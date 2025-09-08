Ft
Digitális Polgári Kör Rákay Philip Szabó Zsófi Orbán Viktor

Vége a találgatásoknak: Orbán Viktor elképesztő titkokról rántotta le a leplet

2025. szeptember 08. 21:42

Eljött a pillanat.

2025. szeptember 08. 21:42
null

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy véget ért a Digitális Polgári Körök izgalmas tippversenye. A miniszterelnök korábban arra buzdította követőit, hogy találgassák, ki lesz Rákay Philip társa a szeptember 20-i országos rendezvényen.

A várakozásnak vége: Orbán Viktor felfedte, hogy a rendezvény másik házigazdája Szabó Zsófi lesz, aki nagy örömmel mondott igent a felkérésre. A bejelentés szerint most lehull a lepel, és a találgatások sora ezzel hivatalosan is lezárult.

A posztot kísérő fotón a miniszterelnök és Szabó Zsófi mosolyogva pózolnak, mögöttük pedig a találkozó helyszínét idéző kert és vendégek színes forgataga látható. Orbán Viktor könnyed, játékos hangnemben zárta a bejegyzést, egy kérdéssel fordulva követőihez: „Ki találta el helyesen?”

Forrás: Facebook

 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

llnnhegyi
•••
2025. szeptember 08. 22:07 Szerkesztve
Bármelyik TISZA nőtől jobb! Nem kicsit! =================✓ A politika állása jelenleg Fidesz: TISZA = 12:6
Válasz erre
3
0
llnnhegyi
2025. szeptember 08. 22:02
OK! Jó nő!
Válasz erre
4
0
Panzer7
2025. szeptember 08. 22:01
Csak eggyel csinosabb,mint Kollár Kinga meg a többi tiszás gyönyörűség…
Válasz erre
1
3
luxusbatar
2025. szeptember 08. 21:51
Akit érdekel, hogy hogy nézne a ki a tisza által elképzelt szeretetország....az nézze meg a kommenteket.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!