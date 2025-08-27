Trump Putyinnak és Zelenszkijnek is beszólt: Ez az egész baromság, mindenki csak pózol!

A The Kyiv Independent arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök a Kreml kijelentéseire reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legitimitásával kapcsolatban, és a kifogásokat „puszta színjátéknak” nevezte.

„Nem számít, mit mondanak, mindenki csak pózol. Ez az egész hülyeség, rendben van? Mindenki csak pózol”

– mondta Trump egy kabinetülésen.

Lavrov az NBC Newsnak még augusztus 22-án adott interjúban azt mondta, a Kreml nem tekinti Zelenszkijt Ukrajna legitim vezetőjének: szerinte Vlagyimir Putyin nem írhat alá békemegállapodást Zelenszkijjel, mert Zelenszkijnek erre nincs felhatalmazása.

Trump ezúttal nem kívánt határidőt megszabni a megállapodáshoz az oroszoknak, bár azt mondta, a gazdasági szankciók lehetősége fennáll.

„Nagyon komoly dologról van szó, amit a fejemben tartok, ha meg kell tennem”

– mondta.