Pottyondy Magyar Péter Csépányi Balázs vélemény

Pottyondy Edina bedöntötte a Tisza Pártot Magyar Péterrel együtt

2025. augusztus 08. 05:43

Orbán Viktorba akart rúgni, de végül Magyarba sikerült.

2025. augusztus 08. 05:43
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Mint azt tegnap megírtam, Oszkó Péter üzletember a 24.hu Della című műsorában alakított nagyot. Oszkó úr okfejtése többek közt azért is sántít, mert azt mondta a műsorban, hogy abban jók Orbánék, hogy a következő kormányokra terhelik a választási célú intézkedéseik terheit.

Pottyondy Edina, mintegy varázsütésre, szinte szóról szóra ugyanezzel jött a hét elején:

»(…) Orbánék mégis úgy költekeznek, mintha nemcsak a holnap, de a józan ész sem létezne. Hétről hétre jelentik be az újabb száz- és százmilliárdos közérzetjavító intézkedéseket. Közös jellemzőjük, hogy a cechet végül a következő kormányzatnak kell majd állnia. A terv egyszerű: mindenáron megakadályozni a Tisza-kétharmadot, gigászi lyukat ütni a költségvetésen, és a süllyedő Titanicot a következő ciklusra hagyni. Ha pedig mégis nyernek, akkor folytatják tovább az akkugyarmatosításra, az inflációra, a hergelésre és a közszolgáltatások elsorvasztására épülő illiberális gazdaságpolitikát.(…)«

A volt pénzügyminiszter és Pottyondy asszonyság – pusztán véletlenül – egybecsengő, hazug szavaival ellentétben az igazság sokkal inkább az, hogy a baloldali kormányok adósították el az országot, valamennyi regnálásuk alatt csak kárt okoztak, és a jobboldali kormányok tették rendbe a dolgokat, vezették ki hazánkat az adósságcsapdából. Arról nem is beszélve, hogy 2010 óta a Fidesz–KDNP négyszer győzött kétharmados többséget szerezve a parlamentben. Tehát ebből adódóan kvázi saját magát váltja folyamatosan, immár 15 éve, ezért a választási célú ígéreteit saját magának kellett megvalósítania.”

Asperrimus
2025. augusztus 08. 07:01
Dinácska jobban tenné, ha a félemeleten kívül, ahol él, máshol is szétnézne az országban, különben jövőre együtt hümmöghet Kéri Laci bácsival, amikor a térkép megint narancsba borul, ki tudja hányadszor, hogy "Hát, én ezt nem értem, nem értem..."
counter-revolution
2025. augusztus 08. 06:29
Csépányi, te vagy a "jobboldali" sajtó Fókicsopi Ádija.
states-2
2025. augusztus 08. 06:09
Oszkópotyondi megállapította, hogy mit tettek a komcsik a rendszerváltáskor és utána, rázúdították az általuk előállított csődtömeget az őket váltó nemzeti elkötelezett kormányokra az MDF-től Orbánékig.
gyzoltan-2
2025. augusztus 08. 06:09
"Pottyondy Edina bedöntötte a Tisza Pártot Magyar Péterrel együtt" Nos, ez a mi médiánk! Esszük nem esszük, nem kapunk mást! -mint Orth Gyuri papagája... Amit a média tálal, Pottyondykat, Magyar Pétereket, Hadházyakat, Gyurcsányokat, és Gyurcsánynékat.., jó hosszú a lista! Kötelező őket a népre, a magyarságra erőszakolni! -és még mi, mindnyájan, fizetjük őket..! Ezért?!
