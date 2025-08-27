Ft
Világbotrány: kétszer annyi pénzt adott az EU Ukrajnának 3 év alatt, mint Magyarországnak 20 év alatt

2025. augusztus 27. 05:36

Nem számít a jogállamiság, nem számít a korrupció, csak a brüsszeli nótára rángassa népét a politikai vezetés. A számok tisztán és világosan bizonyítják, hogy ezzel lehet igazán megnyitni az EU-s pénzcsapokat.

2025. augusztus 27. 05:36
null
Rimóczi Norbert

A számok magukért beszélnek, és ordít róluk az aránytalanság. Az Európai Bizottság hivatalos oldala szerint 2022 február 24. óta, vagyis az orosz invázió megkezdése óta Ukrajna összesen 168,9 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól. Ebből az összegből 59,6 milliárd eurót fordítottak fegyverkezésre. Ugyanezen honlap szerint hazánk a 2004-es csatlakozás óta összesen 90,2 milliárd euró uniós forrást kapott. 

Ez azt jelenti, hogy Ukrajnának alig 3 év alatt közel dupla annyi pénzt utalt az Unió, mint Magyarországnak több, mint 20 év alatt.

Mindezt úgy, hogy hazánk az Unió tagja, ezért pedig számos privilégiumunkról lemondtunk (pl. önálló vámpolitika) és megnyitottuk a piacunkat más uniós államok előtt. Valamint a rigorózus EU-s szabályokról, irányelvekről, jogállami mérföldkövekről se feledkezzünk meg.

Ezt is ajánljuk a témában

De vegyük sorra Ukrajna integrációs lépéseit, amivel kiérdemelte ezt a csillagászati összeget: továbbra is Európa (egyik) legkorruptabb állama (attól függően melyik listát nézzük), páros lábbal tiporja a nemzeti kisebbségek alapvető jogait, szándékosan veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, és Volodimir Zelenszkij elnök vigyorogva fenyegeti hazánkat.

salátás
2025. augusztus 27. 08:58
2xli 2025. augusztus 27. 08:19 Világbotrány! Csak a világ nem törődik vele, nem is érdekli. Végül is ez egy EU-s belügy, a tragédia az, hogy a tagországokat sem érdekli, fel sem vetődik bennük, hogy őket is meglopják, megkárosítják. --------- szerinted miért nyomják naponta minden fronton a magyarellenes szar cikkeket? pont ezért. az átlag nyugati user szemében pont megérdemeljük, hiszen mi vezetékesoroszolajatésgázt használunk, a kurva anyánkat
Válasz erre
0
0
borsos-2
2025. augusztus 27. 08:54
Meg kellene kérni Putyint, hogy támadjon meg minket is… Nem, azt azért mégsem. Minket úgy is oda lökne a fonderkurva…
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. augusztus 27. 08:37
Az Ukrajnának elszámoltatás nélküli pénzelése olyan giga pénzmosoda lehetőséget hozott létre, amely nem legális politikai, gazdasági tevékenységek finanszírozását lehetővé tette. Brüsszel megsértődik, hogy utálják őket a magyarok. Nem merül fel bennük, hogy ezért mindent megtesznek. A kérdés: ha nem az emberekért dolgoznak, akkor miért? Ha EU-t béke és jólét biztosítására hozták létre, ma mégis háborúra készülnek, háborút finanszíroznak, és a német kancellár nyíltan bejelenti a jólét végét, akkor mi is ez??? EU zombi, mert valami egész más bújt a bőrébe. Ha csupa rossz, veszélyes dolgot okoz az európai embereknek, irgalom nélkül nem törődve azok véleményeivel, szenvedéseivel; - akkor nehéz azt kijelenteni, hogy nem démoni megszállás alá került az EU.
Válasz erre
3
0
google-2
2025. augusztus 27. 08:35
A háború jobb üzlet az EU-nak. Sajnos ide jutottak.
Válasz erre
1
0
