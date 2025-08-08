Ft
08. 08.
péntek
Azahriah Bors visszavonulás

Azahriah ismét visszavonul: „Nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés, ha akkorában vagy, mint én egy ilyen kicsi országban”

2025. augusztus 08. 07:22

Instagramon üzent a fiatal zenész.

2025. augusztus 08. 07:22
null

Ahogy arról csütörtökön beszámoltunk, Azahriah a Fidesz-táborral való békülési szándéka után újra éles hangnemet ütött meg, a Bors kritikáira reagálva így fogalmazott: 

jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt”.

A fiatal zenész csütörtök este újabb Instagram-sztorikat tett közzé, amelyekben arról írt: rosszul esik neki, amikor olyan rajongókkal találkozik, akik állítólag szeretik és felnéznek rá, mégis csak egy közös fotó kedvéért keresik a közelségét – hogy aztán azzal villoghassanak a barátaik előtt, ahelyett hogy néhány őszinte szót váltanának vele.

Később azt is bejelentette, hogy ismét visszavonul – egészen az októberi MVM Dome-koncertekig.

„Nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés, ha akkorában vagy, mint én egy ilyen kicsi országban. Most visszavonulok megint a Dome-ig, első zenéig pihentetem ezt a brainrotot, puszilom az azifanoldal adminokat, a Horváth és a Bittó családot Tiszadobon és környékén. Ti vagytok a legjobbak. Októberben tali!” – írta közösségi oldalán

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 91 komment

faramuci
2025. augusztus 08. 09:44
Visszavonul?Minden évben? Felvételt nyert a TOI-TOI csapatába??😁 Habár érettségi nélkül oda sem veszik fel..
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 08. 09:43
»fejberugottviktorcsaknemelegge 2025. augusztus 08. 09:39 5m007h 0p3ra70r 2025. augusztus 08. 09:28 Mégis “az itt kommentelő fideszpatkány” érzi magát elégedettnek " LOL A disznó is elégedett az ólban csak kapjon moslékot.A gond akkor jön mikor vágásérett.« 🤣🤣🤣🤣 Milyen gond jön akkor? Mesélj! Van tudomásod olyan hízó házisertésről, amelyik öreg korában végelgyengülésben hagyta el ezt a világot? Ja! Tényleg! Te ezt is sokkaljobban tudod! 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
quantum
2025. augusztus 08. 09:41
"Én akkora sztár vagyok, hogy a csapból is én folyok A füledből én dőlök, a szádon is én szólok Azt álmodom rólad, hogy a nap az te vagy A nap vagy, a nap vagy... A nap vagy... Én vagyok az, én vagyok az, A ki a csapból is folyok, Én vagyok az, aki a füledből folyok, Én vagyok az, aki a szádon is szólok. Én akkora sztár vagyok, hogy a csapból is én folyok A füledből én dőlök, a szádon is én szólok Azt álmodom rólad, hogy a nap az te vagy A nap vagy, a nap vagy... A nap vagy..."
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 08. 09:30
Azáptojás mű-vész-úrnak ekkora szüksége lenne az idehajtott tiszaszopotnyikok szervezett védelmére? 🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!