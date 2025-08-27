Az ukránok elismerték, hogy az oroszok jelentős áttörést értek el a fronton

Trump: „Remélem, hamarosan újra találkozunk.” Putyin: „Akkor legközelebb Moszkvában!” – véget ért a történelmi amerikai-orosz csúcstalálkozó
Mutatjuk, mi történt Alaszkában az éjszaka folyamán!
Ugyanakkor Kijev tagadja, hogy további területi veszteségeket szenvedett volna.
Fokozódik a feszültség Kelet-Ukrajnában: a BBC szerint ukrán katonai források elismerték, hogy orosz erők behatoltak a Dnyipropetrovszki régióba, ahol megpróbálnak hídfőállásokat kiépíteni.
Ez az első ilyen nagyszabású támadás Dnyipropetrovszkban”
– mondta a csatornának Viktor Trehubov, a Dnyipro hadműveleti csoport tisztje. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy
az orosz előrenyomulást sikerült megállítani.
A DeepState nevű ukrán oldal, amely relatíve valós időben igyekszik térképen megjeleníteni a háború menetét, kedden arról számolt be, hogy Moszkva két falut, Zaporizkét és Novohryhorivkát foglalta el. Az ukrán vezérkar ezt azonnal cáfolta:
szerintük Zaporizkét továbbra is ellenőrzés alatt tartják, és Novohryhorivka térségében is aktív harcok folynak.
Az orosz előretörés különösen érzékenyen érintené Kijevet, mivel Dnyipropetrovszk Ukrajna második legfontosabb ipari központja, több mint hárommillió lakossal. Bár Moszkva hivatalosan nem tart igényt a régió bekebelezésére, nagyvárosait – köztük Dnyiprót – rendszeresen támadja.
A diplomáciai színtéren sem enyhül a bizonytalanság. Bár Donald Trump alaszkai találkozóján Vlagyimir Putyinnal állítólag arról beszélt, hogy „hajlandó lenne véget vetni a háborúnak, ha Ukrajna átadná a Donyeckben maradt területeit”, sokan attól tartanak, hogy a Kreml célja ennél jóval több.
Pavlo Palisa, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője már júniusban figyelmeztetett:
Moszkva „Ukrajna teljes keleti részét el akarja foglalni a Dnyeperen túl”.
Az EU külpolitikai főképviselője, Kaja Kallas is óva intett attól, hogy Ukrajna területi engedményeket tegyen.
Ez csapda. Ne felejtsük el, hogy Oroszország egyetlen engedményt sem tett, ők az agresszor”
– nyilatkozta a BBC-nek.
Trump a múlt héten közölte, hogy megkezdte egy háromoldalú csúcstalálkozó előkészítését Zelenszkijjel és Putyinnal, de az orosz külügyminiszter lehűtötte a várakozásokat, mondván:
Putyin ké
sz találkozni Zelenszkijjel, amikor a csúcstalálkozó napirendje elkészül, de ez a napirend egyáltalán nem áll készen.”
A brit csatorna értékelése újabb dilemmára hívja fel a figyelmet: miközben a fronton lassú, de kitartó orosz előretörés zajlik, a nyugati közvetítési kísérletek ismét sorra megrekednek.
