„Írjunk együtt történelmet” – hatalmas érdeklődés övezi a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját

Mint ismert, szeptember 20-án tartják a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját. Orbán Viktor miniszterelnök szerint ez a nap felejthetetlen pillanat lesz a közösség életében.
Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. Írjunk együtt történelmet a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján!”
A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvényre már most hatalmas az érdeklődés, a helyek gyorsan fogynak. Arra biztatta követőit, hogy regisztráljanak időben, és csatlakozzanak a digitális honfoglaláshoz, hogy részesei lehessenek a gyűlésnek.
