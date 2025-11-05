Ft
11. 05.
szerda
Rózsa András Kovács Áron Attila Hadházy Ákos Zugló

Az önjelölt korrupcióvadász Hadházy Ákos emberével kötött furcsa szerződést az önkormányzat

2025. november 05. 18:25

A botránypolitikus munkatársát abban a kerületben fogják kifizetni az adófizetők pénzéből, ahol Hadházy az országgyűlési képviselő.

2025. november 05. 18:25
null

2025. április 1-től, 2026. március 31-ig kötött szerződést Rózsa András, Zugló polgármestere Hadházy Ákos bizalmi emberével, aki a politikus Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítványának kurátora is egyben – írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint Rózsa András egy év alatt 5,4 millió forintot költ el a zuglóiak pénzéből az országgyűlési képviselő munkatársának bérezésére.

Kovács Áron Attila a kommunikációs feladatok ellátásáért havonta 450 ezer forintot kap a zuglói adófizetőktől.

Feladatai közé tartozik a kommunikációs tanácsadás, kommunikációs stáb működésének segítése, támogatása, kapcsolattartás a sajtóval, sajtóközlemények írása,  egyéb sajtótermékek írása, felkészítés sajtómegkeresések esetén.

Hadházy Ákos bizalmi embere már korábban is botrányt okozott Zuglóban, akkor a Nemzeti Konzultációs ívek gyűjtésével kapcsolatban. A férfi ugyanis 2020-ban közreműködött az ívek összegyűjtésében 

– idézte fel a Magyar Nemzet.

A tevékenység ugyanakkor Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint az adatvédelmi törvénybe ütközhetett. 

Hadházy Ákos az ívek összegyűjtésével kapcsolatos felhívásában nem adott tájékoztatást arról, hogy mihez kezdenek a postán beérkezett személyes adatokkal, így felmerült, hogy a nemzeti konzultációs ívek begyűjtése nem más, mint adatbázis-építés, listázva a nem kormánypárti, de aktív szavazókat.

A Magyar Nemzet szerint 

korábban is merültek fel aggályok Hadházy adatgyűjtésével kapcsolatban. 

Tavaly az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért indított aláírásgyűjtést az ex-LMP-s, az adatokat akkor a szocialista párt használhatta fel adatbázis-építésre. A Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítványának (TITA) kurátora már akkor is az a Kovács Áron Attila volt, aki korábban évekig a VS, valamint a Népszava online újságírója volt.

Nyitókép: Facebook
 

 

tapir32
2025. november 05. 20:01
Magyar Péter tönkre akarja tenni az országot! Magyar Péter el akarja törölni: A rezsicsökkentést. A családtámogatást, a nagycsaládosok adómentességét és a családi adókedvezményt. A fiatalok adómentességét. Az agrártámogatást. A 13. havi nyugdíjat. A gyermekvédelmi törvényt. Magyar Péter támogatja: A migrációt. Az LMBTQ+ propagandát és a gender ideológiát. A drog liberalizációt. A háborút. Magyar Péter a nemzet pusztítója! Van aki ezt a programot, a Tiszás hülyéket támogatja!
gullwing
2025. november 05. 19:38
Lopnak csalnak, hazudnak. Mert patkányok.
nempolitizalok-0
2025. november 05. 19:38 Szerkesztve
Annyira hasznos ember zugló számára. Miben is? "Feladatai közé tartozik a kommunikációs tanácsadás, kommunikációs stáb működésének segítése, támogatása, kapcsolattartás a sajtóval, sajtóközlemények írása, egyéb sajtótermékek írása, felkészítés sajtómegkeresések esetén." Na ja:)))
