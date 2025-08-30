A német lap Magyarországot kárhoztatja, amiért Brüsszel képtelen nyomást gyakorolni Moszkvára

Az ukránok elismerték, hogy az oroszok jelentős áttörést értek el a fronton
Ugyanakkor Kijev tagadja, hogy további területi veszteségeket szenvedett volna.
Brüsszelben már kétségbeesetten keresik, ki lenne hajlandó katonákat küldeni Ukrajnába.
Az Európai Unióban egyre nagyobb a tanácstalanság a Süddeutsche Zeitung elemzője szerint: Hubert Wetzel arról ír, hogy Brüsszelnek egyre nagyobb fejtörést okoz,
hogyan lehetne további nyomást gyakorolni Moszkvára, és mely további országok vállalnák a kockázatot, hogy katonákat küldjenek Ukrajnába egy esetleges békemegállapodás biztosítására.
Kaja Kallas külügyi főképviselő az utóbbi napokban többször is kiábrándító képet festett az uniós próbálkozásokról.
Putyin nevet, és nem hagyja abba a gyilkolást, hanem fokozza azt”
– fogalmazott, miközben emlékeztetett: Donald Trump alaszkai csúcstalálkozója és a washingtoni megbeszélések után is azonnal felerősödtek az orosz támadások:
Ezek azt mutatják, hogy Putyin gúnyt űz minden béketörekvésből.”
Ezt is ajánljuk a témában
Ugyanakkor Kijev tagadja, hogy további területi veszteségeket szenvedett volna.
A cikk szerint az uniós kül- és védelmi miniszterek ugyan napirendre vették a kérdést, de döntések nem születtek.
Továbbra sem valami népes azoknak az országoknak a tábora, amelyek hajlandóak lennének katonákat állomásoztatni Ukrajnában. Eddig
Ezt is ajánljuk a témában
A dacszövetség legtöbb országa korántsem olyan bátor, mint amekkora tüdővel a harci kürtöket fújja.
Az Egyesült Államok azonban mindössze logisztikai és felderítési támogatást ígért. Amerikai szárazföldi csapatokról szó sem lehet, így a politikai kockázat teljes egészében Európára hárulna.
A szankciós front sem mutat több elszántságot. Brüsszel már a 19. csomagon dolgozik, de
még mindig nem merték elkobozni a mintegy 200 milliárd eurónyi orosz jegybanki vagyont, csak a kamatokat csapolják meg, amelyekből az ukrán hitelek egy részét fedezik.
Az EU most azon gondolkodik, hogy kockázatosabb befektetésekbe terelje az összeget, ám előreláthatóan ez sem lesz elég, mivel 2026-ra további 60 milliárd eurós fedezetlen ukrajnai szükséglet mutatkozik.
Ezt is ajánljuk a témában
Kaja Kallas addig hallani sem akar engedményekről, amíg Oroszország el nem fogadja a teljes körű, feltétel nélküli tűzszünetet.
Felmerült a szankciók szigorítása a török és közép-ázsiai „tranzitországok” felé is, amelyek közvetítőként segítik Oroszországot a korlátozások kijátszásában. A Süddeutsche Zeitung szerzője azon sopánkodik, hogy minden egyes új csomag elfogadásához egyhangú döntés szükséges, és szerinte a saját érdekeit érvényesítő Magyarország
egyre inkább Oroszország védelmezőjeként viselkedik az unióban”.
Az európai uniós vezetés tehát újabb fórumokat tart, de Hubert Wetzel szerint hiányzik a valódi nyomásgyakorlás. Úgy véli, Kaja Kallas kemény szavai valójában az EU gyengeségéről árulkodnak:
Putyin „nem békepartnerként”, hanem a nyugati habozás haszonélvezőjeként tekinthet Brüsszelre.
***
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP