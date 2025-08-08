Azahriah ismét visszavonul: „Nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés, ha akkorában vagy, mint én egy ilyen kicsi országban”

„Jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt” – Azahriah nem bír magával, megint rátett egy lapáttal
Alig néhány napja még a fideszes közönséggel való kibéküléséről posztolt, most azonban újra odaszúrt a fiatal zenész.
Instagramon üzent a fiatal zenész.
Ahogy arról csütörtökön beszámoltunk, Azahriah a Fidesz-táborral való békülési szándéka után újra éles hangnemet ütött meg, a Bors kritikáira reagálva így fogalmazott:
jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt”.
A fiatal zenész csütörtök este újabb Instagram-sztorikat tett közzé, amelyekben arról írt: rosszul esik neki, amikor olyan rajongókkal találkozik, akik állítólag szeretik és felnéznek rá, mégis csak egy közös fotó kedvéért keresik a közelségét – hogy aztán azzal villoghassanak a barátaik előtt, ahelyett hogy néhány őszinte szót váltanának vele.
Később azt is bejelentette, hogy ismét visszavonul – egészen az októberi MVM Dome-koncertekig.
„Nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés, ha akkorában vagy, mint én egy ilyen kicsi országban. Most visszavonulok megint a Dome-ig, első zenéig pihentetem ezt a brainrotot, puszilom az azifanoldal adminokat, a Horváth és a Bittó családot Tiszadobon és környékén. Ti vagytok a legjobbak. Októberben tali!” – írta közösségi oldalán.
„Hivatalosan is békét szeretnék kötni a fideszesekkel” – írta a fiatal zenész a közösségi oldalán.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán