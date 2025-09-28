Fekete-Győr András két lábbal szállt bele Szabó Zsófiba, Mandula Viktor tette helyre

Szabó Zsófi elárulta: ezért áll teljes szívvel a Digitális Polgári Körök mellett
A műsorvezetőnek fontos, hogy milyen országban él.
„Kevés nálad visszataszítóbb ember garázdálkodik a magyar közéletben” – írta az újságíró a bukott momentumos politikusnak.
A Momentum bukott politikusa, Fekete-Győr András nem tud leállni. Vasárnapi Facebook-bejegyzésében Szabó Zsófia színésznőt kérdezte fel, aki több mint egy hete Rákay Philippel vezényelte le a nagysikerű DPK-találkozót a Papp László Sportarénában.
Fekete-Győr úgy fogalmazott, „kedves Szabó Zsófi, segíts nekünk megérteni valamit. Az ország többsége rendszerváltásra készül, napról napra többen fordulnak el a kormánytól.
„Hogyan lehetséges mégis az, hogy te és számos más celebtársad, akik eddig látványosan távol maradtatok a politikától, éppen most érzitek az időt elérkezettnek arra, hogy beálljatok a hatalom szekértolói közé?
Mondd, mit láttok ti, amit a túlnyomó többség már nem?”
– tette fel a kérdéseit a Momentum hajdani elnöke.
Majd felidézte Szabó Zsófia korábbi nyilatkozatát, melyben a színésznő azt mondta, hogy azért lépett be a Digitális Polgári Körök egyikébe, mert elege lett a gyűlöletkeltésből, és úgy érezte, „muszáj végre tennie valamit”.
Fekete-Győr András azonban nem érte be még ennyivel. Azzal folytatta, „Ne haragudj, Zsófi, de ez a szintű naivitás egyszerűen nem életszerű. Senki nem hiszi el neked. Láthatóan a sajátjaid sem. Elég csak ránézni az Instagram-oldaladra: amióta részt vettél a »Digitális Polgári Körök« gyűlölet-félóráján, több ezren követtek ki. (...) Mondd: milyen érzés a követőid bizalmát és szeretetét a hatalom vállveregetésére cserélni?” – tette fel az újabb kérdést a valamikor országgyűlési képviselő.
Ezt is ajánljuk a témában
A műsorvezetőnek fontos, hogy milyen országban él.
Nem sokkal később erre a bejegyzésre reagált Mandula Viktor újságíró. A megmondóember azt írta, „Kedves Fekete-Győr András!
Igazán férfias dolog nyilvánosan belegázolni egy fiatal színésznőbe, kisgyermekes anyukába pusztán azért, mert az nem az ordibáló kocsmai verekedőben látja a béke zálogát.”
„Igazán bátor dolog erre a fiatal nőre ráuszítani a több száz mocskos szájú kommentelődet, hogy ott k*rvázzák, riherongyozzák egy 7 éves kisfiú anyukáját” – fűzte hozzá.
Majd azt kérdezte Fekete-Győrtől, hogy „építitek a szeretetországot, igaz, András?”.
Végül a végső gyomrost azzal vitte be az egykori ellenzéki pártvezérnek, hogy kijelentette, „kevés nálad visszataszítóbb ember garázdálkodik a magyar közéletben”.
Nyitókép: Fekete-Győr András Facebook-oldala