08. 07.
csütörtök
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
háború gázimport Háború Ukrajnában Ukrajna gáz Magyarország Oroszország Volodimir Zelenszkij Szlovákia Románia

Újabb frontot nyitott Zelenszkij: még Magyarországot is bevonhatja a játszadozásaiba

2025. augusztus 07. 12:36

Nem áll le a lélektani hadviseléssel az ukrán elnök.

2025. augusztus 07. 12:36
null

Oroszország rakétatámadást hajtott végre az Odessza melletti Orlovka gázmérő állomás ellen, amelyen keresztül Ukrajna főként Azerbajdzsánból származó gázt importál Bulgárián és Románián át – írja a Strana.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a támadás célzottan az ország téli fűtési felkészülését akadályozta.

Sejtelmes utalások

A cikk kiemeli, hogy bár a Magyarországon és Szlovákián keresztüli, főként orosz eredetű gázimportot Oroszország nem támadja, az új, alternatív gázútvonalakat viszont igyekszik ellehetetleníteni. Az EU nyomására bevezetett, csökkentett tarifák miatt Ukrajna növelni akarta a nem orosz gáz behozatalát, de a mostani támadás ezt korlátozhatja.

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: AFP/Maxym Marusenko

fogas paduc
2025. augusztus 07. 13:53 Szerkesztve
" Véged kicsim!" Tartós tejet már ne vegyél!
patriota-0
2025. augusztus 07. 13:21
Nyugi, már csak párat kell aludni, és Trump és Putyin felosztja ukrajnát. És ha Putyin feltételül szabja, megkapja azt a hazaárulót.
bagira004
2025. augusztus 07. 13:08
Magyarország ukránoktól áramot elveszi lezárja , segélyeket nem ad , ukrán menekülteket nem engedi be nem látja el . Magyarország többszörösen tud válaszolni.
pipa89
2025. augusztus 07. 12:58
Amíg nem ülteti be a vasba a katonáit, hogy délutánra a Balatonnál legyenek, addig ott pszichoterrorkodik, ahol tud. Ebben nem mi fogjuk leállítani, hanem valószínűleg a sajátjai, mégpedig záros határidőn belül.
