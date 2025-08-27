Világbotrány: kétszer annyi pénzt adott az EU Ukrajnának 3 év alatt, mint Magyarországnak 20 év alatt

A számok magukért beszélnek, és ordít róluk az aránytalanság. Az Európai Bizottság hivatalos oldala szerint 2022 február 24. óta, vagyis az orosz invázió megkezdése óta Ukrajna összesen 168,9 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól. Ebből az összegből 59,6 milliárd eurót fordítottak fegyverkezésre. Ugyanezen honlap szerint hazánk a 2004-es csatlakozás óta összesen 90,2 milliárd euró uniós forrást kapott.

Ez azt jelenti, hogy Ukrajnának alig 3 év alatt közel dupla annyi pénzt utalt az Unió, mint Magyarországnak több, mint 20 év alatt.

Mindezt úgy, hogy hazánk az Unió tagja, ezért pedig számos privilégiumunkról lemondtunk (pl. önálló vámpolitika) és megnyitottuk a piacunkat más uniós államok előtt. Valamint a rigorózus EU-s szabályokról, irányelvekről, jogállami mérföldkövekről se feledkezzünk meg.