Elszabadult Von der Leyen helyettese: „Putyin csapdát készít elő Trumpnak”

A BBC számolt be Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselőjének nyilatkozatáról, amelyben arra figyelmeztetett, hogy

Vlagyimir Putyin egy csapdát készít elő.

Kallas hangsúlyozta, hogy az ukrajnai békemegállapodás keretében követelt „területcsere” valójában az orosz vezetés stratégiai lépése lehet, amely csapdába csalhatja a feleket.

Mint ismert, az orosz és az amerikai elnök, Putyin és Trump augusztus 15-én Alaszkában találkozott, ahol mindketten optimista hangvételű nyilatkozatokat tettek. Valószínű, hogy ekkor ismertette Putyin a követelését,

miszerint a békéért cserébe a Donbasz teljes területét Oroszország birtokába kívánja venni.

Ez a térség 2014 óta a nemzetközi figyelem középpontjában áll, és azóta mintegy 1,5 millió ember kényszerült elmenekülni a fegyveres konfliktus miatt.