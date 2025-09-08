Ezt nem teszik zsebre Brüsszelben: Orbán Viktor kőkemény hangvételű levélben szólította fel Ursula von der Leyent

A miniszterelnök büszkén hivatkozott Magyarország határvédelmi eredményeire: „2015 óta megelőztük több mint egymillió illegális migráns belépését az EU területére, köszönhetően a robusztus magyar határvédelmi rendszernek.”

Hangsúlyozta, hogy az ország ugyanazt az elismerést és pénzügyi támogatást várja ezen eredményért, mint más tagállamok,

és kiemelte: „Számos, nagy migrációs nyomással sújtott határ menti tagállam döntött úgy, hogy fizikai akadályokat épít külső határai mentén nemzeti biztonságuk és polgáraik biztonságának védelme érdekében.”

Orbán Viktor figyelmeztető hangon írt a jövőbeli kihívásokról: „A migráció eszközként való felhasználása valós fenyegetést jelent az EU biztonságára. A felhasználás azonban nem állami szereplők által is elkövetett, mint például szervezett bűnözői csoportok embercsempészei, akiknek kapcsolataik vannak terrorista szervezetekkel és tudatosan vagy nem tudatosan NGO-k támogatják őket, amelyek arra törekednek, hogy illegális migránsok tömegeit juttassák be a schengeni térségbe a nyugat-balkáni útvonalon keresztül.”

A kormányfő sürgette az Európai Bizottságot, hogy nyújtson pénzügyi segítséget a határ menti tagállamoknak minden diszkrimináció nélkül, miközben Magyarország továbbra is elkötelezett marad az európai szolidaritás és a közös értékek mellett: „Magyarország továbbra is elkötelezett az európai szolidaritás mellett és folytatja a küzdelmet a közös európai értékekért a schengeni határ és polgáraink biztonságának védelmével.”