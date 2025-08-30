Kaja Kallas csak akkor adná vissza a zárolt orosz vagyont, ha Moszkva jóvátételt fizet

A politikus a külügyminiszterek koppenhágai informális találkozóján hangsúlyozta, hogy az EU-nak már most fel kell készülnie egy esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás következményeire.

Nem tudjuk elképzelni, hogyha tűzszünet vagy békemegállapodás jön létre, akkor ezeket a vagyontárgyakat visszaadják Oroszországnak, ha nem fizették ki a jóvátételt”

– fogalmazott Kallas.

Az Európai Unió 2022-ben döntött úgy, hogy mintegy 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyont befagyaszt. Ezeket az eszközöket nem kobozták el, ám kamataikból jelenleg is finanszírozzák Ukrajna támogatását:

a hozamokból évente 3–5 milliárd euró áramlik Kijevhez, főként az Európai Békefenntartási Eszközön (EPF) keresztül.

A vagyon legnagyobb része, 183 milliárd euró, Belgiumban, az Euroclear elszámolóház kezelésében található.

Az EU-tagállamok azonban megosztottak a kérdésben:

Lengyelország és a balti országok a teljes elkobzás mellett érvelnek, míg

Belgium, Németország és Franciaország jogi aggályokat fogalmaztak meg, mondván, a lépés példátlan jogi következményekkel járhatna.

A vita újabb feszültséget keltett az EU-n belül. A hét elején Magyarország pert indított az Európai Tanács ellen, amiért a tagállamok Budapest tiltakozását figyelmen kívül hagyva döntöttek az orosz vagyon kamataiból finanszírozott több milliárd eurós ukrán katonai támogatásról.

A magyar kormány szerint ezzel sérült az uniós jog, hiszen az EPF működését is konszenzusos alapon kellene irányítani.

Emellett az EU vezetése azt is fontolgatja, hogy kockázatosabb befektetésekbe terelje az összeget, bár valószínűleg a Kijevnek jövőre előirányzott támogatásokon tátongó 60 milliárd eurónyi lyukat ez sem fogja tudni befoltozni.