A lengyel kormány „kakaskodik”, Trumpékat a háborús játszmában akarják tartani – Kiszelly Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

A Századvég politikai elemzési igazgatója – szokásos heti elemzés-sorozatában, a Kontextus csatornán – kifejti, hogy ebben az ügyben a lengyel kormány „kakaskodik”, és

az orosz fenyegetéssel próbálja játékban tartani Donald Trump Amerikáját, közben pedig egyre jobban belerántja a Nyugatot az egyre kilátástalanabb háborúba.

Kiszelly Zoltán a Jólértesült Optimista friss részében kitér Charlie Kirk amerikai jobboldali aktivista brutális meggyilkolására is, amely szerinte leginkább egy teszt:

kiderül általa, hogy meghallgatjuk-e a másikat, tudunk-e kulturáltan vitatkozni.

Európai körképében az elemző beszél a legnépesebb német tartományban megtartott helyhatósági választásról, ahol a CDU megtartotta támogatottságát, az AfD erősödött, a többi párt pedig gyengült, de sort kerít a titkolózó Tisza Pártra is, amelynek valódi terveire csak a brüsszeli eseményekből és néhány elszólásból lehet következtetni...