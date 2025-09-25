Ft
Ukrajna Németország európai unió Oroszország Friedrich Merz vagyon

Brüsszeli varázslat: „EU-kötvényekkel” tűnének el a milliárdok nyomtlanul – és ez nem vicc

2025. szeptember 25. 17:29

Berlin azt is kitalálta, hogyan lehetne lepapírozni a dolgot.

2025. szeptember 25. 17:29
Úgy tűnik, Németország végső elkeseredésében beadja a derekát Brüsszelnek, és rábólint arra a tervre, amely szerint az Európai Unió a háború kirobbanása óta zárolt orosz vagyonból tartaná fenn Ukrajna működését.

Ukrajna csőd szélén
Nincs sok választása Friedrich Merznek vagy elkobozzák az orosz vagyont vagy a saját zsebükbe kell nyúlniuk, hogy megakadályozzák Ukrajna csődjét.
Forrás: John MACDOUGALL / AFP

Michael Clauss, Friedrich Merz német kancellár európai ügyekért felelős tanácsadója a Politicónak nyilatkozva kijelentette, hogy Berlin nyitott az „új, jogilag megalapozott” tervekre, amelyek akár 172 milliárd eurónyi orosz pénzeszköz felhasználását is lehetővé tennék.

Az Európai Bizottság legújabb terve szerint a Belgiumban tárolt orosz állami vagyont EU-kötvényekkel helyettesítenék, így elkerülve, hogy az orosz vagyon elkobzásával vádolhassák őket.

Az új kötvényeket az uniós tagállamok garantálnák. Ez gyakorlatilag elhalasztaná annak eldöntését, hogy elkobozzák-e az eszközöket, amíg a kötvények le nem járnak – ennek időzítése még nem tisztázott. Az orosz vagyon nagy része a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi cégnél van, és nyugati államkötvényekbe fektették, amelyek készpénzzé váltak. A vállalatot azonban nem nyugtatta meg a Bizottság terve, az Euroclear továbbra is attól tart, hogy egy ilyen lépés jogi kockázatokat rejt magában a cég számára.

Emmanuel Macron francia elnök szintén óvatosabb hangot ütött meg, egy korábbi interjúban kijelentve, hogy „nem lehet elkobozni ezeket az eszközöket az (orosz) jegybanktól”, mert az sértené a nemzetközi jogot.

Az Európai Uniónak viszont úgy tűnik, nem lesz sok választása.

Az ukránoknak pénzre van szükségük a fegyvervásárlás folytatásához, és nincs túl sok lehetőség”

– jelentette ki Clauss. Mivel Ukrajna jövőre hatalmas költségvetési hiánnyal néz szembe, a Bizottság – és úgy tűnik, most már Berlin is – ebben a megoldásban látja az utolsó esélyt arra, hogy Ukrajnát anélkül tudják támogatni, hogy az európai adófizetők pénzéhez nyúlnának.

Az Európai Központi Bank viszont attól tart, hogy a lépés alááshatja az euró szerepét. „Szeretnék valamit írásban látni” – mondta Christine Lagarde, az EKB elnöke pénteken. „És nem én vagyok az egyetlen” – tette hozzá.

A Politico szerint a lépés központi téma lesz az EU vezetőinek jövő szerdai, koppenhágai informális találkozóján, ahol Németország komoly nyomást fog gyakorolni a többi tagállamra, hogy ők is támogassák a brüsszeli tervet.

Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP

***

 

egonsamu-2
2025. szeptember 25. 19:56
Az egész EU tolvajokból, rablókból és más korrupt bünözökböl áll. Ezért védik a terrorista olasz komenistát és a garázda elmebeteg Poloskát is. Merz egy gerinctelen BlackRock ügynök. Azt teszi, amit a szocialista pénzügyminisztere mond neki. Mert a szocialisták más pénzét mesterien tudják lenyúlni és elherdálni... Hamarosan orosz zászló lengedezhet a berlini Reichstag épületén. Mint 1945-ben... (jó az szovjet zászló volt)
NeMá
2025. szeptember 25. 19:17
Trupnak az ENSZ-ben volt egy megjegyzése, hogy EU a pokolba tart!
salátás
2025. szeptember 25. 19:15
"Az új kötvényeket az uniós tagállamok garantálnák. " mint a covid hitelt, aminek csak a kamatát fizetjük, de a hitelből és a támogatásból azóta se kaptunk? jópofák ezek a tolvajlipsik
Tboyka
•••
2025. szeptember 25. 18:52 Szerkesztve
Ha az EU vezetés ellopja az oroszok pénzét, mert ez akárhogy keverik - kavarják, ez lopás. Akkor az eurónak is búcsút mondhatnak. És ha az euró bedől, akkor az egész EU megszűnik. És hogy nagy veszteség legyen, bedöntik magukkal együtt az európai bankokat is. Mert senki nem fogja ezekben a bankokban tartani a pénzét. És akinek a pénze bent van, az egyből ki is veszi. És hogy még keményebb legyen a dolog, lehet hogy Putyin sem lesz nagyon elnéző az egész európai elittel, lassan de biztosan vissza fogja szerezni azt a pénzt, amit elloptak tőle. Ha kell erőszakkal. Ui. : amúgy is nagyon inog az euró, a francia technikai csőd miatt. És ha a sortolos lovagok rászálnak, akkor be is tudják dönteni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!