Az önjelölt korrupcióvadász Hadházy Ákos emberével kötött furcsa szerződést az önkormányzat

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
A botránypolitikus munkatársát abban a kerületben fogják kifizetni az adófizetők pénzéből, ahol Hadházy az országgyűlési képviselő.
2025. április 1-től, 2026. március 31-ig kötött szerződést Rózsa András, Zugló polgármestere Hadházy Ákos bizalmi emberével, aki a politikus Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítványának kurátora is egyben – írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint Rózsa András egy év alatt 5,4 millió forintot költ el a zuglóiak pénzéből az országgyűlési képviselő munkatársának bérezésére.
Kovács Áron Attila a kommunikációs feladatok ellátásáért havonta 450 ezer forintot kap a zuglói adófizetőktől.
Feladatai közé tartozik a kommunikációs tanácsadás, kommunikációs stáb működésének segítése, támogatása, kapcsolattartás a sajtóval, sajtóközlemények írása, egyéb sajtótermékek írása, felkészítés sajtómegkeresések esetén.
Hadházy Ákos bizalmi embere már korábban is botrányt okozott Zuglóban, akkor a Nemzeti Konzultációs ívek gyűjtésével kapcsolatban. A férfi ugyanis 2020-ban közreműködött az ívek összegyűjtésében
– idézte fel a Magyar Nemzet.
A tevékenység ugyanakkor Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint az adatvédelmi törvénybe ütközhetett.
Hadházy Ákos az ívek összegyűjtésével kapcsolatos felhívásában nem adott tájékoztatást arról, hogy mihez kezdenek a postán beérkezett személyes adatokkal, így felmerült, hogy a nemzeti konzultációs ívek begyűjtése nem más, mint adatbázis-építés, listázva a nem kormánypárti, de aktív szavazókat.
A kormányfő lapunknak szellemesen reagált a Hadházy-féle híresztelésre.
A Magyar Nemzet szerint
korábban is merültek fel aggályok Hadházy adatgyűjtésével kapcsolatban.
Tavaly az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért indított aláírásgyűjtést az ex-LMP-s, az adatokat akkor a szocialista párt használhatta fel adatbázis-építésre. A Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítványának (TITA) kurátora már akkor is az a Kovács Áron Attila volt, aki korábban évekig a VS, valamint a Népszava online újságírója volt.
A független országgyűlési képviselő maga ismerte be, hogy nem tudja elérni a céljait.
Nyitókép: Facebook