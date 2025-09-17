Meglepetés Németországban: a migráns szavazók körében is az AfD diadalmaskodott

Meglepő eredmény született a németországi Paderbornban tartott Integrációs Tanács-választáson:

a migrációs hátterű szavazók és a honosított állampolgárok többsége is az AfD-re adta voksát.

A jobboldali párt 24,5 százalékot szerzett, ezzel toronymagasan első lett – számolt be róla a Junge Freiheit. A második helyen a Német–Orosz Társaság lista végzett 15,5 százalékkal, míg a harmadik a Német–Török Baráti Kör lett 13 százalékkal. Az eddigi elnök, Recep Alpan megdöbbenésének adott hangot, különösen azért,

mert az AfD korábban az Integrációs Tanács létjogosultságát is megkérdőjelezte.

A választási adatok szerint az AfD népszerűsége a migráns hátterű szavazók körében jelentősen erősebb, mint a vasárnapi városi tanácsi választáson. Ott a CDU nyert 35,8 százalékkal, a Zöldek 19,7 százalékkal a második helyre kerültek, míg az AfD csak 15,4 százalékot ért el, ezzel a harmadik helyet szerezte meg.