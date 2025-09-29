Ft
09. 29.
hétfő
momentum elnök brüsszeli Ukrajna Gelencsér Ferencnek Kovács András Tajvan

A Momentum bukott elnöke börtönbüntetéssel fenyegette meg a Mandiner újságíróját – Kovács András nem maradt adós a válasszal

2025. szeptember 29. 21:30

„Jól nézzék meg ezt a szöveget, és ennek fényében döntsenek a jövő évi választáson is!”

2025. szeptember 29. 21:30
null

Hétfő kora este tette fel a kérdést lapunk újságírója, Kovács András Gelencsér Ferencnek, hogy „mit keres Tajvanon, miközben az Országgyűlés éppen plenáris ülést tart?” 

A Momentum bukott elnöke ugyan válaszolt az újságíró kérdésére, miszerint a tajvani kormány hívta meg őt oda, azonban a vádaskodást sem kerülte el. Ezeket a mondatokat küldte Kovács Andrásnak válaszul:

 

Teljesen nyíltan közölte, hogy börtönbe fogok kerülni, mert nem azon a véleményen vagyok, amit ő képvisel”

– emelte ki a komment legsúlyosabb kijelentését lapunk újságírója.

„A teljes magyar ellenzék arra készül, hogy mindenkit le fog sittelni, aki nem liberális, aki nem baloldali, aki nem fogadja el a brüsszeli diktátumokat, és aki nem támogatja 100 százalékban Ukrajnát” – figyelmeztetett Kovács András.

„Jól nézzék meg ezt a szöveget, és ennek fényében döntsenek a jövő évi választáson is!” – mutatott rá az újságíró.

Nyitókép: Facebook / Gelencsér Ferenc

***

 

 

satrafa-2
2025. szeptember 29. 22:57
Van ember, aki elhiszi, hogy ezt az államférfit a taiwani kormány hívta meg?!
gullwing
2025. szeptember 29. 22:56
Ezeket el kell taposni. MIND:
salátás
2025. szeptember 29. 22:47
ez a faszi egyébként posztonként úgy 50-100reakciót szokott kiizzadni, és annyira lent van, hogy még a teljesen cikizésnek szánt hozzászólásokra is kénytelen válaszoljon :DDD
Kar-6-Alom
2025. szeptember 29. 22:45
Hol húzódik vajon a vonal az átlagember és az "államférfi" által lenézett kollaboráns között? Aki együttműködik a hatalommal, azt hívják kollaboránsnak. Aki állami alkalmazott, az mindenképpen kollaboráns, de aki elfogadja a hatalom szabályait és aszerint él, az is. Tehát tanárok, orvosok, vasutasok, rendőrök, katonák, buszsofőrök... mind. Ferikém, akkor kérünk egy közel tízmillió főt befogadni képes börtönt!
