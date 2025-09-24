Nagy dobásra készül az EU: egy éven belül már „drónfal” védheti Európát

Most érkezett: drónriasztás miatt teljesen lezárták Európa egyik legforgalmasabb repterét
2–3 nagyobb méretű drón bénította meg a koppenhágai légiközlekedést.
A védelmi biztos az ukrán példát venné alapul. Európa jelenleg nem védekezik elég hatékonyan a drónokkal szemben.
Az EU egy éven belül jelentősen javíthatja drónfelismerő képességeit, de még időbe telik, mire sikerül kiépíteni egy olyan teljes hálózatot, amely képes nyomon követni és megsemmisíteni a célpontokat, akár a szárazföld, akár a tenger fölött – nyilatkozta Andrius Kubilius uniós védelmi biztos kedden az Euractivnak.
A lap szerint Európa légvédelmének megerősítése, és egy úgynevezett „drónfal” kiépítésének ötlete egy népszerű kezdeményezés az uniós politikusok körében, különösen azután, hogy rövid időn belül Lengyelország és Dánia légterébe is ellenséges drónok hatolhattak be.
Súlyos következményei lettek az esetnek.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptemberi, az EU helyzetéről szóló beszédében az egyik legfontosabb hírként jelentette be az ellenséges drónok felismerésére és kiiktatására hivatott hálózat kiépítésének kezdeményezését.
„Jelenleg nem rendelkezünk megfelelő képességgel a drónok észleléséhez” – mondta Kubilius kedden az Euractivnak a kezdeményezést bemutató rendezvényén. –
„Lehet, hogy gyorsan és hatékonyan tudjuk észlelni a légtérbe belépő vadászgépeket és rakétákat, de a drónok speciális figyelmet igényelnek, ugyanis nagyon alacsonyan repülnek, és sokkal kisebbek.”
Kubilius szerint első lépésként „gyorsan be kell szerezni” a drónok észleléséhez szükséges eszközöket, amelyekkel a rendszer gyorsan, akár egy éven belül felállítható. Hozzátette, Európának követnie kell Ukrajna példáját, és akusztikus érzékelőket kell telepíteni a radarokon nem látható, pilóta nélküli légi járművek észlelésére.
Alternatív lehetőségként megemlítette a lézerek használatát, amelyekkel minimális költségvetésből, hatékonyan le lehet lőni a behatoló drónokat. Hangsúlyozta, egy ilyen védelmi hálózatnak az unió tengeri határait is le kell fednie.
