Brüsszeli varázslat: „EU-kötvényekkel” tűnének el a milliárdok nyomtlanul – és ez nem vicc

Bajban a német gazdaság: keményen beleálltak Merzbe – a német kancellár türelmet kér
A német ipar nyugtalanul várja, hogy a kormány mikor hoz döntést a növekedés és a munkahelyek terén.
Berlin azt is kitalálta, hogyan lehetne lepapírozni a dolgot.
Úgy tűnik, Németország végső elkeseredésében beadja a derekát Brüsszelnek, és rábólint arra a tervre, amely szerint az Európai Unió a háború kirobbanása óta zárolt orosz vagyonból tartaná fenn Ukrajna működését.
Michael Clauss, Friedrich Merz német kancellár európai ügyekért felelős tanácsadója a Politicónak nyilatkozva kijelentette, hogy Berlin nyitott az „új, jogilag megalapozott” tervekre, amelyek akár 172 milliárd eurónyi orosz pénzeszköz felhasználását is lehetővé tennék.
Az Európai Bizottság legújabb terve szerint a Belgiumban tárolt orosz állami vagyont EU-kötvényekkel helyettesítenék, így elkerülve, hogy az orosz vagyon elkobzásával vádolhassák őket.
Az új kötvényeket az uniós tagállamok garantálnák. Ez gyakorlatilag elhalasztaná annak eldöntését, hogy elkobozzák-e az eszközöket, amíg a kötvények le nem járnak – ennek időzítése még nem tisztázott. Az orosz vagyon nagy része a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi cégnél van, és nyugati államkötvényekbe fektették, amelyek készpénzzé váltak. A vállalatot azonban nem nyugtatta meg a Bizottság terve, az Euroclear továbbra is attól tart, hogy egy ilyen lépés jogi kockázatokat rejt magában a cég számára.
Emmanuel Macron francia elnök szintén óvatosabb hangot ütött meg, egy korábbi interjúban kijelentve, hogy „nem lehet elkobozni ezeket az eszközöket az (orosz) jegybanktól”, mert az sértené a nemzetközi jogot.
Az Európai Uniónak viszont úgy tűnik, nem lesz sok választása.
Az ukránoknak pénzre van szükségük a fegyvervásárlás folytatásához, és nincs túl sok lehetőség”
– jelentette ki Clauss. Mivel Ukrajna jövőre hatalmas költségvetési hiánnyal néz szembe, a Bizottság – és úgy tűnik, most már Berlin is – ebben a megoldásban látja az utolsó esélyt arra, hogy Ukrajnát anélkül tudják támogatni, hogy az európai adófizetők pénzéhez nyúlnának.
Az Európai Központi Bank viszont attól tart, hogy a lépés alááshatja az euró szerepét. „Szeretnék valamit írásban látni” – mondta Christine Lagarde, az EKB elnöke pénteken. „És nem én vagyok az egyetlen” – tette hozzá.
A Politico szerint a lépés központi téma lesz az EU vezetőinek jövő szerdai, koppenhágai informális találkozóján, ahol Németország komoly nyomást fog gyakorolni a többi tagállamra, hogy ők is támogassák a brüsszeli tervet.
Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP
