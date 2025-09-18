Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Rákay Philip műsorvezető Szabó Zsófi

Szabó Zsófi elárulta: ezért áll teljes szívvel a Digitális Polgári Körök mellett

2025. szeptember 18. 16:37

A műsorvezetőnek fontos, hogy milyen országban él.

2025. szeptember 18. 16:37
null

Szeptember 20-án a Papp László Sportarénában rendezik meg a Digitális Polgári Körök első nagyszabású találkozóját, ahol több mint tízezer ember gyűlik össze, hogy személyesen is megismerje egymást. A rendezvény házigazdái Szabó Zsófi és Rákay Philip lesznek. A szervezők célja, hogy a közösség az online térből kilépve valós találkozások révén kapjon új lendületet, és a viták, kommentek, eszmecserék élő formában is folytatódjanak.

Rákay Philip a Mokkában elmondta: 

Az egész Digitális Polgári Kör alapításának lényege, hogy hallassuk a normalitás hangját a digitális térben.”

A műsorvezető hozzátette, meglepetésekben sem lesz hiány, hiszen a program tudósok, sportolók, művészek és közéleti személyiségek részvételével valósul meg, közösségi élményt adva a politikai-közéleti diskurzus mellett.

Szabó Zsófi hangsúlyozta, döntése személyes elhatározásból született, és teljes mértékben hisz a kezdeményezésben.

„Országépítő gondolatainak nemcsak azok lehetnek örökösei, akik politizálnak. Amikor azt érzed, hogy fontos neked, milyen országban élsz, milyen a közhangulat, amikor csak a gyűlöletkeltés megy és csak negatív energiák között mozogsz, akkor szeretnél tenni valamit...” – fogalmazott. Majd hozzátette: 

Nagyon büszkén fogok ott állni azzal a 10-11 ezer emberrel a Papp László Sportarénában.”

A szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet, így szinte szűknek bizonyul majd a sportaréna. A cél nem pusztán egy egyszeri esemény megrendezése, hanem egy országos mozgalom elindítása, amelyben a Digitális Polgári Körök újra életre hívják a polgári értékeket, és közösségi élménnyé formálják a közéleti párbeszédet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Szabó Zsófi oldala

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vata Aripeit
2025. szeptember 18. 18:48
Az meg külön jó lesz, amikor a magyarpéter a kordonok mögött a lepukkant nagyervin platóján fog ajvékolni ...jut eszembe, ha magyarpéter alapítana egy dpk-t beengednék?😀
Válasz erre
0
0
nzoltan-818
•••
2025. szeptember 18. 18:22 Szerkesztve
Zsófi, tudod hogy a többi sztár celeb ki fog közösíteni? Nekik a normális, felelős gondolkodás, árulás! Bírni fogod?
Válasz erre
1
0
herbert
2025. szeptember 18. 17:33
Édesapja konkrétan nem ismerne rá.
Válasz erre
2
5
makapaka2
2025. szeptember 18. 17:27
Az édesapja is egy igaz, becsületes magyar ember volt. Örülök, hogy a lánya is hasonlóan gondolkodik.
Válasz erre
9
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!