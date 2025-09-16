Nagy a baj: újabb idegen drón támadta meg Lengyelországot – Donald Tusk azonnal reagált

Erőt demonstrál a NATO: brit vadászgépek szálltak fel Lengyelország légterében Putyin fenyegetése miatt
Járőrözés kezdődik.
Súlyos következményei lettek az esetnek.
Újabb ismeretlen drónt azonosítottak Lengyelországban, ezúttal a jól őrzött kormányzati épületek fölött repült, a hatóságok azonnal reagáltak és semlegesítették. A történtek után két fehérorosz állampolgárt őrizetbe vettek, a rendőrség pedig tovább vizsgálja az eset körülményeit.
A lengyel Állami Védelmi Szolgálat (SOP) semlegesített egy drónt, amely érzékeny kormányzati helyszínek, köztük a Parkowa utca és a Belweder-palota felett repült”
– fogalmazott Donald Tusk miniszterelnök az X közösségi oldalán.
Fotó: Wojtek Radwanski/AFP