Szabó Zsófi elárulta: ezért áll teljes szívvel a Digitális Polgári Körök mellett

„Írjunk együtt történelmet” – hatalmas érdeklődés övezi a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját
Orbán Viktor szerint ez a nap felejthetetlen pillanat lesz a közösség életében.
A műsorvezetőnek fontos, hogy milyen országban él.
Szeptember 20-án a Papp László Sportarénában rendezik meg a Digitális Polgári Körök első nagyszabású találkozóját, ahol több mint tízezer ember gyűlik össze, hogy személyesen is megismerje egymást. A rendezvény házigazdái Szabó Zsófi és Rákay Philip lesznek. A szervezők célja, hogy a közösség az online térből kilépve valós találkozások révén kapjon új lendületet, és a viták, kommentek, eszmecserék élő formában is folytatódjanak.
Rákay Philip a Mokkában elmondta:
Az egész Digitális Polgári Kör alapításának lényege, hogy hallassuk a normalitás hangját a digitális térben.”
A műsorvezető hozzátette, meglepetésekben sem lesz hiány, hiszen a program tudósok, sportolók, művészek és közéleti személyiségek részvételével valósul meg, közösségi élményt adva a politikai-közéleti diskurzus mellett.
Szabó Zsófi hangsúlyozta, döntése személyes elhatározásból született, és teljes mértékben hisz a kezdeményezésben.
„Országépítő gondolatainak nemcsak azok lehetnek örökösei, akik politizálnak. Amikor azt érzed, hogy fontos neked, milyen országban élsz, milyen a közhangulat, amikor csak a gyűlöletkeltés megy és csak negatív energiák között mozogsz, akkor szeretnél tenni valamit...” – fogalmazott. Majd hozzátette:
Nagyon büszkén fogok ott állni azzal a 10-11 ezer emberrel a Papp László Sportarénában.”
A szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet, így szinte szűknek bizonyul majd a sportaréna. A cél nem pusztán egy egyszeri esemény megrendezése, hanem egy országos mozgalom elindítása, amelyben a Digitális Polgári Körök újra életre hívják a polgári értékeket, és közösségi élménnyé formálják a közéleti párbeszédet.
