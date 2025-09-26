Ft
09. 26.
péntek
Magyarország Ukrajna Friedrich Merz Orbán Viktor EU Szlovákia

A német kancellár nyíltan megfenyegette Magyarországot és Szlovákiát – ezt várja el tőlük

2025. szeptember 26. 09:55

Friedrich Merz azt követeli, hogy az EU 160 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont használjon fel Ukrajna fegyverellátására.

2025. szeptember 26. 09:55
null

Friedrich Merz német kancellár a Financial Timesban sürgette, hogy az EU 160 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont használjon fel Ukrajna fegyverellátására, ezzel jelentős irányváltást jelezve Berlin részéről. A forrásokat kamatmentes hitelként adnák Kijevnek, amelyet Oroszország háborús jóvátételéig nem kellene visszafizetni – írja a CNN.

A lap szerint

Merz külön üzenetet küldött Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek és Robert Fico szlovák kormányfőnek, hogy reméli, nagy többséggel elfogadják azt az októberi EU-csúcson.

Merz hangsúlyozta, a jogi aggályok nem akadályozhatják meg ezt a lépést. Az elképzelés szerint csak fegyverbeszerzésre lehetne fordítani az összeget, költségvetési kiadásokra nem.

Nyitókép: AFP/Tobias Schwarz

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

patópál
2025. szeptember 26. 11:00
"Merz hangsúlyozta, a jogi aggályok nem akadályozhatják meg ezt a lépést." Akkor ennyit a jogállamiságról.
madre79
2025. szeptember 26. 10:46
Lóf...t!
savrena
2025. szeptember 26. 10:40
"Merz hangsúlyozta, a jogi aggályok nem akadályozhatják meg ezt a lépést." Mondta a német kancellár, a jogállam nagyobb dicsőségére. Egyébként meg kurvára üres lehet a kassza, ha ezt is bevállalják. Ezután ugyanis senki nem fog Európában befektetni.
Agricola
2025. szeptember 26. 10:36
Maxime Prévot belga külügyminiszter jól látja a kockázatokat: " A befagyasztott orosz állami pénzeszközök elkobzás anagyon rossz üzenetet küldene a világ más országai számára. A hatás aláásná az euróba vetett bizalmat. Az eredmény óriási negatív következmé-nyekkel és rendszerszintű következményekkel járna az európai pénzügyi szolgáltatások hitelességére nézve”. Amikor a kommunisták tették ugyanazt, gyakorolva az elkobzást, akkor sokan nehezteltek rájuk is. Most Merz kancellár szeretné megismételni a kommunista gyakorlatot. "Merz hangsúlyozta, a jogi aggályok nem akadályozhatják meg ezt a lépést." A kommunistákat sem gátolták a "jogi aggályok"!
