Brüsszel már nagyban ügyködik az új szankciós csomagon: így készül a Trump–Putyin-tárgyalásra

Az Európai Unió már dolgozik az Oroszország elleni következő, 19. szankciós csomagon – közölte augusztus 11-én Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke. Bár Donald Trump amerikai elnök pénteken Alaszkában Vlagyimir Putyinnal a lehetséges békekötésről tárgyal majd, Kallas szerint

„amíg Oroszország nem fogadja el a feltétel nélküli, teljes körű tűzszünetet, nincs értelme engedményekről beszélni”.

Majd úgy folytatta: „Fontos a sorrend. Először egy feltétel nélküli tűzszünetre van szükség, erős ellenőrzési rendszerrel és szilárd biztonsági garanciákkal.”

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Kallas szerint a legutóbbi, 18. szankciós csomag volt az eddigi legerősebb, ám még ez sem volt elegendő ahhoz, hogy Oroszországot a háború befejezésére kényszerítse. Az elmúlt napokban az EU kétségbeesett intézkedéseket kezdett bevezetni a háború kapcsán, és aggodalommal várják a pénteki Trump–Putyin-találkozót, amelyre egyetlen európai vezető sem kapott meghívást – sőt, a jelenlegi állás szerint Volodimir Zelenszkij sem lesz ott. Attól tartanak, hogy a két nagyhatalom vezetője olyan megállapodást köthet, amely figyelmen kívül hagyja az Európai Unió és Ukrajna érdekeit.