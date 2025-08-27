Ft
Trump Putyinnak és Zelenszkijnek is beszólt: Ez az egész baromság, mindenki csak pózol!

2025. augusztus 27. 08:28

Az amerikai elnök őszinteségi rohamot kapott.

2025. augusztus 27. 08:28
null

A The Kyiv Independent arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök a Kreml kijelentéseire reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legitimitásával kapcsolatban, és a kifogásokat „puszta színjátéknak” nevezte.

„Nem számít, mit mondanak, mindenki csak pózol. Ez az egész hülyeség, rendben van? Mindenki csak pózol” 

– mondta Trump egy kabinetülésen.

Lavrov az NBC Newsnak még augusztus 22-án adott interjúban azt mondta, a Kreml nem tekinti Zelenszkijt Ukrajna legitim vezetőjének: szerinte Vlagyimir Putyin nem írhat alá békemegállapodást Zelenszkijjel, mert Zelenszkijnek erre nincs felhatalmazása.

Trump ezúttal nem kívánt határidőt megszabni a megállapodáshoz az oroszoknak, bár azt mondta, a gazdasági szankciók lehetősége fennáll.

„Nagyon komoly dologról van szó, amit a fejemben tartok, ha meg kell tennem” 

– mondta.

Hangsúlyozta: az Egyesült Államok akár egy „gazdasági háborút” is indíthat, amely „rossz lenne Oroszországnak.” Hozzátette, hogy ezt nem akarja Oroszországnak, és Ukrajnának is következményekkel kell szembenéznie.

„Zelenszkij sem teljesen ártatlan. Két ember kell a tangóhoz”

 – fejtette ki.

Nyitókép: MTI/EPA/UPI pool/Annabelle Gordon

