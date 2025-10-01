Ez történt eddig Koppenhágában: Orbán Viktor ezúttal sem köntörfalazott (VIDEÓ)

Az uniós vezetők a dán királyi családdal közös vacsora előtt zárták le a hosszúra nyúlt tanácskozást a mai koppenhágai Európai Uniós csúcson, amelyen a védelem, az ukrajnai háború és a közös pénzügyi megoldások kerültek napirendre. A Politico helyszíni tudósítása szerint a megbeszélések több mint két órával csúsztak a tervezetthez képest, ám a fő kérdésekben továbbra sem született áttörés.

Ursula von der Leyen a koppenhágai EU-csúcson

Forrás: Ludovic MARIN / AFP

Orbán Viktor nem enged a magyar érdekből

A magyar miniszterelnök több kérdésben is kénytelen volt ismét felvenni a kesztyűt a háborúpárti európai vezetőkkel szemben. Orbán Viktor az energiafüggés ügyében világossá tette, hogy Budapest továbbra sem tud leválni az orosz energiahordozókról, akárhogy próbálják ráerőltetni ezt hazánkra: