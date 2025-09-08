Vége a találgatásoknak: Orbán Viktor elképesztő titkokról rántotta le a leplet

A várakozásnak vége: Orbán Viktor felfedte, hogy a rendezvény másik házigazdája Szabó Zsófi lesz, aki nagy örömmel mondott igent a felkérésre. A bejelentés szerint most lehull a lepel, és a találgatások sora ezzel hivatalosan is lezárult.

A posztot kísérő fotón a miniszterelnök és Szabó Zsófi mosolyogva pózolnak, mögöttük pedig a találkozó helyszínét idéző kert és vendégek színes forgataga látható. Orbán Viktor könnyed, játékos hangnemben zárta a bejegyzést, egy kérdéssel fordulva követőihez: „Ki találta el helyesen?”