Nagy dobásra készül az EU: egy éven belül már „drónfal” védheti Európát

Az EU egy éven belül jelentősen javíthatja drónfelismerő képességeit, de még időbe telik, mire sikerül kiépíteni egy olyan teljes hálózatot, amely képes nyomon követni és megsemmisíteni a célpontokat, akár a szárazföld, akár a tenger fölött – nyilatkozta Andrius Kubilius uniós védelmi biztos kedden az Euractivnak.

Ursula von der Leyen lelkes támogatója az ellenséges drónok felismerésére és kiiktatására hivatott hálózat kiépítésének.

Forrás: Gints Ivuskans / AFP

A lap szerint Európa légvédelmének megerősítése, és egy úgynevezett „drónfal” kiépítésének ötlete egy népszerű kezdeményezés az uniós politikusok körében, különösen azután, hogy rövid időn belül Lengyelország és Dánia légterébe is ellenséges drónok hatolhattak be.