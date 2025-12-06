EU-támogatási botrány bénítja meg Görögországot: tízezrek maradtak pénz nélkül

Dühös gazdák bénították meg Görögországot: több mint 5 000 traktor torlaszolta el az autópályákat és határátkelőket, miután hónapok óta nem kapták meg az uniós agrártámogatásokat – írta meg az Euractiv.

A kifizetések azért akadtak el, mert az európai ügyészség (EPPO) leleplezett egy súlyos visszaélési hálózatot: