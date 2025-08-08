Az egykori gyarmatok szép lassan ideológiailag visszagyarmatosítják a Nyugatot – itt tartunk most

A Nyugat gazdagságát is az Amerika meghódításával kezdődő kolonializmus alapozta meg, amibe az idegen földrészek kifosztása, politikai rendszerének meghatározása, az őslakosok elleni erőszak, illetve a rabszolgaság mind belefért.

Természetesen meg lehet magyarázni ennek előnyeit is, hiszen a Kolumbusz előtti Amerika népessége és gazdasági ereje össze sem hasonlítható a későbbivel, kérdés, mai szemmel ez még vállalható-e;

vajon a barnamedvék erdélyi életterét is sérthetetlennek tartó közfelfogás mit kezdene az indiánok wigwamjai helyére vagy a bölények élőhelyére felhúzott felhőkarcolókkal.

Kétségtelen, hogy az afrikai rabszolgák elhurcolása miatt ma esetleg kártérítést követelő, hőbörgő leszármazottak lényegesen jobb körülmények között, magasabb életszínvonalon élhetnek, mint ha őseik földjén maradtak volna. Ezt azonban nincs jogunk megítélni, hiszen rengeteg egyéb szempont létezik, és

az otthon, a család, az identitás elvesztését semmi sem pótolhatja.

Hasonlóan ellentmondásos a Monty Python filmjében (Brian élete) John Cleese által felvázolt dilemma, a „Mit adtak nekünk a rómaiak?”, ami azt sugallja, hogy a magasabb civilizációs fokon állótól szívesség és felemelő gesztus a leigázottak megjutalmazása saját vívmányaival. A nézőt természetesen a szatirikus hangvétel a rómaiak tevékenysége mellé állítja, de ne feledjük, hogy ezt a filmet britek készítették, akik ebbe a gegbe saját gyarmatosító felsőbbrendűségük igazát rejtették el.

Ennek a tettnek, legyen bár bűn vagy civilizációs misszió, hosszú az árnyéka, és mostanra elérkezett a pillanat, amikor a fagyi visszanyalt.

A huszadik század második felétől megfordult az irány, és immár nem a fehér keresztény nyugatiak áramoltak a gyarmatokra leigázni, kifosztani és észt osztani, hanem a gyarmatok népe előbb csak segédmunkásként, majd lassacskán döntéshozó pozíciókba kerülve elkezdte a maga értékrendjét meghonosítani. Előbb csak kuriózumként, aztán szép lassan a normál ügymenet részeként a hajdani kolóniák leszármazottai fontos helyeket szereztek meg:

volt már néger elnöke az USÁ-nak, indiai miniszterelnöke Nagy-Britanniának, muszlim polgármestere Londonnak

(„Felköttetem a lord-majort”; nehogy áldozatául essen a rasszista gyűlöletbeszéd-gyűjtőknek irodalmunk egyik gyöngyszeme…), iszlám családból származó, bár magát a buddhizmushoz közelebb érző egyenlőségért felelős biztosa az Európai Bizottságnak. A legújabb hír szerint pedig New Yorkban egy iszlám hitű, indiai, elkötelezett palesztinbarát lehet a Demokrata Párt jelöltje a polgármester-választáson.