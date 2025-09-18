Szabó Zsófi elárulta: ezért áll teljes szívvel a Digitális Polgári Körök mellett

Szeptember 20-án a Papp László Sportarénában rendezik meg a Digitális Polgári Körök első nagyszabású találkozóját, ahol több mint tízezer ember gyűlik össze, hogy személyesen is megismerje egymást. A rendezvény házigazdái Szabó Zsófi és Rákay Philip lesznek. A szervezők célja, hogy a közösség az online térből kilépve valós találkozások révén kapjon új lendületet, és a viták, kommentek, eszmecserék élő formában is folytatódjanak.

Rákay Philip a Mokkában elmondta:

Az egész Digitális Polgári Kör alapításának lényege, hogy hallassuk a normalitás hangját a digitális térben.”

A műsorvezető hozzátette, meglepetésekben sem lesz hiány, hiszen a program tudósok, sportolók, művészek és közéleti személyiségek részvételével valósul meg, közösségi élményt adva a politikai-közéleti diskurzus mellett.