Most erősítették meg a hírt a lengyelek: beigazolódott Orbán jóslata

Karol Nawrocki hamarosan találkozik Orbán Viktorral – közölte hétfőn Rafał Leśkiewicz, az elnök szóvivője a Lengyel Hírügynökség (PAP) stúdiójában – szúrta ki a Hírek Lengyelországból Facebook-oldal.

A lengyel–magyar kapcsolatok rendkívül fontosak számunkra

– tette hozzá.

Orbán Viktor pozitív üzenete

Orbán Viktor csütörtökön a közösségi médiában jelentette be, hogy kormánya „elkezdte újjáépíteni a lengyel-magyar együttműködést”, ami jelzés lehetett Nawrocki elnök számára.