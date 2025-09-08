Vége a találgatásoknak: Orbán Viktor elképesztő titkokról rántotta le a leplet

„Írjunk együtt történelmet” – hatalmas érdeklődés övezi a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját
Orbán Viktor szerint ez a nap felejthetetlen pillanat lesz a közösség életében.
Eljött a pillanat.
Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy véget ért a Digitális Polgári Körök izgalmas tippversenye. A miniszterelnök korábban arra buzdította követőit, hogy találgassák, ki lesz Rákay Philip társa a szeptember 20-i országos rendezvényen.
A várakozásnak vége: Orbán Viktor felfedte, hogy a rendezvény másik házigazdája Szabó Zsófi lesz, aki nagy örömmel mondott igent a felkérésre. A bejelentés szerint most lehull a lepel, és a találgatások sora ezzel hivatalosan is lezárult.
A posztot kísérő fotón a miniszterelnök és Szabó Zsófi mosolyogva pózolnak, mögöttük pedig a találkozó helyszínét idéző kert és vendégek színes forgataga látható. Orbán Viktor könnyed, játékos hangnemben zárta a bejegyzést, egy kérdéssel fordulva követőihez: „Ki találta el helyesen?”
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán