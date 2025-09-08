Ezt nem teszik zsebre Brüsszelben: Orbán Viktor kőkemény hangvételű levélben szólította fel Ursula von der Leyent

Most erősítették meg a hírt a lengyelek: beigazolódott Orbán jóslata
Hamarosan létfontosságú találkozóra kerülhet sor.
A miniszterelnök a magyar határvédelemért harcol.
Orbán Viktor miniszterelnök kemény hangvételű levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, hogy felszólítsa az Európai Uniót Magyarország határvédelmi költségeinek megtérítésére. Az Index információi szerint a kormányfő elismerően fogadta az Európai Bizottság elnökének korábbi kijelentését:
Érdeklődéssel olvastam a Lengyelországban tett nyilatkozatát, miszerint az Európai Unió külső határainak védelmét biztosító fizikai akadályok közös felelősség.”
Ursula von der Leyen a belorusz határon emelt acélkerítés mellett tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az Európai Unió „komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést”, és felgyorsítják a SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramot, amelyben 150 milliárd eurót mozgósítanak a tagállamoknak a védelem és a fegyveripar fejlesztésére.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország az elmúlt tíz évben a Schengeni Térség jelentős határszakaszát kizárólag a nemzeti költségvetésből védte, miközben folyamatos politikai nyomás és napi egymillió eurós bírság nehezedett az országra: „Politikai vagy pénzügyi támogatás helyett Magyarország csak folyamatos kritikával találkozott, és példátlan, napi 1 millió eurós pénzügyi bírság megfizetésére kötelezték.”
A miniszterelnök büszkén hivatkozott Magyarország határvédelmi eredményeire: „2015 óta megelőztük több mint egymillió illegális migráns belépését az EU területére, köszönhetően a robusztus magyar határvédelmi rendszernek.”
Hangsúlyozta, hogy az ország ugyanazt az elismerést és pénzügyi támogatást várja ezen eredményért, mint más tagállamok,
és kiemelte: „Számos, nagy migrációs nyomással sújtott határ menti tagállam döntött úgy, hogy fizikai akadályokat épít külső határai mentén nemzeti biztonságuk és polgáraik biztonságának védelme érdekében.”
Orbán Viktor figyelmeztető hangon írt a jövőbeli kihívásokról: „A migráció eszközként való felhasználása valós fenyegetést jelent az EU biztonságára. A felhasználás azonban nem állami szereplők által is elkövetett, mint például szervezett bűnözői csoportok embercsempészei, akiknek kapcsolataik vannak terrorista szervezetekkel és tudatosan vagy nem tudatosan NGO-k támogatják őket, amelyek arra törekednek, hogy illegális migránsok tömegeit juttassák be a schengeni térségbe a nyugat-balkáni útvonalon keresztül.”
A kormányfő sürgette az Európai Bizottságot, hogy nyújtson pénzügyi segítséget a határ menti tagállamoknak minden diszkrimináció nélkül, miközben Magyarország továbbra is elkötelezett marad az európai szolidaritás és a közös értékek mellett: „Magyarország továbbra is elkötelezett az európai szolidaritás mellett és folytatja a küzdelmet a közös európai értékekért a schengeni határ és polgáraink biztonságának védelmével.”
A portál szerint a levél másolatát az Európai Tanács minden tagjának megküldték, jelezve, hogy Orbán Viktor a magyar határvédelem és a polgárok biztonsága ügyét széles európai nyilvánosság előtt kívánja képviselni.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala