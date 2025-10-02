Frappáns válasz érkezett Orbán Viktortól az abszurd „kémfülhallgatós” ügyben (VIDEÓ)

Mint ismert, Hadházy Ákos Facebook-bejegyzésében egy olyan abszurd feltételezéssel állt elő, hogy valami látható Orbán Viktor fülében, ami esetleg egy „»kémfülhallgató«, amin keresztül valaki diktálta, hogy miket válaszoljon a parlamenti vitában” lehet.

A független országgyűlési képviselő ezen érdekes felvetését lapunk sem hagyhatta szó nélkül, ezért a Mandiner riportere személyesen kérdezte meg Orbán Viktort, hogy valóban van-e egy utasításokat adó gépezet a fülében.