék minden bizonnyal a települések irányítását is át akarják majd venni a 2029-es önkormányzati választáson.

Ha azonban jövőre vereséget szenved a Tisza, sok jövője nem marad, így a Momentum továbbra is pályán maradhat. „Ha az a kérdés, hogy feladnám-e a politikai karrieremet a kormányváltás érdekében, erre egyértelmű igen a válaszom. Mélységesen hiszek abban, hogy a kerületem csak profitálni tudna egy esetleges kormányváltásból, mert az elmúlt évek forráselvonása és kivéreztetése megmutatta, hogy Zugló az Orbán-kormányra nem számíthat. De 2029 még messze van” – felelte Rózsa András.

Képek forrása: Facebook

 

