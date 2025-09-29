A Momentum bukott elnöke börtönbüntetéssel fenyegette meg a Mandiner újságíróját – Kovács András nem maradt adós a válasszal

Fekete-Győr András két lábbal szállt bele Szabó Zsófiba, Mandula Viktor tette helyre
„Kevés nálad visszataszítóbb ember garázdálkodik a magyar közéletben” – írta az újságíró a bukott momentumos politikusnak.
„Jól nézzék meg ezt a szöveget, és ennek fényében döntsenek a jövő évi választáson is!”
Hétfő kora este tette fel a kérdést lapunk újságírója, Kovács András Gelencsér Ferencnek, hogy „mit keres Tajvanon, miközben az Országgyűlés éppen plenáris ülést tart?”
A Momentum bukott elnöke ugyan válaszolt az újságíró kérdésére, miszerint a tajvani kormány hívta meg őt oda, azonban a vádaskodást sem kerülte el. Ezeket a mondatokat küldte Kovács Andrásnak válaszul:
Teljesen nyíltan közölte, hogy börtönbe fogok kerülni, mert nem azon a véleményen vagyok, amit ő képvisel”
– emelte ki a komment legsúlyosabb kijelentését lapunk újságírója.
„A teljes magyar ellenzék arra készül, hogy mindenkit le fog sittelni, aki nem liberális, aki nem baloldali, aki nem fogadja el a brüsszeli diktátumokat, és aki nem támogatja 100 százalékban Ukrajnát” – figyelmeztetett Kovács András.
„Jól nézzék meg ezt a szöveget, és ennek fényében döntsenek a jövő évi választáson is!” – mutatott rá az újságíró.
