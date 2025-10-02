Frappáns válasz érkezett Orbán Viktortól az abszurd „kémfülhallgatós” ügyben (VIDEÓ)

Ez történt eddig Koppenhágában: Orbán Viktor ezúttal sem köntörfalazott (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnök ismét határozottan szembement Brüsszellel és a háborúpárti táborral.
A kormányfő lapunknak szellemesen reagált a Hadházy-féle híresztelésre.
Mint ismert, Hadházy Ákos Facebook-bejegyzésében egy olyan abszurd feltételezéssel állt elő, hogy valami látható Orbán Viktor fülében, ami esetleg egy „»kémfülhallgató«, amin keresztül valaki diktálta, hogy miket válaszoljon a parlamenti vitában” lehet.
A független országgyűlési képviselő ezen érdekes felvetését lapunk sem hagyhatta szó nélkül, ezért a Mandiner riportere személyesen kérdezte meg Orbán Viktort, hogy valóban van-e egy utasításokat adó gépezet a fülében.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar miniszterelnök ismét határozottan szembement Brüsszellel és a háborúpárti táborral.
Az abszurd kérdés hallatán a miniszterelnök szellemes módon – vagy ahogy ő fogalmazott „stílszerűen” – a füléhez nyúlt, mintha éppen az abba elmondott utasításokat hallgatná meg és annyit válaszolt: nincs.
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala
***