Most erősítették meg a hírt a lengyelek: beigazolódott Orbán jóslata

Karol Nawrocki hamarosan találkozik Orbán Viktorral – közölte hétfőn Rafał Leśkiewicz, az elnök szóvivője a Lengyel Hírügynökség (PAP) stúdiójában – szúrta ki a Hírek Lengyelországból Facebook-oldal.
A lengyel–magyar kapcsolatok rendkívül fontosak számunkra
– tette hozzá.
Orbán Viktor csütörtökön a közösségi médiában jelentette be, hogy kormánya „elkezdte újjáépíteni a lengyel-magyar együttműködést”, ami jelzés lehetett Nawrocki elnök számára.
Leśkiewicz hangsúlyozta, hogy bár a találkozó tervezése folyamatban van, egyelőre nincsen konkrét időpont vagy tárgyalási tematika. Nawrocki és Orbán találkozója a Varsó és Budapest közötti párbeszéd újabb lépése lesz, célja a kétoldalú együttműködés erősítése.
