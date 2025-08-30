Ft
08. 30.
szombat
hajlandó Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország szankciók Kaja Kallas Európai Unió Egyesült Államok

A német lap Magyarországot kárhoztatja, amiért Brüsszel képtelen nyomást gyakorolni Moszkvára

2025. augusztus 30. 17:08

Brüsszelben már kétségbeesetten keresik, ki lenne hajlandó katonákat küldeni Ukrajnába.

2025. augusztus 30. 17:08
null

Az Európai Unióban egyre nagyobb a tanácstalanság a Süddeutsche Zeitung elemzője szerint: Hubert Wetzel arról ír, hogy Brüsszelnek egyre nagyobb fejtörést okoz,

hogyan lehetne további nyomást gyakorolni Moszkvára, és mely további országok vállalnák a kockázatot, hogy katonákat küldjenek Ukrajnába egy esetleges békemegállapodás biztosítására.

Kaja Kallas külügyi főképviselő az utóbbi napokban többször is kiábrándító képet festett az uniós próbálkozásokról.

Putyin nevet, és nem hagyja abba a gyilkolást, hanem fokozza azt”

– fogalmazott, miközben emlékeztetett: Donald Trump alaszkai csúcstalálkozója és a washingtoni megbeszélések után is azonnal felerősödtek az orosz támadások:

Ezek azt mutatják, hogy Putyin gúnyt űz minden béketörekvésből.”

Ezt is ajánljuk a témában

A cikk szerint az uniós kül- és védelmi miniszterek ugyan napirendre vették a kérdést, de döntések nem születtek.

Továbbra sem valami népes azoknak az országoknak a tábora, amelyek hajlandóak lennének katonákat állomásoztatni Ukrajnában. Eddig

  • Franciaország,
  • Nagy-Britannia,
  • Litvánia és
  • Belgium jelezte az erre irányuló szándékát.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Egyesült Államok azonban mindössze logisztikai és felderítési támogatást ígért. Amerikai szárazföldi csapatokról szó sem lehet, így a politikai kockázat teljes egészében Európára hárulna.

A szankciós front sem mutat több elszántságot. Brüsszel már a 19. csomagon dolgozik, de

még mindig nem merték elkobozni a mintegy 200 milliárd eurónyi orosz jegybanki vagyont, csak a kamatokat csapolják meg, amelyekből az ukrán hitelek egy részét fedezik.

Az EU most azon gondolkodik, hogy kockázatosabb befektetésekbe terelje az összeget, ám előreláthatóan ez sem lesz elég, mivel 2026-ra további 60 milliárd eurós fedezetlen ukrajnai szükséglet mutatkozik.

Ezt is ajánljuk a témában

Felmerült a szankciók szigorítása a török és közép-ázsiai „tranzitországok” felé is, amelyek közvetítőként segítik Oroszországot a korlátozások kijátszásában. A Süddeutsche Zeitung szerzője azon sopánkodik, hogy minden egyes új csomag elfogadásához egyhangú döntés szükséges, és szerinte a saját érdekeit érvényesítő Magyarország

egyre inkább Oroszország védelmezőjeként viselkedik az unióban”.

Az európai uniós vezetés tehát újabb fórumokat tart, de Hubert Wetzel szerint hiányzik a valódi nyomásgyakorlás. Úgy véli, Kaja Kallas kemény szavai valójában az EU gyengeségéről árulkodnak:

Putyin „nem békepartnerként”, hanem a nyugati habozás haszonélvezőjeként tekinthet Brüsszelre.

***

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

