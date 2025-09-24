Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Ukrajna drónfelismerő szárazföld célpont tenger

Nagy dobásra készül az EU: egy éven belül már „drónfal” védheti Európát

2025. szeptember 24. 20:08

A védelmi biztos az ukrán példát venné alapul. Európa jelenleg nem védekezik elég hatékonyan a drónokkal szemben.

2025. szeptember 24. 20:08
null

Az EU egy éven belül jelentősen javíthatja drónfelismerő képességeit, de még időbe telik, mire sikerül kiépíteni egy olyan teljes hálózatot, amely képes nyomon követni és megsemmisíteni a célpontokat, akár a szárazföld, akár a tenger fölött – nyilatkozta Andrius Kubilius uniós védelmi biztos kedden az Euractivnak.

drón
Ursula von der Leyen lelkes támogatója az ellenséges drónok felismerésére és kiiktatására hivatott hálózat kiépítésének.
Forrás: Gints Ivuskans / AFP

A lap szerint Európa légvédelmének megerősítése, és egy úgynevezett „drónfal” kiépítésének ötlete egy népszerű kezdeményezés az uniós politikusok körében, különösen azután, hogy rövid időn belül Lengyelország és Dánia légterébe is ellenséges drónok hatolhattak be.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptemberi, az EU helyzetéről szóló beszédében az egyik legfontosabb hírként jelentette be az ellenséges drónok felismerésére és kiiktatására hivatott hálózat kiépítésének kezdeményezését.

Hiába erős Európa légvédelme, a drónokkal szemben nem elég hatékony

„Jelenleg nem rendelkezünk megfelelő képességgel a drónok észleléséhez” – mondta Kubilius kedden az Euractivnak a kezdeményezést bemutató rendezvényén. – 

„Lehet, hogy gyorsan és hatékonyan tudjuk észlelni a légtérbe belépő vadászgépeket és rakétákat, de a drónok speciális figyelmet igényelnek, ugyanis nagyon alacsonyan repülnek, és sokkal kisebbek.”

Kubilius szerint első lépésként „gyorsan be kell szerezni” a drónok észleléséhez szükséges eszközöket, amelyekkel a rendszer gyorsan, akár egy éven belül felállítható. Hozzátette, Európának követnie kell Ukrajna példáját, és akusztikus érzékelőket kell telepíteni a radarokon nem látható, pilóta nélküli légi járművek észlelésére.

Alternatív lehetőségként megemlítette a lézerek használatát, amelyekkel minimális költségvetésből, hatékonyan le lehet lőni a behatoló drónokat. Hangsúlyozta, egy ilyen védelmi hálózatnak az unió tengeri határait is le kell fednie.

Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
2025. szeptember 24. 21:14
Nem védekezik? Mi a faszért kellene védekezni? Takarodjon az összes EU-s Árész! Mellesleg 1 év alatt az oroszok legyártanak 2-3 millió mindenféle drónt, a felét akkor küldjék el tesztelésre?
Válasz erre
0
0
vi-ktt
2025. szeptember 24. 20:52
"Gyorsan be kell szerezni..." IQ negatív kertén.
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. szeptember 24. 20:26
Ukrajna példáját követni. Hülye ez?
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. szeptember 24. 20:22
Hülyeség ellen nincs orvosság.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!