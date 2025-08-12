Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Oroszország szankciók EU Európai Unió

Brüsszel már nagyban ügyködik az új szankciós csomagon: így készül a Trump–Putyin-tárgyalásra

2025. augusztus 12. 17:45

Kaja Kallas addig hallani sem akar engedményekről, amíg Oroszország el nem fogadja a teljes körű, feltétel nélküli tűzszünetet.

2025. augusztus 12. 17:45
null

Az Európai Unió már dolgozik az Oroszország elleni következő, 19. szankciós csomagon – közölte augusztus 11-én Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke. Bár Donald Trump amerikai elnök pénteken Alaszkában Vlagyimir Putyinnal a lehetséges békekötésről tárgyal majd, Kallas szerint 

„amíg Oroszország nem fogadja el a feltétel nélküli, teljes körű tűzszünetet, nincs értelme engedményekről beszélni”. 

Majd úgy folytatta: „Fontos a sorrend. Először egy feltétel nélküli tűzszünetre van szükség, erős ellenőrzési rendszerrel és szilárd biztonsági garanciákkal.”

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Kallas szerint a legutóbbi, 18. szankciós csomag volt az eddigi legerősebb, ám még ez sem volt elegendő ahhoz, hogy Oroszországot a háború befejezésére kényszerítse. Az elmúlt napokban az EU kétségbeesett intézkedéseket kezdett bevezetni a háború kapcsán, és aggodalommal várják a pénteki Trump–Putyin-találkozót, amelyre egyetlen európai vezető sem kapott meghívást – sőt, a jelenlegi állás szerint Volodimir Zelenszkij sem lesz ott. Attól tartanak, hogy a két nagyhatalom vezetője olyan megállapodást köthet, amely figyelmen kívül hagyja az Európai Unió és Ukrajna érdekeit.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2025. augusztus 12. 19:43
:-D
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 12. 19:42
Hiába próbálkozik az ellenzék a forint gyengítésével, az infláció gerjesztésével, az EU-s pénzek visszatartásával megbuktatni a kormányt, ha az ellenzéknek hiteltelen a szava, hiteltelenek és hitványak a szakértői, hiteltelenek és hitványak a vezetői.
Válasz erre
0
0
eljolesz
2025. augusztus 12. 19:36
Úgy gondolom, Kaja Kallast senki sem kérdezte.
Válasz erre
0
0
Süsüke
2025. augusztus 12. 19:36
Az oroszok adják meg magukat azonnal! Jön a Kajla meg az 1,3 millió észt akiknek az 1/3-orosz és majd rendet tesznek. Az EU vezetése egy megkergült baromfiudvarra hasonlít leginkább!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!