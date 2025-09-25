Brüsszeli varázslat: „EU-kötvényekkel” tűnének el a milliárdok nyomtlanul – és ez nem vicc

Úgy tűnik, Németország végső elkeseredésében beadja a derekát Brüsszelnek, és rábólint arra a tervre, amely szerint az Európai Unió a háború kirobbanása óta zárolt orosz vagyonból tartaná fenn Ukrajna működését.

Nincs sok választása Friedrich Merznek vagy elkobozzák az orosz vagyont vagy a saját zsebükbe kell nyúlniuk, hogy megakadályozzák Ukrajna csődjét.

Forrás: John MACDOUGALL / AFP

Michael Clauss, Friedrich Merz német kancellár európai ügyekért felelős tanácsadója a Politicónak nyilatkozva kijelentette, hogy Berlin nyitott az „új, jogilag megalapozott” tervekre, amelyek akár 172 milliárd eurónyi orosz pénzeszköz felhasználását is lehetővé tennék.

Az Európai Bizottság legújabb terve szerint a Belgiumban tárolt orosz állami vagyont EU-kötvényekkel helyettesítenék, így elkerülve, hogy az orosz vagyon elkobzásával vádolhassák őket.

Az új kötvényeket az uniós tagállamok garantálnák. Ez gyakorlatilag elhalasztaná annak eldöntését, hogy elkobozzák-e az eszközöket, amíg a kötvények le nem járnak – ennek időzítése még nem tisztázott. Az orosz vagyon nagy része a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi cégnél van, és nyugati államkötvényekbe fektették, amelyek készpénzzé váltak. A vállalatot azonban nem nyugtatta meg a Bizottság terve, az Euroclear továbbra is attól tart, hogy egy ilyen lépés jogi kockázatokat rejt magában a cég számára.