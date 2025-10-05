Kerüli a forró kását a Momentum elnöke: beállnak a Tisza Párt mögé?

Arról, hogy milyen a plakátkampányuk fogadtatása, s hogy arra miként reagálnak az emberek, Rózsa András a Mandinernek úgy felelt „több aktivistánk is arról számolt be, hogy sokan megállnak megnézni a kiállítást. Több járókelő azt mondja, hogy az elmúlt hónapok luxizós botrányait kísérő felháborodás után kifejezetten fontosnak tartják ezek bemutatását – fogalmazott a pártelnök. –

Az egyetlen negatív visszajelzés, amivel találkoztam, hogy a plakátokon miért nincsenek feltüntetve a Fidesz egyre sokasodó p*dofilbotrányai, de az elkövetkező napokban, hetekben ezzel kapcsolatosan is jelentkezünk akciókkal.”

Visszakérdeztünk: elhangzanak-e olyan vélemények, hogy ehelyett inkább a választáson kellene elindulniuk? Mire Rózsa úgy felelt, választók értik és értékelik, hogy a Momentum a kormányváltás érdekében nem indul a választáson. De ha nem mérettetik meg magukat, mihez kezdenek – e felvetésre pedig azt válaszolta a pártvezér, egyfelől folytatják a plakátkampányukat (nem kizárólag csak Budapesten), másfelől hasonló kampányokkal készülnek, „elsősorban vidéki, billegő választókerületekben”.

Nem elengedve a témát – hiszen mégiscsak egy politikai tömörülésről beszélünk – később ismét feltettük a kérdést: folyik-e még a pártjában vita arról, hogy talán nem volt jó ötlet úgy dönteni, hogy nem indulnak a parlamenti választáson? Egyébként emiatt hányan hagyták el a Momentumot, közülük hányan kötöttek ki a Tiszánál?