Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
elnyomás gyarmatosítás multikulturalizmus Anglia usa

Az egykori gyarmatok szép lassan ideológiailag visszagyarmatosítják a Nyugatot – itt tartunk most

2025. augusztus 08. 05:31

Mi ezt az egészet a kívülállók derűs nyugalmával szemlélnénk, ha nem gyűrűzne be hozzánk is, revolverezve bennünket egy olyan témában, amihez semmi közünk.

2025. augusztus 08. 05:31
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt

A gyarmatosítás, amit a Nyugat véghez vitt, a mi fogalmaink szerint igazságtalan, kegyetlen dolog volt. (Nem a „fehér” és pláne nem a „keresztény” európai ember a felelős a gyarmatosításért, hanem kifejezetten a nyugati; azzal a gondolkodásmóddal, amely úgy véli, uralhatja, birtokolhatja – habere, have, haben – a világot.

Amit talál, az az övé – „felfedezte” –, és joga van megmondani bárkinek, hogyan éljen, milyen értékek szerint.

Aki pedig ezt nem követi, azt megbünteti, esetleg kiirtja.)

Ezt is ajánljuk a témában

Sűrített Pannónia

Megértettem, hogy nekem nem szabad semmiféle kapcsolatot ápolnom azzal a világgal, ami úgy működik, hogy rámutat valamire és azt mondja, ez az enyém. Győrffy Ákos írása.

A Nyugat gazdagságát is az Amerika meghódításával kezdődő kolonializmus alapozta meg, amibe az idegen földrészek kifosztása, politikai rendszerének meghatározása, az őslakosok elleni erőszak, illetve a rabszolgaság mind belefért.

Természetesen meg lehet magyarázni ennek előnyeit is, hiszen a Kolumbusz előtti Amerika népessége és gazdasági ereje össze sem hasonlítható a későbbivel, kérdés, mai szemmel ez még vállalható-e;

vajon a barnamedvék erdélyi életterét is sérthetetlennek tartó közfelfogás mit kezdene az indiánok wigwamjai helyére vagy a bölények élőhelyére felhúzott felhőkarcolókkal.

Kétségtelen, hogy az afrikai rabszolgák elhurcolása miatt ma esetleg kártérítést követelő, hőbörgő leszármazottak lényegesen jobb körülmények között, magasabb életszínvonalon élhetnek, mint ha őseik földjén maradtak volna. Ezt azonban nincs jogunk megítélni, hiszen rengeteg egyéb szempont létezik, és

az otthon, a család, az identitás elvesztését semmi sem pótolhatja. 

Hasonlóan ellentmondásos a Monty Python filmjében (Brian élete) John Cleese által felvázolt dilemma, a „Mit adtak nekünk a rómaiak?”, ami azt sugallja, hogy a magasabb civilizációs fokon állótól szívesség és felemelő gesztus a leigázottak megjutalmazása saját vívmányaival. A nézőt természetesen a szatirikus hangvétel a rómaiak tevékenysége mellé állítja, de ne feledjük, hogy ezt a filmet britek készítették, akik ebbe a gegbe saját gyarmatosító felsőbbrendűségük igazát rejtették el.

Ennek a tettnek, legyen bár bűn vagy civilizációs misszió, hosszú az árnyéka, és mostanra elérkezett a pillanat, amikor a fagyi visszanyalt.

A huszadik század második felétől megfordult az irány, és immár nem a fehér keresztény nyugatiak áramoltak a gyarmatokra leigázni, kifosztani és észt osztani, hanem a gyarmatok népe előbb csak segédmunkásként, majd lassacskán döntéshozó pozíciókba kerülve elkezdte a maga értékrendjét meghonosítani. Előbb csak kuriózumként, aztán szép lassan a normál ügymenet részeként a hajdani kolóniák leszármazottai fontos helyeket szereztek meg:

volt már néger elnöke az USÁ-nak, indiai miniszterelnöke Nagy-Britanniának, muszlim polgármestere Londonnak

(„Felköttetem a lord-majort”; nehogy áldozatául essen a rasszista gyűlöletbeszéd-gyűjtőknek irodalmunk egyik gyöngyszeme…), iszlám családból származó, bár magát a buddhizmushoz közelebb érző egyenlőségért felelős biztosa az Európai Bizottságnak. A legújabb hír szerint pedig New Yorkban egy iszlám hitű, indiai, elkötelezett palesztinbarát lehet a Demokrata Párt jelöltje a polgármester-választáson.

Ezt is ajánljuk a témában

Az egykori gyarmatok szép lassan ideológiailag visszagyarmatosítják a Nyugatot.

Ezek az emberek ráadásul többnyire gyűlölik azt az államot, azt a rendszert, amelynek felemelkedésüket, jólétüket, esélyeiket köszönhetik, és ügyesen kihasználva a szellemileg és kulturálisan kiüresedő Nyugat gyengeségét,

lépésről lépésre, belülről döntik meg.

Mi ezt az egészet a kívülállók derűs nyugalmával szemlélnénk, ha időnként a George Floydok és BLM-ek nyomán haladó woke liberális művészeken és politikusokon át nem gyűrűzne be hozzánk is, revolverezve bennünket egy olyan témában, amihez semmi közünk. De sajnos túlságosan rossz helyen vagyunk, és 

hiába vagyunk ártatlanok mindabban, amit a Nyugat elkövetett, a következményektől nehezen tudjuk távol tartani magunkat.

Különösképpen, hogy a Nyugat – dacára a nyilvánvaló eredménynek, amihez ez a mentalitásuk vezetett – továbbra is azt hiszi, hogy kioktathat, lenézhet más népeket, s miközben odahaza végső haláltáncát járja a túlélés szempontjából meglehetősen korlátozott kilátásokkal, még utolsó erejével

megpróbálja tönkretenni azokat is, akik ebből az egészből kimaradnának.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(A nyitóképen: Zohran Mamdani; forrás: Madison Swart/Hans Lucas/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sober
2025. augusztus 08. 07:23
teljesen 1értelmű amit ír! ez van! lehet ebből polgárháború is ha HansJürgen meg JoeMike ... nem bírják elviselni azt a hódítást, amit ezek csinálnak! de hogy jelenleg még az elhülyült lipsi nyugatnak elképzelése sincs arról, h mit kellene tenni, az biztos! csak a sodródás, a tehetetlen impotencia az az ami biztos! bravó!
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. augusztus 08. 07:22
Ott van INDONÉZIA . A XV: századtól szivárogtak be ebbe a térségbe a muszlimok. Ma ez a térség többnyire muzulmán, etnikailag az egyik legkevertebb nép. Vallásilag is megtalálunk itt mindent, de a hinduk, keresztények, buddhisták etc- n kivül egyre több a bekötött fejű nő. Példaként hozzák fel a békés egymásmellettélésre és toleranciára, Kuala Lumpurt pedig kelet New Yorkjaként csodálják . Jó lenne olvasni itt a Mandineren egy rövid történelmi összefoglalót erről a térségről is .
Válasz erre
1
0
nzoltan-818
•••
2025. augusztus 08. 07:20 Szerkesztve
Az ideológia után majd kötelezően jön a gazdasági hasonulás is és az elmaradhatatlan területi osztozkodás, a feltörekvő törzsi szabályok szerint ! Csak ide hozzánk ne jöjjenek, még turistának se!
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
2025. augusztus 08. 07:14
Tapasztalhatják az áhított sokszínűség gyönyörűségeit. Azt kell mondjam, mindent kiérdemeltek, ami eztán történik velük.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!