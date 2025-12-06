EU-támogatási botrány bénítja meg Görögországot: tízezrek maradtak pénz nélkül

Ft
Dühös gazdák bénították meg Görögországot: több mint 5 000 traktor torlaszolta el az autópályákat és határátkelőket, miután hónapok óta nem kapták meg az uniós agrártámogatásokat – írta meg az Euractiv.

A kifizetések azért akadtak el, mert az európai ügyészség (EPPO) leleplezett egy súlyos visszaélési hálózatot: 

voltak pályázók, akik olyan földek után igényeltek támogatást, amelyek nem is az övék voltak, mások hamis címeket és bérleti szerződéseket használtak.

 

A botrány miatt az állam lecserélte az EU-s támogatások kifizetéséért felelős ügynökséget, és az Adóhatóságra bízta a feladatot. 

Ennek következménye, hogy több tízezer teljesen tisztességes gazda is hónapok óta pénz nélkül maradt: mintegy 44 ezer termelő nem jut előleghez a támogatásokból.

A gazdák szerint így a becsületeseket is egy kalap alá veszik a csalókkal, miközben a pénzre naponta lenne szükségük, hogy túléljék a költségeket és a klímaválság okozta terméskieséseket.

A probléma gyökere a földtulajdon kaotikus állapota: sok északi régióban a parcellák apró, szétszabdalt területek, amelyek története egészen az 1922-es görög–török háború utáni menekültüldözésig nyúlik vissza. 

Generációk óta szóbeli megállapodások szabályozzák a földhasználatot, és ez az uniós támogatásoknál évtizedekig elfogadott gyakorlat volt — egészen tavalyig.

A földhivatali térképek és a kataszter viszont máig nem készült el, noha az állam ezt már 2010-ben vállalta a válságcsomag részeként, és ez feltétele volt a helyreállítási alapokhoz való hozzáférésnek.

Brüsszelnek meg kell értenie: Görögország nem Németország”

 – mondta George Kasapoglou gazda, aki szerint a rendszer most őt és kollégáit csalónak kezeli, miközben épp az állam mulasztása tette lehetővé a visszaéléseket. Szerinte akár évekig húzódhatnak a perek, mire bebizonyítják ártatlanságukat — addigra azonban sokan csődbe mehetnek. A tüntetők ingerültek, az agrárminiszter gyorsabb kifizetést ígér, de egyelőre sem az EU, sem Brüsszel nem kommentálja a válságot.

Nyitókép:Konstantinos Tsakalidis / AFP

