A német választók alaposan beintettek a rendszernek, hoppon maradtak a szociáldemokraták

Meglepetés Németországban: a migráns szavazók körében is az AfD diadalmaskodott
A honosított állampolgárok többsége is az AfD-re adta voksát.
Kemény üzenetet küldtek az AfD-t eltiltó SPD-nek.
Németországban ismét fellángolt a vita a demokrácia határairól, miután a ludwigshafeni polgármester-választás valódi politikai bohózattá vált – írta meg az Remix.
A jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) főpolgármester-jelöltjét, Joachim Pault bírósági döntéssel kizárták a versenyből – miközben a közvélemény-kutatásokban épp ő állt az élen.
Az ügy hátterében a szociáldemokrata (SPD) vezetésű belügyminisztérium által megrendelt alkotmányvédelmi szakvélemény állt, amelyet több bíróság is megerősített.
Az AfD-t így nem képviselte senki a választáson, ami sokak szerint már nem a demokráciát, hanem annak paródiáját jelenti.
A választói részvétel történelmi mélypontra, mindössze 29,3 százalékra esett, szemben a 2017-es 60 százalék feletti aránnyal. Ráadásul a leadott szavazatok 9,2 százalékát érvénytelennek nyilvánították – sokan így fejezték ki tiltakozásukat a választás tisztaságát megkérdőjelező eljárás ellen.
Végül a CDU-s Klaus Blettner és az SPD-s Jens Peter Gotter jutott a második fordulóba, miközben a választók többsége inkább távol maradt az urnáktól.
Ezt is ajánljuk a témában
A honosított állampolgárok többsége is az AfD-re adta voksát.
Az AfD vezetői szerint a ludwigshafeni eset intő példa arra, milyen jövő várhat a pártra, ha a politikai riválisok adminisztratív és bírósági eszközökkel sorra zárják ki jelöltjeit.
Alice Weidel pártelnök úgy fogalmazott: „A demokrácia a választás szabadságán él – de ezt még csak meg sem adták a polgároknak.”
A liberális FDP volt az egyetlen párt, amely nyíltan ellenezte Paul kizárását, a többi politikai erő azonban támogatta a döntést.
Az ügy különösen érzékeny időszakban robbant ki: az AfD országosan 26–27 százalék körüli támogatottságot élvez, sőt egyes felmérések szerint elérheti a 30 százalékot is.
Miközben a kormány népszerűsége mélyponton van, az AfD erősödése újabb vitákat szülhet arról, hogy egy demokratikus rendszerben meddig lehet korlátozni egy legális párt részvételét a politikai küzdelemben.
Ezt is ajánljuk a témában
„Micsoda véletlen!” – jegyzi meg a Jólértesült Optimistában Kiszelly Zoltán azzal kapcsolatban, hogy éppen Ursula von der Leyen EU-helyzetértékelő beszédének reggelén érkezett húsz drón Lengyelországba
Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP