Újabb frontot nyitott Zelenszkij: még Magyarországot is bevonhatja a játszadozásaiba

Ezek után joggal akadhat ki Szijjártó: Ukrajnában tényleg hülyének néznek minket
Még mindig tagadnak.
Nem áll le a lélektani hadviseléssel az ukrán elnök.
Oroszország rakétatámadást hajtott végre az Odessza melletti Orlovka gázmérő állomás ellen, amelyen keresztül Ukrajna főként Azerbajdzsánból származó gázt importál Bulgárián és Románián át – írja a Strana.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a támadás célzottan az ország téli fűtési felkészülését akadályozta.
A cikk kiemeli, hogy bár a Magyarországon és Szlovákián keresztüli, főként orosz eredetű gázimportot Oroszország nem támadja, az új, alternatív gázútvonalakat viszont igyekszik ellehetetleníteni. Az EU nyomására bevezetett, csökkentett tarifák miatt Ukrajna növelni akarta a nem orosz gáz behozatalát, de a mostani támadás ezt korlátozhatja.
Ezt is ajánljuk a témában
Még mindig tagadnak.
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: AFP/Maxym Marusenko
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Még mindig tagadnak.
A Fox News szerint erre a találkozóra már a jövő héten sor kerülhet.
Az oroszok szerint rövidesen összeomlik az ukrán védelem.