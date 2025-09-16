Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kiszelly Zoltán Jólértesült Optimista Kontextus

A lengyel kormány „kakaskodik”, Trumpékat a háborús játszmában akarják tartani – Kiszelly Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 15:05

„Micsoda véletlen!” – jegyzi meg a Jólértesült Optimistában Kiszelly Zoltán azzal kapcsolatban, hogy éppen Ursula von der Leyen EU-helyzetértékelő beszédének reggelén érkezett húsz drón Lengyelországba – megadva a politikai ősz alaphangját.

2025. szeptember 16. 15:05
null
Mandiner
Mandiner

A Századvég politikai elemzési igazgatója – szokásos heti elemzés-sorozatában, a Kontextus csatornán – kifejti, hogy ebben az ügyben a lengyel kormány „kakaskodik”, és 

az orosz fenyegetéssel próbálja játékban tartani Donald Trump Amerikáját, közben pedig egyre jobban belerántja a Nyugatot az egyre kilátástalanabb háborúba. 

Kiszelly Zoltán a Jólértesült Optimista friss részében kitér Charlie Kirk amerikai jobboldali aktivista brutális meggyilkolására is, amely szerinte leginkább egy teszt: 

kiderül általa, hogy meghallgatjuk-e a másikat, tudunk-e kulturáltan vitatkozni.

Európai körképében az elemző beszél a legnépesebb német tartományban megtartott helyhatósági választásról, ahol a CDU megtartotta támogatottságát, az AfD erősödött, a többi párt pedig gyengült, de sort kerít a titkolózó Tisza Pártra is, amelynek valódi terveire csak a brüsszeli eseményekből és néhány elszólásból lehet következtetni...

A Jólértesült Optimista legújabb epizódja itt megtekinthető:

Nyitókép: Kontextus/Jólértesült Optimista

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
catalina11
2025. szeptember 16. 17:28
„Micsoda véletlen!” – jegyzi meg a Jólértesült Optimistában Kiszelly Zoltán azzal kapcsolatban, hogy éppen Ursula von der Leyen EU-helyzetértékelő beszédének reggelén érkezett húsz drón Lengyelországba – megadva a politikai ősz alaphangját. " Leyendrón!
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. szeptember 16. 16:09
Lengyelországot fel kell osztani a németek, oroszok, litvánok között........felelőtlen háborús uszítók, s lezárni a határokat a lengyel menekültek előtt......
Válasz erre
0
0
massivement-4
2025. szeptember 16. 15:57
A moszkovita magyarkák is kakaskodnának, de csak a kaka maradt nekik, meg a hőbörgés, magyarka-mellverés.
Válasz erre
0
4
letsgobrandon-2
2025. szeptember 16. 15:41
fura.. hogy a lengyelek , nem is határosak a ruszkikkal
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!