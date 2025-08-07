Újabb frontot nyitott Zelenszkij: még Magyarországot is bevonhatja a játszadozásaiba

Oroszország rakétatámadást hajtott végre az Odessza melletti Orlovka gázmérő állomás ellen, amelyen keresztül Ukrajna főként Azerbajdzsánból származó gázt importál Bulgárián és Románián át – írja a Strana.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a támadás célzottan az ország téli fűtési felkészülését akadályozta.

Sejtelmes utalások

A cikk kiemeli, hogy bár a Magyarországon és Szlovákián keresztüli, főként orosz eredetű gázimportot Oroszország nem támadja, az új, alternatív gázútvonalakat viszont igyekszik ellehetetleníteni. Az EU nyomására bevezetett, csökkentett tarifák miatt Ukrajna növelni akarta a nem orosz gáz behozatalát, de a mostani támadás ezt korlátozhatja.