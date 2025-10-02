Ft
10. 02.
csütörtök
kémfülhallgató Hadházy Ákos interjú fül Orbán Viktor miniszterelnök

Frappáns válasz érkezett Orbán Viktortól az abszurd „kémfülhallgatós” ügyben (VIDEÓ)

2025. október 02. 08:22

A kormányfő lapunknak szellemesen reagált a Hadházy-féle híresztelésre.

2025. október 02. 08:22
null

Mint ismert, Hadházy Ákos Facebook-bejegyzésében egy olyan abszurd feltételezéssel állt elő, hogy valami látható Orbán Viktor fülében, ami esetleg egy „»kémfülhallgató«, amin keresztül valaki diktálta, hogy miket válaszoljon a parlamenti vitában” lehet.

A független országgyűlési képviselő ezen érdekes felvetését lapunk sem hagyhatta szó nélkül, ezért a Mandiner riportere személyesen kérdezte meg Orbán Viktort, hogy valóban van-e egy utasításokat adó gépezet a fülében.

Az abszurd kérdés hallatán a miniszterelnök szellemes módon – vagy ahogy ő fogalmazott „stílszerűen” – a füléhez nyúlt, mintha éppen az abba elmondott utasításokat hallgatná meg és annyit válaszolt: nincs.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
salátás
2025. október 02. 08:47
hadházy gyakorlatilag szarral kenegeti magát, hogy figyelmet kapjon mivel én egy korrekt figura lennék, így megkérdeztem a chatgpt-t, hogy saját körzetében mit tud felmutatni. íme a hatalmas lista: -Parlamenti munka:Kritizálta a zuglói „városközpont” beruházás terveit, hangsúlyozva, hogy helyi lakossági konzultáció és társadalmi vita nélkül nem szabad dönteni. -Lakossági kapcsolattartás:Közösségi médiában és hírlevelekben sokszor oszt meg helyi ügyeket (pl. parkolás, önkormányzati döntések). -Civil kezdeményezések támogatása:Több zuglói civil akció mellé állt, különösen akkor, ha azok az átláthatóságot, környezetvédelmet vagy közösségi érdekeket érintették. Amit NEM találtam Konkrét, kézzelfogható beruházás vagy fejlesztés Zuglóban, amit az ő képviselői munkája eredményezett volna (pl. iskola felújítás, parképítés, közlekedési projekt). Tevékenysége inkább ellenőrzés, nyomásgyakorlás és figyelemfelhívás volt, nem pedig klasszikus „hozott pénzt a kerületnek” típusú politikai munka.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 02. 08:42
Lehet hogy egy internetblokkoló kémtoll volt a fülében. Putyinnal egyidőben halt meg Orbán is. Most Tóni egyik AI hologramjával helyettesítik.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2025. október 02. 08:42
Hadházynak dudorodik valami az agyában, ami nem hagyja őt gondolkodni.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 02. 08:40
Személyesen a rákban elhunyt Putyin egyik aleteregoja diktálha neki a parancsokat. Ukránul.
Válasz erre
0
0
