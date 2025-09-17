Meglepetés Németországban: a migráns szavazók körében is az AfD diadalmaskodott

Szakértő a Mandinernek: a németek sem kérnek már a Zöldekből
AfD-áttörés Észak-Rajna-Vesztfáliában, de a CDU maradt az első – viszont bezuhantak a baloldali Zöldek.
A honosított állampolgárok többsége is az AfD-re adta voksát.
Meglepő eredmény született a németországi Paderbornban tartott Integrációs Tanács-választáson:
a migrációs hátterű szavazók és a honosított állampolgárok többsége is az AfD-re adta voksát.
A jobboldali párt 24,5 százalékot szerzett, ezzel toronymagasan első lett – számolt be róla a Junge Freiheit. A második helyen a Német–Orosz Társaság lista végzett 15,5 százalékkal, míg a harmadik a Német–Török Baráti Kör lett 13 százalékkal. Az eddigi elnök, Recep Alpan megdöbbenésének adott hangot, különösen azért,
mert az AfD korábban az Integrációs Tanács létjogosultságát is megkérdőjelezte.
A választási adatok szerint az AfD népszerűsége a migráns hátterű szavazók körében jelentősen erősebb, mint a vasárnapi városi tanácsi választáson. Ott a CDU nyert 35,8 százalékkal, a Zöldek 19,7 százalékkal a második helyre kerültek, míg az AfD csak 15,4 százalékot ért el, ezzel a harmadik helyet szerezte meg.
Az Integrációs Tanács 22 tagból áll: 15-öt közvetlenül választanak, hét tagot pedig a városi tanács delegál. Az új összetételben az AfD négy szabadon választott mandátumot szerzett, a Német–Orosz Társaság és a Német–Török Baráti Kör pedig kettő-kettőt.
Bár a részvétel alacsony maradt, a korábbi választáshoz képest emelkedett: a 44 563 jogosultból 9 016-an szavaztak, ami 20,2 százalékos részvételt jelent. Öt éve ez még csak 15,7 százalék volt, akkor az AfD mindössze 7,8 százalékot szerzett és egy mandátumot kapott, miközben a Német–Török Baráti Kör végzett az élen. Az Integrációs Tanács feladata, hogy elősegítse a bevándorlók és migrációs hátterű személyek beilleszkedését, különösen a munka és a társadalmi élet területén.
Nyitókép: KAY NIETFELD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP