A német választók alaposan beintettek a rendszernek, hoppon maradtak a szociáldemokraták

Németországban ismét fellángolt a vita a demokrácia határairól, miután a ludwigshafeni polgármester-választás valódi politikai bohózattá vált – írta meg az Remix.

A jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) főpolgármester-jelöltjét, Joachim Pault bírósági döntéssel kizárták a versenyből – miközben a közvélemény-kutatásokban épp ő állt az élen.

Az ügy hátterében a szociáldemokrata (SPD) vezetésű belügyminisztérium által megrendelt alkotmányvédelmi szakvélemény állt, amelyet több bíróság is megerősített.

Az AfD-t így nem képviselte senki a választáson, ami sokak szerint már nem a demokráciát, hanem annak paródiáját jelenti.

A választói részvétel történelmi mélypontra, mindössze 29,3 százalékra esett, szemben a 2017-es 60 százalék feletti aránnyal. Ráadásul a leadott szavazatok 9,2 százalékát érvénytelennek nyilvánították – sokan így fejezték ki tiltakozásukat a választás tisztaságát megkérdőjelező eljárás ellen.