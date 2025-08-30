A német lap Magyarországot kárhoztatja, amiért Brüsszel képtelen nyomást gyakorolni Moszkvára

Az Európai Unióban egyre nagyobb a tanácstalanság a Süddeutsche Zeitung elemzője szerint: Hubert Wetzel arról ír, hogy Brüsszelnek egyre nagyobb fejtörést okoz,

hogyan lehetne további nyomást gyakorolni Moszkvára, és mely további országok vállalnák a kockázatot, hogy katonákat küldjenek Ukrajnába egy esetleges békemegállapodás biztosítására.

Kaja Kallas külügyi főképviselő az utóbbi napokban többször is kiábrándító képet festett az uniós próbálkozásokról.

Putyin nevet, és nem hagyja abba a gyilkolást, hanem fokozza azt”

– fogalmazott, miközben emlékeztetett: Donald Trump alaszkai csúcstalálkozója és a washingtoni megbeszélések után is azonnal felerősödtek az orosz támadások: