Az egykori gyarmatok szép lassan ideológiailag visszagyarmatosítják a Nyugatot – itt tartunk most

Sűrített Pannónia
Megértettem, hogy nekem nem szabad semmiféle kapcsolatot ápolnom azzal a világgal, ami úgy működik, hogy rámutat valamire és azt mondja, ez az enyém. Győrffy Ákos írása.
Mi ezt az egészet a kívülállók derűs nyugalmával szemlélnénk, ha nem gyűrűzne be hozzánk is, revolverezve bennünket egy olyan témában, amihez semmi közünk.
A gyarmatosítás, amit a Nyugat véghez vitt, a mi fogalmaink szerint igazságtalan, kegyetlen dolog volt. (Nem a „fehér” és pláne nem a „keresztény” európai ember a felelős a gyarmatosításért, hanem kifejezetten a nyugati; azzal a gondolkodásmóddal, amely úgy véli, uralhatja, birtokolhatja – habere, have, haben – a világot.
Amit talál, az az övé – „felfedezte” –, és joga van megmondani bárkinek, hogyan éljen, milyen értékek szerint.
Aki pedig ezt nem követi, azt megbünteti, esetleg kiirtja.)
A Nyugat gazdagságát is az Amerika meghódításával kezdődő kolonializmus alapozta meg, amibe az idegen földrészek kifosztása, politikai rendszerének meghatározása, az őslakosok elleni erőszak, illetve a rabszolgaság mind belefért.
Természetesen meg lehet magyarázni ennek előnyeit is, hiszen a Kolumbusz előtti Amerika népessége és gazdasági ereje össze sem hasonlítható a későbbivel, kérdés, mai szemmel ez még vállalható-e;
vajon a barnamedvék erdélyi életterét is sérthetetlennek tartó közfelfogás mit kezdene az indiánok wigwamjai helyére vagy a bölények élőhelyére felhúzott felhőkarcolókkal.
Kétségtelen, hogy az afrikai rabszolgák elhurcolása miatt ma esetleg kártérítést követelő, hőbörgő leszármazottak lényegesen jobb körülmények között, magasabb életszínvonalon élhetnek, mint ha őseik földjén maradtak volna. Ezt azonban nincs jogunk megítélni, hiszen rengeteg egyéb szempont létezik, és
az otthon, a család, az identitás elvesztését semmi sem pótolhatja.
Hasonlóan ellentmondásos a Monty Python filmjében (Brian élete) John Cleese által felvázolt dilemma, a „Mit adtak nekünk a rómaiak?”, ami azt sugallja, hogy a magasabb civilizációs fokon állótól szívesség és felemelő gesztus a leigázottak megjutalmazása saját vívmányaival. A nézőt természetesen a szatirikus hangvétel a rómaiak tevékenysége mellé állítja, de ne feledjük, hogy ezt a filmet britek készítették, akik ebbe a gegbe saját gyarmatosító felsőbbrendűségük igazát rejtették el.
Ennek a tettnek, legyen bár bűn vagy civilizációs misszió, hosszú az árnyéka, és mostanra elérkezett a pillanat, amikor a fagyi visszanyalt.
A huszadik század második felétől megfordult az irány, és immár nem a fehér keresztény nyugatiak áramoltak a gyarmatokra leigázni, kifosztani és észt osztani, hanem a gyarmatok népe előbb csak segédmunkásként, majd lassacskán döntéshozó pozíciókba kerülve elkezdte a maga értékrendjét meghonosítani. Előbb csak kuriózumként, aztán szép lassan a normál ügymenet részeként a hajdani kolóniák leszármazottai fontos helyeket szereztek meg:
volt már néger elnöke az USÁ-nak, indiai miniszterelnöke Nagy-Britanniának, muszlim polgármestere Londonnak
(„Felköttetem a lord-majort”; nehogy áldozatául essen a rasszista gyűlöletbeszéd-gyűjtőknek irodalmunk egyik gyöngyszeme…), iszlám családból származó, bár magát a buddhizmushoz közelebb érző egyenlőségért felelős biztosa az Európai Bizottságnak. A legújabb hír szerint pedig New Yorkban egy iszlám hitű, indiai, elkötelezett palesztinbarát lehet a Demokrata Párt jelöltje a polgármester-választáson.
Zohran Mamdani, egy korábbi palesztin-párti diákaktivista és bukott rapper, a gazdagok megadóztatását ígéri a kapitalizmus fővárosában.
Az egykori gyarmatok szép lassan ideológiailag visszagyarmatosítják a Nyugatot.
Ezek az emberek ráadásul többnyire gyűlölik azt az államot, azt a rendszert, amelynek felemelkedésüket, jólétüket, esélyeiket köszönhetik, és ügyesen kihasználva a szellemileg és kulturálisan kiüresedő Nyugat gyengeségét,
lépésről lépésre, belülről döntik meg.
Mi ezt az egészet a kívülállók derűs nyugalmával szemlélnénk, ha időnként a George Floydok és BLM-ek nyomán haladó woke liberális művészeken és politikusokon át nem gyűrűzne be hozzánk is, revolverezve bennünket egy olyan témában, amihez semmi közünk. De sajnos túlságosan rossz helyen vagyunk, és
hiába vagyunk ártatlanok mindabban, amit a Nyugat elkövetett, a következményektől nehezen tudjuk távol tartani magunkat.
Különösképpen, hogy a Nyugat – dacára a nyilvánvaló eredménynek, amihez ez a mentalitásuk vezetett – továbbra is azt hiszi, hogy kioktathat, lenézhet más népeket, s miközben odahaza végső haláltáncát járja a túlélés szempontjából meglehetősen korlátozott kilátásokkal, még utolsó erejével
megpróbálja tönkretenni azokat is, akik ebből az egészből kimaradnának.
***
Alasdair MacIntyre szerint kontinensünk jövője a benedeki örökség mélyén rejlik: „Nem Godot-ra várunk, hanem egy új – a történelmitől kétségtelenül nagyon eltérő – Szent Benedekre.” Czopf Áron esszéje.
(A nyitóképen: Zohran Mamdani; forrás: Madison Swart/Hans Lucas/AFP)
Ami a HetiPetiből kimaradt: Magyarország kutat fúr Nigériában; az EP szerint a magyar és az osztrák fiatal ugyanannyira kevéssé aggódik a megélhetése miatt. Francesca Rivafinoli írása.