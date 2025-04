„Az egész uniós agrár-élelmiszeripart tönkreteheti” – nem kertelt a NAK-elnök Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban

Papp Zsolt György szerint kérdés, hogy a brüsszeli döntéshozók miért erőltetik a gyorsított csatlakozást. Ezt a kérdést számos más ország agrár-érdekképviseleteivel együtt sokszor felteszik nekik – jelezte. A NAK elnöke elgondolkodtatónak nevezte, hogy amíg Brüsszelben az ukrán agrárium, gazdálkodók megsegítéséről beszélnek, addig Ukrajnában főképp nyugati tulajdonú, külföldi bejegyzésű mamutcégek töltenek be vezető szerepet az agráriumban. Kihasználva azt, hogy hatalmas földterületeket lehet összevásárolni, illetve azt, hogy ott a bérek rendkívül alacsonyak. Emellett ezek a nyugati befektetők modern öntözési rendszereket és a legkorszerűbb technológiákat telepítik.

Ugyanakkor a szigorú uniós termelési, fenntarthatósági előírások nem vonatkoznak az ottani termelésre, ezáltal is olcsóbban, de az uniós termelési követelményeknek nem megfelelve, azokat kikerülve lehet termelni – mondta. Papp Zsolt György kiemelte:

több olyan növényvédő hatóanyagot használnak Ukrajnában, amit az EU rég, akár már évtizedekkel ezelőtt betiltott.

Emellett a növényvédőszer-kereskedelem jelentős része teljesen ellenőrizetlenül, feketén zajlik. Továbbá engedélyezett a génmódosított növények termesztése is, ami például Magyarországon az alaptörvényben is tiltott. Az európai uniós termelés igen szigorúan szabályozott az agrárium, élelmiszeripar minden szegmensében, ami a termelőkre költségeket is ró, de ezek az elvárások Ukrajnára nem vonatkoznak – tette hozzá.

Ukrajna uniós tagállammá válásának anyagi vonzatai kapcsán a NAK elnöke kifejtette: az uniós piacot elárasztó ukrán árudömping romboló hatásával már szembesülni lehetett az elmúlt években, ez még tovább fokozódna. Az ukrán gabona magyarországi exportja a brüsszeli enyhítő szabályozás miatt a háború előtti 5 millió dollárról 400 millió dollárra ugrott fel 2022-ben, ami a hazai felvásárlási árak bezuhanását okozta. Ezen túl óriási mennyiség érkezett például olajos magvakból, baromfiból, tojásból és mézből is. Ráadásul Ukrajna a jelenlegi uniós szabályozás alapján mintegy 85 milliárd eurót kapna az uniós Közös Agrárpolitika keretéből, a teljes uniós agrárbüdzsé negyedét. Ezt a forrást pedig a magyar és a többi európai uniós gazdától vonnák el – hívta fel a figyelmet.

(MTI)