Hatásos intézkedés: ezért csökkent jelentősen az érkező migránsok száma a görögöknél

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi négy hétben Krétára kevesebb mint 900 illegális bevándorló érkezett, ami nagyjából egyharmada annak, amit július első hetében regisztráltak a földközi-tengeri szigeten.

Görögország július 9-től – ideiglenes hatállyal, három hónapra – felfüggesztette az Észak-Afrikából érkező migránsok menedékkérelmeinek befogadását.

Az újonnan érkező illegális bevándorlókat őrizetbe veszik és visszatoloncolják. Az elrettentésnek szánt intézkedést annak nyomán fogadták el, hogy több mint 7000 migráns érte el az év eleje óta Kréta és Gávdosz szigetét, közülük 2642-en július első hetében érkeztek.

Plevrísz szerint július 9-én még 850 embert jegyeztek fel, amit követően a számok csökkenni kezdtek.

Hatással volt a világos üzenet, hogy Görögország három hónapig nem fog menedékkérelmeket befogadni és őrizetbe veszik a migránsokat”

– mondta.

„Európa elérte befogadó képességét” – húzta alá a miniszter.