„Írjunk együtt történelmet” – hatalmas érdeklődés övezi a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját

2025. augusztus 30. 16:49

Orbán Viktor szerint ez a nap felejthetetlen pillanat lesz a közösség életében.

2025. augusztus 30. 16:49
Mint ismert, szeptember 20-án tartják a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját. Orbán Viktor miniszterelnök szerint ez a nap felejthetetlen pillanat lesz a közösség életében.

Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. Írjunk együtt történelmet a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján!”

A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvényre már most hatalmas az érdeklődés, a helyek gyorsan fogynak. Arra biztatta követőit, hogy regisztráljanak időben, és csatlakozzanak a digitális honfoglaláshoz, hogy részesei lehessenek a gyűlésnek.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Összesen 1 komment

llnnhegyi
2025. augusztus 30. 18:00
Lesz elég nagy épület? Hajrá DPK-k!
