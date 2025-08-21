Itt a nagy uniós NGO-lista: Ukrajnában még az influenszerekre is jutottak uniós pénzek

Iszonyatos pénzeket, több milliárd eurót költ látszólag teljesen felesleges dolgokra, vagy a kontinensről nézve érthetetlen területekre az Európai Unió. A különböző NGO-kon keresztül sok százmillió euró folyik el például furcsa afrikai és közel-keleti projektekre. Leszögeznénk, a támogatások jelentős része valóban érthetőnek és fontosnak tűnik, de ezek mellett szép számmal sorakoznak olyanok is, amelyeknek célját sokadik olvasásra is nehéz felfogni. Sorozatunk első részében az uniós pénzek világszerte megfigyelhető nagyon furcsa mozgásait, a másodikban pedig az Ukrajnába juttatott támogatásokat vettük górcső alá.

A sok furcsaság mellett legalább aknamentesítésre is érkeztek uniós pénzek (Fotó: Ivan SAMOILOV / AFP)

Így folynak szét az uniós pénzek

A Patrióták Európáért frakció honlapjára töltötte fel a több mint 37 ezer szerződést, amelyek jelentős részét már vagy egészében, vagy még csak részben hívták le a kedvezményezett NGO-k, azaz nem kormányzati szervezetek. Ezek a civil tömörülések meglehetősen sokszínű témákra igényeltek és kaptak is pénzt a vizsgált 2019 és 2023 közötti időszakban. Bár sokuk neve mellett még nulla áll az eljuttatott összegnél, mivel a legtöbb projekt 2027-ig fut, így könnyen elképzelhető, hogy a további pénzlehívás csak idő kérdése.

A rengeteg szerződésből a teljesség igénye nélkül bogarásztuk ki azokat, amelyek vagy közvetlenül, vagy közvetetten jutottak, illetve jutnak el a háborúban álló országba. Ezek között van olyan, amelyeket a harcok miatti helyreállításhoz kértek a különböző civil szervezetek, mások mögött viszont már érdekesebb célok húzódnak meg.

Az ukrán mezőgazdaság mindig terítéken

A Nius.de című lap listája szerint összesen 72 millió euró (28,5 milliárd forint) került Ukrajnába uniós támogatású projektekre az elmúlt években, a honlapon közel 300 projektet listáztak ki. Ez természetesen azon a több milliárd eurón kívül, amelyeket az EU direkt adott a háborúban álló országnak, vagy pedig más tagállamok biztosítottak Kijevnek.

Így is lehet találni bőven csemegét, a szerződések egy vaskos része ugyanis már a háború 2022. februári kirobbanása utáni időszakra tehető és még hosszú évekig lehet majd lehívni pénzeket.

Például abból a 8 millió euróból (3,2 milliárd forintból), amelyet az élelmiszerbiztonságra fordíthat az ukrán mezőgazdasági konföderáció, eddig viszont még csak alig 150 ezer eurót (59 millió forintot) hívtak le. Ennél jóval többet, több mint 4 millió eurót (1,6 milliárd forintot) viszont elköltöttek már az ukrán cégek uniós közös piacára való integrációjára.