A német kancellár nyíltan megfenyegette Magyarországot és Szlovákiát – ezt várja el tőlük

Friedrich Merz német kancellár a Financial Timesban sürgette, hogy az EU 160 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont használjon fel Ukrajna fegyverellátására, ezzel jelentős irányváltást jelezve Berlin részéről. A forrásokat kamatmentes hitelként adnák Kijevnek, amelyet Oroszország háborús jóvátételéig nem kellene visszafizetni – írja a CNN.

A lap szerint

Merz külön üzenetet küldött Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek és Robert Fico szlovák kormányfőnek, hogy reméli, nagy többséggel elfogadják azt az októberi EU-csúcson.

Merz hangsúlyozta, a jogi aggályok nem akadályozhatják meg ezt a lépést. Az elképzelés szerint csak fegyverbeszerzésre lehetne fordítani az összeget, költségvetési kiadásokra nem.