Fekete-Győr András két lábbal szállt bele Szabó Zsófiba, Mandula Viktor tette helyre

A Momentum bukott politikusa, Fekete-Győr András nem tud leállni. Vasárnapi Facebook-bejegyzésében Szabó Zsófia színésznőt kérdezte fel, aki több mint egy hete Rákay Philippel vezényelte le a nagysikerű DPK-találkozót a Papp László Sportarénában.

Fekete-Győr úgy fogalmazott, „kedves Szabó Zsófi, segíts nekünk megérteni valamit. Az ország többsége rendszerváltásra készül, napról napra többen fordulnak el a kormánytól.

„Hogyan lehetséges mégis az, hogy te és számos más celebtársad, akik eddig látványosan távol maradtatok a politikától, éppen most érzitek az időt elérkezettnek arra, hogy beálljatok a hatalom szekértolói közé?

Mondd, mit láttok ti, amit a túlnyomó többség már nem?”

– tette fel a kérdéseit a Momentum hajdani elnöke.