Azahriah ismét visszavonul: „Nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés, ha akkorában vagy, mint én egy ilyen kicsi országban”

A fiatal zenész csütörtök este újabb Instagram-sztorikat tett közzé, amelyekben arról írt: rosszul esik neki, amikor olyan rajongókkal találkozik, akik állítólag szeretik és felnéznek rá, mégis csak egy közös fotó kedvéért keresik a közelségét – hogy aztán azzal villoghassanak a barátaik előtt, ahelyett hogy néhány őszinte szót váltanának vele.

Később azt is bejelentette, hogy ismét visszavonul – egészen az októberi MVM Dome-koncertekig.

„Nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés, ha akkorában vagy, mint én egy ilyen kicsi országban. Most visszavonulok megint a Dome-ig, első zenéig pihentetem ezt a brainrotot, puszilom az azifanoldal adminokat, a Horváth és a Bittó családot Tiszadobon és környékén. Ti vagytok a legjobbak. Októberben tali!” – írta közösségi oldalán.