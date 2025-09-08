Ft
09. 08.
hétfő
Ezt nem teszik zsebre Brüsszelben: Orbán Viktor kőkemény hangvételű levélben szólította fel Ursula von der Leyent

2025. szeptember 08. 21:31

A miniszterelnök a magyar határvédelemért harcol.

2025. szeptember 08. 21:31
null

Orbán Viktor miniszterelnök kemény hangvételű levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, hogy felszólítsa az Európai Uniót Magyarország határvédelmi költségeinek megtérítésére. Az Index információi szerint a kormányfő elismerően fogadta az Európai Bizottság elnökének korábbi kijelentését: 

Érdeklődéssel olvastam a Lengyelországban tett nyilatkozatát, miszerint az Európai Unió külső határainak védelmét biztosító fizikai akadályok közös felelősség.”

Ursula von der Leyen a belorusz határon emelt acélkerítés mellett tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az Európai Unió „komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést”, és felgyorsítják a SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramot, amelyben 150 milliárd eurót mozgósítanak a tagállamoknak a védelem és a fegyveripar fejlesztésére.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország az elmúlt tíz évben a Schengeni Térség jelentős határszakaszát kizárólag a nemzeti költségvetésből védte, miközben folyamatos politikai nyomás és napi egymillió eurós bírság nehezedett az országra: „Politikai vagy pénzügyi támogatás helyett Magyarország csak folyamatos kritikával találkozott, és példátlan, napi 1 millió eurós pénzügyi bírság megfizetésére kötelezték.”

A miniszterelnök büszkén hivatkozott Magyarország határvédelmi eredményeire: „2015 óta megelőztük több mint egymillió illegális migráns belépését az EU területére, köszönhetően a robusztus magyar határvédelmi rendszernek.” 

Hangsúlyozta, hogy az ország ugyanazt az elismerést és pénzügyi támogatást várja ezen eredményért, mint más tagállamok,

és kiemelte: „Számos, nagy migrációs nyomással sújtott határ menti tagállam döntött úgy, hogy fizikai akadályokat épít külső határai mentén nemzeti biztonságuk és polgáraik biztonságának védelme érdekében.”

Orbán Viktor figyelmeztető hangon írt a jövőbeli kihívásokról: „A migráció eszközként való felhasználása valós fenyegetést jelent az EU biztonságára. A felhasználás azonban nem állami szereplők által is elkövetett, mint például szervezett bűnözői csoportok embercsempészei, akiknek kapcsolataik vannak terrorista szervezetekkel és tudatosan vagy nem tudatosan NGO-k támogatják őket, amelyek arra törekednek, hogy illegális migránsok tömegeit juttassák be a schengeni térségbe a nyugat-balkáni útvonalon keresztül.” 

A kormányfő sürgette az Európai Bizottságot, hogy nyújtson pénzügyi segítséget a határ menti tagállamoknak minden diszkrimináció nélkül, miközben Magyarország továbbra is elkötelezett marad az európai szolidaritás és a közös értékek mellett: „Magyarország továbbra is elkötelezett az európai szolidaritás mellett és folytatja a küzdelmet a közös európai értékekért a schengeni határ és polgáraink biztonságának védelmével.”

A portál szerint a levél másolatát az Európai Tanács minden tagjának megküldték, jelezve, hogy Orbán Viktor a magyar határvédelem és a polgárok biztonsága ügyét széles európai nyilvánosság előtt kívánja képviselni.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

optimista-2
2025. szeptember 08. 23:06
Egy eurocentet sem fognak adni. Faji-nemzeti alapon megy a megkülönböztetés. A jelenlegi EU vezetés rasszista, sőt: neofasiszta. Vannak másod és harmadrendű országok. Ha tehetnék, újranyitnák számunkra Auschwitzot.
Válasz erre
1
0
kir2vik
2025. szeptember 08. 22:42
Helyes. Lassú víz partot mos. Hajrá Patrióták, hajrá Magyarország, hajrá Orbán Viktor!
Válasz erre
5
0
salátás
2025. szeptember 08. 22:29
mi van tetű, valami értelmesre nem futja, csak erre a ratyi provokációkísérletre?
Válasz erre
0
7
csalodtamafideszben
•••
2025. szeptember 08. 22:15 Szerkesztve
Nahát-nahát, a lengyelek kerítését megdicsérte a bizottság elnöke, a te tyúkketrecedet meg leszólta! Micsoda igazságtalan világ ez! És még az ujjad is bibis lett! Hát itt már senki nem tiszteli az ERŐT? Európa ketrecharcosát? A felcsúti oroszlánt? Az Orbánisztán nevű regionális középhatalmat? Menjél Trump papa vállára sírni egyet!
Válasz erre
1
20
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!