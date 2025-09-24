Ft
09. 24.
szerda
gazdaság Németország Friedrich Merz

Bajban a német gazdaság: keményen beleálltak Merzbe – a német kancellár türelmet kér

2025. szeptember 24. 10:40

A német ipar nyugtalanul várja, hogy a kormány mikor hoz döntést a növekedés és a munkahelyek terén.

2025. szeptember 24. 10:40
null

A német üzleti szövetségek Friedrich Merz kancellárral folytatott tárgyalások során hangsúlyozták a gyengélkedő gazdaság megsegítését célzó lépések „sürgősségét” – közölte kedden az egyik csoport, és a jelentések viharos találkozóról számoltak be. Merz prioritásként kezelte Európa legnagyobb gazdaságának fellendítését, de a kritikusok azzal vádolják, hogy négy hónapos hatalomra kerülése után kormánya túl lassan halad, és nem tartja be reformígéreteit – írja a European Conservative.

A Bild szerint hétfői találkozón a négy legnagyobb német üzleti szövetség vezetőivel Merz kemény bírálatot kapott azért, mert nem tett határozott lépéseket olyan területeken, mint a szociális reform vagy a bürokrácia csökkentése.

A zárt ajtók mögött zajló találkozó részleteiről egyik jelen lévő csoport sem nyilatkozott.

A gyártási visszaesés és az export iránti gyenge kereslet miatt a német gazdaság az elmúlt két évben zsugorodott, és 2025-ben sem tudott erőteljesen fellendülni, mivel Donald Trump amerikai elnök vámjai tovább nehezítették a helyzetet.

A Német Kereskedelmi és Iparkamara sürgette a kormányt, hogy gyorsítsa fel a nagy projektek tervezését, míg a BDA munkaadói szövetség az egészségbiztosítási rendszer gyors reformját szorgalmazta a gyorsan emelkedő járulékok megállítása érdekében. 

A BDI állítólag nyomást gyakorolt Merzre, hogy Brüsszelben harcoljon a német érdekekért, míg a kézműves szektort képviselő ZDH csoport intézkedéseket sürgetett a gazdaság gerincét képező kkv-k terheinek enyhítésére.

Merz meglepődött az intenzív kritikán, és türelmet kért, mondván, hogy a kormánynak időre van szüksége.

„Minden fél egyetértett abban, hogy Németország gyenge növekedésének strukturális okait elsőbbségi feladatként kell kezelni” – mondta.

Nyitókép: ALF HIRSCHBERGER 

***

 

Összesen 6 komment

egyszeri
2025. szeptember 24. 11:11
"a német kancellár türelmet kér" Csak nyugi és türelem, lesz ez még rosszabb is ha nem csinálnak egy gyors fordulatot az energiaforrás-piacon meg általában a politikában! Na, nem kell itt nagy fordulat, elég lenne 180 fokos is a 360 helyett!
Válasz erre
1
1
massivement5
2025. szeptember 24. 10:56
Bajban a magyar gazdaság, ezért vergődik a szamárpados narancsmaffia és a fizetett csicskái. MIndig mindenben más a hibás, máshol van a szar :D Fidesznyik-magyarorkoknál minden IS de fasza... Németország nem is létezik, nincs wifi, mécsessel fűtenek, gyerekeket műtenek át müzlemmé! Százmillió német menekül a kipcsak Kánaánba! Ugorjunk.
Válasz erre
0
5
savrena
2025. szeptember 24. 10:51
Nagy kakiban vannak: - demográfia: egyre kevesebb a munkáskéz, és azok jó része sem a klasszikus német, - gazdaság: az általános európai visszaesés keményen érinti őket, - energiaárak: ha fene fenét eszik is, drága amerikai energiát fognak venni, az olcsó orosz helyett, - autóipar: a németek nem hittek az elektromos autóban. Igazuk is volt, tisztán mérnöki szempontból. De mikor számított egy mérnök szava a politikával szemben? - szociális rendszer: finanszírozhatatlan, nagyon sokan élnek az állam csecsén ( a többi ember munkájából), ellenben választójoguk van, és felfordulást csinálnak, ha nem jön az ingyenpénz, - a politikai osztály szalad az események után: a dolgok menedzselése folyik, koncepció nélkül. Adenauer, Kohl, de még Schröder is szélesebb koncepcióval rendelkeztek.
Válasz erre
6
0
