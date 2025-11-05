Az önjelölt korrupcióvadász Hadházy Ákos emberével kötött furcsa szerződést az önkormányzat

korábban is merültek fel aggályok Hadházy adatgyűjtésével kapcsolatban.

Tavaly az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért indított aláírásgyűjtést az ex-LMP-s, az adatokat akkor a szocialista párt használhatta fel adatbázis-építésre. A Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítványának (TITA) kurátora már akkor is az a Kovács Áron Attila volt, aki korábban évekig a VS, valamint a Népszava online újságírója volt.