Kaja Kallas csak akkor adná vissza a zárolt orosz vagyont, ha Moszkva jóvátételt fizet
Az uniós tagállamok egy része továbbra is rátenné a kezét a mintegy 210 milliárd euróra.
Az Európai Bizottság egyelőre nem tömheti ki Zelenszkijt a mesés vagyonból.
Belgium komoly akadályt gördített az Európai Bizottság legújabb javaslata elé, amely szerint az EU az orosz jegybank befagyasztott vagyonát használná fel Ukrajna támogatására egy úgynevezett „jóvátételi hitel” formájában – adta hírül az Euractiv.
Bart De Wever belga miniszterelnök a New York-i ENSZ-közgyűlésen nyomatékosította:
Elvennék Putyin pénzét és Belgiumra hagynák ennek kockázatait, hadd legyek világos: ez nem történhet meg.”
Hozzátette: ha a világ országai azt látják, hogy az eurózónában politikai döntések alapján eltűnhet a központi bankba fektetett pénzük,
akkor lehet, hogy kivonják a tartalékaikat az euróövezetből”.
A kijelentés annak fényében különösen fontos, hogy Friedrich Merz német kancellár nemrég támogatásáról biztosította a Bizottság tervét, hogy közvetlenül finanszírozzák Ukrajnát a brüsszeli Euroclear vagyonkezelőnél lévő több mint 200 milliárd eurónyi orosz pénzeszközből, és úgy fogalmazott:
Azon dolgozom, hogy olyan léptékű pénzügyi forrásokat mozgósítsunk, amelyek több évre biztosítják Ukrajna katonai ellenálló képességét.”
Berlin azt is kitalálta, hogyan lehetne lepapírozni a dolgot.
A belga miniszterelnök határozottan bírálta német kollégáját:
Beszéljünk és találjunk megoldást, ahelyett, hogy minden nap véleményeket osztogatnánk. Az utóbbi kifejezetten frusztrál.”
A belga kormány később pontosított: nem zárják ki kategorikusan az Európai Bizottság tervét, de „jelentősen több részletet” várnak a koncepció kapcsán, mielőtt döntést hoznának.
Mindig konstruktív és éber módon tekintünk a Bizottság javaslataira”
– nyilatkozta egy belga tisztviselő.
Az Európai Bizottság szóvivője mindössze annyit közölt, hogy nem kommentálják mások nyilatkozatait, de az előterjesztés előkészítése gőzerővel zajlik. A tervről az október 3-ai brüsszeli ülésen egyeztetnek az uniós diplomaták.
Ukrajna felfegyverzése a célja.
