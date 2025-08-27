Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna légtér logisztika pajzs Egyesült Államok

Nyugati katonák Ukrajnában? Jöhet az európai légvédelmi pajzs, Amerika is beállt a projekt mögé

2025. augusztus 27. 06:55

A légvédelmi képességről van szó abban az esetben, ha nyugati csapatoknak kellene ukrán területre lépniük.

2025. augusztus 27. 06:55
null

A Financial Times arról ír, hogy az Egyesült Államok jelezte szándékát: hírszerzési támogatást biztosítana Ukrajna biztonsági garanciának keretében és részt venne egy európai légvédelmi pajzs létrehozásában. 

Hozzáteszik: az Ukrajna biztonságáról szóló tárgyaláson amerikai tisztviselők elmondták, hogy stratégiai eszközökkel segítenének az intézkedés megvalósulásában, ami 

többek között a légvédelmi képességet jelentené abban az esetben, ha nyugati csapatoknak kellene ukrán területre lépniük.

A lap szerint az Egyesült Államok saját repülőgépekkel, logisztikával és földi radarokkal segítene Kijevnek a légtér védelmének biztosításában. A javaslat végrehajtása Európán múlhat, teszik hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Beata Zawrzel / NurPhoto / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2025. augusztus 27. 08:49
Süketnek és vaknak kell annak lennie, aki nem látja, nem látja be, hogy a zsidóság ukrajnai háborúja nem lefutott! Nem a béke, a háború eszkalációja van napirenden! Kimondható, a zsidóság még igen sok ország haderejét kényszerítheti a háborújában! Immár a Világháború Harmadik Fordulójában is hagyományosan ők dirigálnak! Egyre foszlik az ukránra festett Jákob báránybőr..! Ezt tagadni, be nem látni, csak az emberiségellenességet felvállaló, maffiacélokat szolgáló, követő leggonoszabbaktól várható, kik eladták a lelküket a Sátánnak, a Sátán gyermekei, amint a Biblia is említi őket... -meglehetősen tárgyilagosan..!
Válasz erre
0
0
fogas paduc
•••
2025. augusztus 27. 08:46 Szerkesztve
A nato legyőzettetett.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 27. 08:19
ki van ez találva rendesen Az EU még azt is meg kell fizesse, hogy kap egy vezérkari főnöknél is erősebb amerikai döntéshozót a hadseregének az irányításába. Aki ha akarja lebénítja a teljes EUs hadsereget azáltal hogy kikapcsolja a tájékozódását biztosító műholdjait. Aki most nem száll ki a NATOból, hogy elég és ne tovább az Ukrajna és az ukrán nemzet elpusztításának útjára lép, legyen az francia, német, angol békefenntartó vagy észt, lett, litván, lengyel oroszgyűlölő náci.
Válasz erre
3
0
NeMá
•••
2025. augusztus 27. 08:07 Szerkesztve
Jaj de jó ötlet! Aztán amikor meglátják a számlát és hogy az EU-nak nincs pénze, ezt ők fizetik, akkor pötyögik az SMS-t, Szíjátó úgye nem szavazzátok meg! Kib. egy birkanyáj, pásztor nélkül már mindmegették volna!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!