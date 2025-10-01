Ez történt eddig Koppenhágában: Orbán Viktor ezúttal sem köntörfalazott (VIDEÓ)

Politico: Megint Magyarország lesz az uniós csúcstalálkozó egyik főszereplője
Koppenhágában gyűlnek össze az Európai Unió vezetői, ahol biztonságvédelemi kérdések és a befagyasztott orosz pénzek mellett a magyar vétó kikerülése is szóba fog kerülni.
A magyar miniszterelnök ismét határozottan szembement Brüsszellel és a háborúpárti táborral.
Az uniós vezetők a dán királyi családdal közös vacsora előtt zárták le a hosszúra nyúlt tanácskozást a mai koppenhágai Európai Uniós csúcson, amelyen a védelem, az ukrajnai háború és a közös pénzügyi megoldások kerültek napirendre. A Politico helyszíni tudósítása szerint a megbeszélések több mint két órával csúsztak a tervezetthez képest, ám a fő kérdésekben továbbra sem született áttörés.
A magyar miniszterelnök több kérdésben is kénytelen volt ismét felvenni a kesztyűt a háborúpárti európai vezetőkkel szemben. Orbán Viktor az energiafüggés ügyében világossá tette, hogy Budapest továbbra sem tud leválni az orosz energiahordozókról, akárhogy próbálják ráerőltetni ezt hazánkra:
Magyarország szuverén ország. Mi döntünk az energiamixünkről. Nincsenek valódi alternatíváink. Van ugyan egy kisebb vezeték Horvátország felől, de az elsődleges vezeték továbbra is orosz.”
Hozzátette:
Az amerikai elnök tiszteletben tartja más országok szuverenitását.”
Ezzel arra utalt, hogy Donald Trump – aki az orosz energiahordozók teljes bojkottját követeli a NATO- és EU-tagállamoktól – nemrég kiállt Magyarország mellett, és belátta, hogy miért nincs hazánk számára életképes alternatíva a Barátság kőolajvezetéken kívül.
Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán még határozottabb választ adott az újságírói kérdésre. Az Európai Tanács elnöke, António Costa felvetette, hogy meg kellene kerülni Magyarország vétóját, ám Orbán erre csak annyit felelt:
„No way, no way, no way.”
Ezt is ajánljuk a témában
Koppenhágában gyűlnek össze az Európai Unió vezetői, ahol biztonságvédelemi kérdések és a befagyasztott orosz pénzek mellett a magyar vétó kikerülése is szóba fog kerülni.
A kormányfő szerint jogilag szigorúan szabályozott eljárás vonatkozik a bővítésre, és ettől nem lehet eltérni.
A koppenhágai légteret megsértő drónokkal kapcsolatban Orbán röviden és tömören reagált:
Lőjék le őket.”
Orbán Viktor emellett az X-en arról beszélt, hogy
A csúcson központi téma volt, miként lehetne felhasználni a mintegy 200 milliárd eurónyi befagyasztott orosz állami vagyont Ukrajna támogatására.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Bizottság egyelőre nem tömheti ki Zelenszkijt a mesés vagyonból.
Az Európai Bizottság egy 140 milliárd eurós kölcsönkonstrukciót javasolt, amelyben a befagyasztott eszközök hozamát használnák fedezetként.
A terv azonban erős ellenállásba ütközött. Bart De Wever belga miniszterelnök korábban egyértelműen elutasította a megoldást:
Elvennék Putyin pénzét és Belgiumra hagynák ennek kockázatait, hadd legyek világos: ez nem történhet meg.”
Belgium ugyanis kiemelt szereplő az ügyben, mivel a brüsszeli székhelyű Euroclear kezeli a legtöbb befagyasztott orosz eszközt.
Emmanuel Macron francia elnök pedig attól tart, hogy a vagyon elkobzása alááshatja az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat és elriaszthatja a befektetőket. Alternatívaként közös eurókötvények kibocsátását vetette fel, amelyekkel megoszthatnák a terheket az uniós országok között.
Ezt is ajánljuk a témában
Az uniós tagállamok egy része továbbra is rátenné a kezét a mintegy 210 milliárd euróra.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök javaslata, miszerint Európának közös „drónfalat” kellene kiépítenie a határai védelmére, élesen megosztotta a tagállamokat. A balti államok és Lengyelország támogatják az elképzelést, amely a közelmúltbeli orosz dróntámadások miatt került napirendre.
Ezt is ajánljuk a témában
A védelmi biztos az ukrán példát venné alapul.
Franciaország és Németország azonban szkeptikus. Emmanuel Macron szerint inkább előrejelző rendszerekre és ballisztikus képességekre kellene összpontosítani, míg Boris Pistorius német védelmi miniszter arra figyelmeztetett, hogy a projekt túl homályos, és hosszú időbe telne megvalósítani. Brüsszeli diplomaták egy része pedig úgy véli, hogy a kezdeményezés
párhuzamosságot teremthet a NATO feladataival, vagy ipari érdekek állhatnak a háttérben.
A csúcson Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő arra figyelmeztetett, hogy a déli határok védelmét sem szabad elhanyagolni. Friedrich Merz német kancellár az EU túlszabályozottságának lazítását sürgette, mondván:
Nem folytathatjuk ezzel a szintű bürokráciával.”
A közös vacsora előtt lezárt ülésszak végül egyik fontos témában sem hozott áttörést.
***
Fotó: Ludovic MARIN / AFP