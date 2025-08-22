Ft
Putyin csapda Oroszország Trump Kaja Kallas Európai Unió

Elszabadult Von der Leyen helyettese: „Putyin csapdát készít elő Trumpnak”

2025. augusztus 22. 11:03

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint Putyin területcserére vonatkozó követelése valójában csapda Ukrajna számára.

2025. augusztus 22. 11:03
null

A BBC számolt be Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselőjének nyilatkozatáról, amelyben arra figyelmeztetett, hogy 

Vlagyimir Putyin egy csapdát készít elő.

Kallas hangsúlyozta, hogy az ukrajnai békemegállapodás keretében követelt „területcsere” valójában az orosz vezetés stratégiai lépése lehet, amely csapdába csalhatja a feleket.

Mint ismert, az orosz és az amerikai elnök, Putyin és Trump augusztus 15-én Alaszkában találkozott, ahol mindketten optimista hangvételű nyilatkozatokat tettek. Valószínű, hogy ekkor ismertette Putyin a követelését, 

miszerint a békéért cserébe a Donbasz teljes területét Oroszország birtokába kívánja venni.

Ez a térség 2014 óta a nemzetközi figyelem középpontjában áll, és azóta mintegy 1,5 millió ember kényszerült elmenekülni a fegyveres konfliktus miatt.

Ukrajna korábban következetesen elutasította, hogy Oroszország olyan területeket kapjon meg, amelyeket nem foglalt el katonailag. Trump egyes nyilatkozatai után azonban felmerülhet az a lehetőség, hogy bizonyos részeket át kell adni. Kallas szerint ez az, amit Putyin „csapdának” szán: 

egy szándékos helyzet, amelybe belesétáltatná a másik felet.

A biztonsági garanciákról szólva Kallas kiemelte, hogy a legerősebb tényezőt maga az ukrán hadsereg jelenti. Hozzátette, hogy a jelenlegi tárgyalási szakaszban kevés konkrétum hangzik el egy valódi elrettentő erő kialakításáról. Bár a nyilatkozatok ígéretesen hangzanak, fontos, hogy ezek „ne csak papíron létezzenek”. Ebben az európai hatalmaknak is kulcsszerepük lehet, de jelenleg nem tisztázott, ki és milyen módon járulna hozzá.

Kallas az alaszkai találkozót is értékelte, megjegyezve, hogy Putyin elérte célját: sikerült elérnie, hogy Oroszországot ne sújtsák újabb szankciókkal. Ugyanakkor hozzátette, hogy a Kreml vezetője gyakorlatilag egyetlen engedményt sem volt hajlandó tenni.

Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand

 

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
