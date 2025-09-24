Bajban a német gazdaság: keményen beleálltak Merzbe – a német kancellár türelmet kér

A német választók alaposan beintettek a rendszernek, hoppon maradtak a szociáldemokraták
Kemény üzenetet küldtek az AfD-t eltiltó SPD-nek.
A német ipar nyugtalanul várja, hogy a kormány mikor hoz döntést a növekedés és a munkahelyek terén.
A német üzleti szövetségek Friedrich Merz kancellárral folytatott tárgyalások során hangsúlyozták a gyengélkedő gazdaság megsegítését célzó lépések „sürgősségét” – közölte kedden az egyik csoport, és a jelentések viharos találkozóról számoltak be. Merz prioritásként kezelte Európa legnagyobb gazdaságának fellendítését, de a kritikusok azzal vádolják, hogy négy hónapos hatalomra kerülése után kormánya túl lassan halad, és nem tartja be reformígéreteit – írja a European Conservative.
A Bild szerint hétfői találkozón a négy legnagyobb német üzleti szövetség vezetőivel Merz kemény bírálatot kapott azért, mert nem tett határozott lépéseket olyan területeken, mint a szociális reform vagy a bürokrácia csökkentése.
A zárt ajtók mögött zajló találkozó részleteiről egyik jelen lévő csoport sem nyilatkozott.
A gyártási visszaesés és az export iránti gyenge kereslet miatt a német gazdaság az elmúlt két évben zsugorodott, és 2025-ben sem tudott erőteljesen fellendülni, mivel Donald Trump amerikai elnök vámjai tovább nehezítették a helyzetet.
A Német Kereskedelmi és Iparkamara sürgette a kormányt, hogy gyorsítsa fel a nagy projektek tervezését, míg a BDA munkaadói szövetség az egészségbiztosítási rendszer gyors reformját szorgalmazta a gyorsan emelkedő járulékok megállítása érdekében.
A BDI állítólag nyomást gyakorolt Merzre, hogy Brüsszelben harcoljon a német érdekekért, míg a kézműves szektort képviselő ZDH csoport intézkedéseket sürgetett a gazdaság gerincét képező kkv-k terheinek enyhítésére.
Merz meglepődött az intenzív kritikán, és türelmet kért, mondván, hogy a kormánynak időre van szüksége.
„Minden fél egyetértett abban, hogy Németország gyenge növekedésének strukturális okait elsőbbségi feladatként kell kezelni” – mondta.
Nyitókép: ALF HIRSCHBERGER
Ezt is ajánljuk a témában
Kemény üzenetet küldtek az AfD-t eltiltó SPD-nek.
***