Ukrajna Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet béke Zelenszkij Oroszország szankciók feltétel

Az ukránok ötöde már mindent megadna Putyinnak, csak legyen béke

2025. augusztus 07. 12:55

Hét százalékkal nőtt a békepártiak száma az országban.

2025. augusztus 07. 12:55
null

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felmérése szerint a háborús törekvések egyre népszerűtlenebbek a lakosság körében, ugyanis annak már 17 százaléka hajlik arra, hogy Zelenszkij kormánya fogadja el Oroszország békefeltételeit.

Ez a szám pár hónap alatt jelentősen nőtt. Májusban még mindössze 10 százalék volt.

Az ukrán Pravda szerint az oroszok által ajánlott béke akkor valósulhatna meg, ha Ukrajna jelentősen csökkentené a haderejét, korlátozná a fegyverkezést, valamint teljesen lemondana a NATO-csatlakozásról. Ezen felül a béke területi veszteségekkel is járna Ukrajna számára. Név szerint Herszon és Zaporizzsja városairól, valamint Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyéiről kellene elismernie, hogy orosz fennhatóság alatt állnak. Az oroszok békeajánlatának az Egyesült Államokkal és az EU-val kapcsolatban is vannak feltételei, akiknek minden Oroszországra vonatkozó szankciót fel kellene oldaniuk, cserébe Ukrajna az EU-s tagság felé vezető útra léphetne – írja az ukrán Pravda.

Az oroszok békeajánlatának növekvő népszerűsége egybevág azzal is, hogy az ukrán polgárok között Volodimir Zelenszkij népszerűsége egyre csökken. Ahogy arról már beszámoltunk a miniszterelnök a májusi 74 százalék helyett augusztusra már csak a népesség 58 százalékának élvezi a bizalmát.

Nyitókép: AFP / RALF HIRSCHBERGER 

nempolitizalok-0
2025. augusztus 07. 13:41
Akkor Vlagyimír elkérhetné Kárpátalját. Ha nekünk adja, kilépünk a NATO-ból. Amúgy is ki kellene.
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2025. augusztus 07. 13:23
"Az ukránok ötöde már mindent megadna Putyinnak, csak legyen béke" A maradék Ukrán bujkál, az ő véleményük nem ismert!?
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. augusztus 07. 13:14
falcatus-2 2025. augusztus 07. 13:07 "az oroszok által ajánlott béke akkor valósulhatna meg, ha Ukrajna jelentősen csökkentené a haderejét, korlátozná a fegyverkezést, valamint teljesen lemondana a NATO-csatlakozásról. Ezen felül a béke területi veszteségekkel is járna Ukrajna számára. Név szerint Herszon és Zaporizzsja városairól, valamint Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyéiről kellene elismernie, hogy orosz fennhatóság alatt állnak..." Jaj, de szerények! Meg még lesütött szemmel Krímről +Ogyesszáról - Ukrajna nem létezik, hülyegyerek! Monsanto, Unilever...stb. birtok az egész. Ezért visítanak annyira nyugaton, amúgy hagynák a picsába az egészet.
Válasz erre
1
0
nyafika
2025. augusztus 07. 13:12
Csak az ötöde? Akkor dögöljetek meg mocskos ukrán nácik! Várjátok a csodafegyvert!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!