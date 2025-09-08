Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Karol Nawrocki Lengyelország Magyarország Varsó elnök Budapest Orbán Viktor V4 találkozó

Most erősítették meg a hírt a lengyelek: beigazolódott Orbán jóslata

2025. szeptember 08. 16:41

Hamarosan létfontosságú találkozóra kerülhet sor.

2025. szeptember 08. 16:41
null

Karol Nawrocki hamarosan találkozik Orbán Viktorral – közölte hétfőn Rafał Leśkiewicz, az elnök szóvivője a Lengyel Hírügynökség (PAP) stúdiójában – szúrta ki a Hírek Lengyelországból Facebook-oldal.

A lengyel–magyar kapcsolatok rendkívül fontosak számunkra

– tette hozzá.

Orbán Viktor pozitív üzenete

Orbán Viktor csütörtökön a közösségi médiában jelentette be, hogy kormánya „elkezdte újjáépíteni a lengyel-magyar együttműködést, ami jelzés lehetett Nawrocki elnök számára.

Leśkiewicz hangsúlyozta, hogy bár a találkozó tervezése folyamatban van, egyelőre nincsen konkrét időpont vagy tárgyalási tematika. Nawrocki és Orbán találkozója a Varsó és Budapest közötti párbeszéd újabb lépése lesz, célja a kétoldalú együttműködés erősítése.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Szarvasbika
2025. szeptember 08. 18:35
Novicsokot újratöltötték? Most Németországban él. Élt már Bécsben, volt már tót...
Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok
2025. szeptember 08. 18:22
Mi történt magyarok? Utolértétek Ausztriát? PEDOFidesz🍊 2026 Orbán Viktor szerint: Ada, adadada, ad adad, Ada, adadada, ad adad,Ada.....
kimirszen
2025. szeptember 08. 17:22
Hamarosan létfontosságú találkozóra kerülhet sor Kinek a létének fontos?
Obsitos Technikus
2025. szeptember 08. 17:21
Mámmegin' ? PitiPöti idegállapotot kap 🤣
