Washington Magyarország kapcsolat Trump

Trump ellenség lehet

2025. augusztus 08. 06:17

Valójában Trump és a magyar kormány kapcsolatának alakulása rávilágít arra, hogy a magyar külpolitika már jó ideje megszűnt létezni.

2025. augusztus 08. 06:17
null
Rónay Tamás
Rónay Tamás
Népszava

„Valójában Trump és a magyar kormány kapcsolatának alakulása rávilágít arra, hogy a magyar külpolitika már jó ideje megszűnt létezni. Külügyminiszterünk van ugyan, de nem azzal foglalatoskodik, hogy öregbítse Magyarország hírnevét a világban. A külügyeket is alárendelik a kormány önös politikai érdekeinek. A Trumpnak való folyamatos hajbókolás nem vezetett eredményre, az amerikai elnök láthatóan semmibe veszi állítólagos magyar barátját. Pedig itthon, nem is olyan régen, még azt hallhattuk, hogy Trump beiktatása után megváltozik a világ és a magyar kormány politikája lesz a mainstream, szemben a brüsszeli vagy más nyugati liberális csökevénnyel. Más országok pedig hozzánk igazodnak majd. Egyelőre ennek sem látjuk sok jelét. Mára feledésbe merülnek Orbán Balázs tavaly, Tusványoson elhangzott szavai is, aki azt mondta, ha Trump nyer, nekünk az nekünk jackpot.

Bődületes tévedések és katasztrofális helyzetértékelések azok részéről, akiknek épp a külügyek irányítása lenne a dolga. A figyelmeztetések ellenére a kormányfő kitartott a konnektivitás elmélete mellett. Mindenkivel jóba akarunk lenni Kínától kezdve Oroszországon át Trump Amerikájáig, nem gondolva arra, hogy Washington nem nézi majd jó szemmel a magyar kormány leplezetlen udvarlását Pekingnek. Talán azt gondolták, hogy az Egyesült Államok ezt nem veszi észre? Hogy az amerikai nagykövet nem tesz jelentést hazájának arról, hogy Magyarország az Egyesült Államok legnagyobb riválisával flörtöl? Orbánék arra számítottak, hogy Trump végig kitart oroszbarát politikája mellett. Ez se jött be, már szankciókat vet ki Oroszországra és komoly vámokat vetett ki Indiára, mert jelentős mennyiségben vásárol olasz energiahordozókat.

Ez utóbbi hírt különösen aggasztó lehet a kormány számára. Vajon mi is Washington célkeresztjébe kerülhetünk?”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Upuaut
2025. augusztus 08. 07:21
Már hányadszor van kétharmad, te zsidónak látszó véglény?
Válasz erre
0
0
rocktoberi-2
2025. augusztus 08. 07:14
Reménykedik a népszarás szolgalélek.
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
2025. augusztus 08. 07:12
Sokszor élek a mondással, hogy aki semmihez sem ért (vagy semmit sem ért a világból), az elmegy cikket írni a Népszavába. De tényleg felvételi követelmény ez náluk, vagy egyszerűen csak ők a leggátlástalanabb hazudozók az összes között? Bár, ez talán nem is vagy-vagy kérdés.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. augusztus 08. 07:09
Veszélyes,gonosz a libbcsikommcsi sajtó, ha a háborúról van szó. ATV, HVG,egyebek. Rottyon vannak!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!