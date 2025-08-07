Ft
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hatásos intézkedés: ezért csökkent jelentősen az érkező migránsok száma a görögöknél

2025. augusztus 07. 22:36

Júliusban a kormány felfüggesztette a migránsok menedékkérelmeinek befogadását.

2025. augusztus 07. 22:36
null

Jelentősen csökkent a Görögországba érkező illegális bevándorlók száma köszönhetően annak, hogy júliusban a kormány felfüggesztette a migránsok menedékkérelmeinek befogadását – közölte csütörtökön Thánosz Plevrísz görög bevándorlási és menekültügyi miniszter az ERT helyi hírtelevíziónak nyilatkozva.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi négy hétben Krétára kevesebb mint 900 illegális bevándorló érkezett, ami nagyjából egyharmada annak, amit július első hetében regisztráltak a földközi-tengeri szigeten.

Görögország július 9-től – ideiglenes hatállyal, három hónapra – felfüggesztette az Észak-Afrikából érkező migránsok menedékkérelmeinek befogadását.

Az újonnan érkező illegális bevándorlókat őrizetbe veszik és visszatoloncolják. Az elrettentésnek szánt intézkedést annak nyomán fogadták el, hogy több mint 7000 migráns érte el az év eleje óta Kréta és Gávdosz szigetét, közülük 2642-en július első hetében érkeztek.

Plevrísz szerint július 9-én még 850 embert jegyeztek fel, amit követően a számok csökkenni kezdtek.

Hatással volt a világos üzenet, hogy Görögország három hónapig nem fog menedékkérelmeket befogadni és őrizetbe veszik a migránsokat”

 – mondta. 

„Európa elérte befogadó képességét” – húzta alá a miniszter. 

Minden európai ország megértette, hogy nem lehetséges nyitva tartani a határokat”

 – fűzte hozzá.

Plevrísz beszélt arról is, hogy minisztériuma egy újabb törvényt készített elő, amely lehetővé tenné a határsértők két évig terjedő bebörtönzését. Bűnismétlés esetében a büntetési tétel már öt év szabadságvesztésig terjedne. A tárcavezető egyben reményét fejezte ki, hogy a vonatkozó jogszabályt még szeptember elejéig el tudják majd fogadni.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) „komoly aggodalmát” fejezte ki a görög intézkedések kapcsán.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Sameer Al-DOUMY / AFP

 

hexahelicene
2025. augusztus 07. 22:45
Annyira szánalmas már ez a "hatásos intézkedés" szöveg. Mikor lesz kimondva: késő, vége van? A migránsországoknak annyi, beengedték őket és rábasztak. Nem kell ide atombomba, belülről ragja szét őket a migrációféreg, a Wormus Migratius.
