Bajban a német gazdaság: keményen beleálltak Merzbe – a német kancellár türelmet kér

A német üzleti szövetségek Friedrich Merz kancellárral folytatott tárgyalások során hangsúlyozták a gyengélkedő gazdaság megsegítését célzó lépések „sürgősségét” – közölte kedden az egyik csoport, és a jelentések viharos találkozóról számoltak be. Merz prioritásként kezelte Európa legnagyobb gazdaságának fellendítését, de a kritikusok azzal vádolják, hogy négy hónapos hatalomra kerülése után kormánya túl lassan halad, és nem tartja be reformígéreteit – írja a European Conservative.

A Bild szerint hétfői találkozón a négy legnagyobb német üzleti szövetség vezetőivel Merz kemény bírálatot kapott azért, mert nem tett határozott lépéseket olyan területeken, mint a szociális reform vagy a bürokrácia csökkentése.

A zárt ajtók mögött zajló találkozó részleteiről egyik jelen lévő csoport sem nyilatkozott.

A gyártási visszaesés és az export iránti gyenge kereslet miatt a német gazdaság az elmúlt két évben zsugorodott, és 2025-ben sem tudott erőteljesen fellendülni, mivel Donald Trump amerikai elnök vámjai tovább nehezítették a helyzetet.

A Német Kereskedelmi és Iparkamara sürgette a kormányt, hogy gyorsítsa fel a nagy projektek tervezését, míg a BDA munkaadói szövetség az egészségbiztosítási rendszer gyors reformját szorgalmazta a gyorsan emelkedő járulékok megállítása érdekében.