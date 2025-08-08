„Mint azt tegnap megírtam, Oszkó Péter üzletember a 24.hu Della című műsorában alakított nagyot. Oszkó úr okfejtése többek közt azért is sántít, mert azt mondta a műsorban, hogy abban jók Orbánék, hogy a következő kormányokra terhelik a választási célú intézkedéseik terheit.

Pottyondy Edina, mintegy varázsütésre, szinte szóról szóra ugyanezzel jött a hét elején:

»(…) Orbánék mégis úgy költekeznek, mintha nemcsak a holnap, de a józan ész sem létezne. Hétről hétre jelentik be az újabb száz- és százmilliárdos közérzetjavító intézkedéseket. Közös jellemzőjük, hogy a cechet végül a következő kormányzatnak kell majd állnia. A terv egyszerű: mindenáron megakadályozni a Tisza-kétharmadot, gigászi lyukat ütni a költségvetésen, és a süllyedő Titanicot a következő ciklusra hagyni. Ha pedig mégis nyernek, akkor folytatják tovább az akkugyarmatosításra, az inflációra, a hergelésre és a közszolgáltatások elsorvasztására épülő illiberális gazdaságpolitikát.(…)«

A volt pénzügyminiszter és Pottyondy asszonyság – pusztán véletlenül – egybecsengő, hazug szavaival ellentétben az igazság sokkal inkább az, hogy a baloldali kormányok adósították el az országot, valamennyi regnálásuk alatt csak kárt okoztak, és a jobboldali kormányok tették rendbe a dolgokat, vezették ki hazánkat az adósságcsapdából. Arról nem is beszélve, hogy 2010 óta a Fidesz–KDNP négyszer győzött kétharmados többséget szerezve a parlamentben. Tehát ebből adódóan kvázi saját magát váltja folyamatosan, immár 15 éve, ezért a választási célú ígéreteit saját magának kellett megvalósítania.”