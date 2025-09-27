Ennek nem fog örülni a háborúpárti lobbi: Belgium keresztül húzhatja von der Leyenék tervét

Beszéljünk és találjunk megoldást, ahelyett, hogy minden nap véleményeket osztogatnánk. Az utóbbi kifejezetten frusztrál.”

A belga kormány később pontosított: nem zárják ki kategorikusan az Európai Bizottság tervét, de „jelentősen több részletet” várnak a koncepció kapcsán, mielőtt döntést hoznának.

Mindig konstruktív és éber módon tekintünk a Bizottság javaslataira”

– nyilatkozta egy belga tisztviselő.

Az Európai Bizottság szóvivője mindössze annyit közölt, hogy nem kommentálják mások nyilatkozatait, de az előterjesztés előkészítése gőzerővel zajlik. A tervről az október 3-ai brüsszeli ülésen egyeztetnek az uniós diplomaták.