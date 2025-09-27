Ft
Euroclear Németország orosz vagyon Ukrajna Bart De Wever Friedrich Merz Európai Bizottság Belgium

Ennek nem fog örülni a háborúpárti lobbi: Belgium keresztül húzhatja von der Leyenék tervét

2025. szeptember 27. 11:08

Az Európai Bizottság egyelőre nem tömheti ki Zelenszkijt a mesés vagyonból.

2025. szeptember 27. 11:08
null

Belgium komoly akadályt gördített az Európai Bizottság legújabb javaslata elé, amely szerint az EU az orosz jegybank befagyasztott vagyonát használná fel Ukrajna támogatására egy úgynevezett „jóvátételi hitel” formájában – adta hírül az Euractiv.

Bart De Wever belga miniszterelnök a New York-i ENSZ-közgyűlésen nyomatékosította:

Elvennék Putyin pénzét és Belgiumra hagynák ennek kockázatait, hadd legyek világos: ez nem történhet meg.”

Hozzátette: ha a világ országai azt látják, hogy az eurózónában politikai döntések alapján eltűnhet a központi bankba fektetett pénzük,

akkor lehet, hogy kivonják a tartalékaikat az euróövezetből”.

A kijelentés annak fényében különösen fontos, hogy Friedrich Merz német kancellár nemrég támogatásáról biztosította a Bizottság tervét, hogy közvetlenül finanszírozzák Ukrajnát a brüsszeli Euroclear vagyonkezelőnél lévő több mint 200 milliárd eurónyi orosz pénzeszközből, és úgy fogalmazott:

Azon dolgozom, hogy olyan léptékű pénzügyi forrásokat mozgósítsunk, amelyek több évre biztosítják Ukrajna katonai ellenálló képességét.”

A belga miniszterelnök határozottan bírálta német kollégáját:

Beszéljünk és találjunk megoldást, ahelyett, hogy minden nap véleményeket osztogatnánk. Az utóbbi kifejezetten frusztrál.”

A belga kormány később pontosított: nem zárják ki kategorikusan az Európai Bizottság tervét, de „jelentősen több részletet” várnak a koncepció kapcsán, mielőtt döntést hoznának.

Mindig konstruktív és éber módon tekintünk a Bizottság javaslataira”

– nyilatkozta egy belga tisztviselő.

Az Európai Bizottság szóvivője mindössze annyit közölt, hogy nem kommentálják mások nyilatkozatait, de az előterjesztés előkészítése gőzerővel zajlik. A tervről az október 3-ai brüsszeli ülésen egyeztetnek az uniós diplomaták.

***

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

