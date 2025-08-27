Nyugati katonák Ukrajnában? Jöhet az európai légvédelmi pajzs, Amerika is beállt a projekt mögé

A Financial Times arról ír, hogy az Egyesült Államok jelezte szándékát: hírszerzési támogatást biztosítana Ukrajna biztonsági garanciának keretében és részt venne egy európai légvédelmi pajzs létrehozásában.

Hozzáteszik: az Ukrajna biztonságáról szóló tárgyaláson amerikai tisztviselők elmondták, hogy stratégiai eszközökkel segítenének az intézkedés megvalósulásában, ami

többek között a légvédelmi képességet jelentené abban az esetben, ha nyugati csapatoknak kellene ukrán területre lépniük.

A lap szerint az Egyesült Államok saját repülőgépekkel, logisztikával és földi radarokkal segítene Kijevnek a légtér védelmének biztosításában. A javaslat végrehajtása Európán múlhat, teszik hozzá.