Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
közélet Digitális Polgári Kör színésznő Fekete-Győr András Momentum anya Mandula Viktor Szabó Zsófi kisfiú

Fekete-Győr András két lábbal szállt bele Szabó Zsófiba, Mandula Viktor tette helyre

2025. szeptember 28. 20:20

„Kevés nálad visszataszítóbb ember garázdálkodik a magyar közéletben” – írta az újságíró a bukott momentumos politikusnak.

2025. szeptember 28. 20:20
null

A Momentum bukott politikusa, Fekete-Győr András nem tud leállni. Vasárnapi Facebook-bejegyzésében Szabó Zsófia színésznőt kérdezte fel, aki több mint egy hete Rákay Philippel vezényelte le a nagysikerű DPK-találkozót a Papp László Sportarénában.

Fekete-Győr úgy fogalmazott, „kedves Szabó Zsófi, segíts nekünk megérteni valamit. Az ország többsége rendszerváltásra készül, napról napra többen fordulnak el a kormánytól. 

„Hogyan lehetséges mégis az, hogy te és számos más celebtársad, akik eddig látványosan távol maradtatok a politikától, éppen most érzitek az időt elérkezettnek arra, hogy beálljatok a hatalom szekértolói közé?

Mondd, mit láttok ti, amit a túlnyomó többség már nem?”

– tette fel a kérdéseit a Momentum hajdani elnöke.

Majd felidézte Szabó Zsófia korábbi nyilatkozatát, melyben a színésznő azt mondta, hogy azért lépett be a Digitális Polgári Körök egyikébe, mert elege lett a gyűlöletkeltésből, és úgy érezte, „muszáj végre tennie valamit”.

Fekete-Győr András azonban nem érte be még ennyivel. Azzal folytatta, „Ne haragudj, Zsófi, de ez a szintű naivitás egyszerűen nem életszerű. Senki nem hiszi el neked. Láthatóan a sajátjaid sem. Elég csak ránézni az Instagram-oldaladra: amióta részt vettél a »Digitális Polgári Körök« gyűlölet-félóráján, több ezren követtek ki. (...) Mondd: milyen érzés a követőid bizalmát és szeretetét a hatalom vállveregetésére cserélni?” – tette fel az újabb kérdést a valamikor országgyűlési képviselő.

Ezt is ajánljuk a témában

„Építitek a szeretetországot?”

Nem sokkal később erre a bejegyzésre reagált Mandula Viktor újságíró. A megmondóember azt írta, „Kedves Fekete-Győr András! 

Igazán férfias dolog nyilvánosan belegázolni egy fiatal színésznőbe, kisgyermekes anyukába pusztán azért, mert az nem az ordibáló kocsmai verekedőben látja a béke zálogát.” 

„Igazán bátor dolog erre a fiatal nőre ráuszítani a több száz mocskos szájú kommentelődet, hogy ott k*rvázzák, riherongyozzák egy 7 éves kisfiú anyukáját” – fűzte hozzá.

Majd azt kérdezte Fekete-Győrtől, hogy „építitek a szeretetországot, igaz, András?”.

Végül a végső gyomrost azzal vitte be az egykori ellenzéki pártvezérnek, hogy kijelentette, „kevés nálad visszataszítóbb ember garázdálkodik a magyar közéletben”.

Nyitókép: Fekete-Győr András Facebook-oldala

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hegyaljai-2
2025. szeptember 28. 22:51
Az 1960-as 1970-es évek fordulója körül, mindkét oldali nagyszüleim falujában volt egy-egy "falu bolondja". Nem tudom, hogy autisták voltak, vagy skrizofrének, vagy csak egyszerűen gyengeelméjűek. A faluban a felnőttek nem bántották őket, csak a a gyerekek gúnyolódtak. Ha vágtak fát, vagy más ház körüli munkát végeztek, nem csak ételt, de pénzt is kaptak a gazdáktól. A templomban megálltak, hátul, de nem akartak felmenni a szószékre.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 28. 22:43
» alice 2025. szeptember 28. 22:40 Ad 2 - mi az, hogy "követtek ki"? Ez valami késő Kazinczy-féle nyelújított szó? És van követtek be is?« Olyan még nincs. De hamarosan többen követik be oda, ahova megy. Csak ők másik cellában lesznek.
Válasz erre
0
0
alice
•••
2025. szeptember 28. 22:40 Szerkesztve
"...gyűlölet-félóráján, több ezren követtek ki." Ad 1 - gyűlölet jelző épp olyan hazugság, mint a félóra Ad 2 - mi az, hogy "követtek ki"? Ez valami késő Kazinczy-féle nyelújított szó? És van követtek be is? Ad 3 - és végül mi ez a tegeződés? Egy óvodába vagy iskolába jártak? Ismerik egymást? Ittak pertut? Szóval szánalmas az idézett FGYA fb bejegyzése, és remek MV reakciója.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. szeptember 28. 22:37
vigyorog mint akit szopatni visznek ! kezdheted a testőröket megfizetni te Hazaáruló mocskos gané !!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!