Nagy a baj: újabb idegen drón támadta meg Lengyelországot – Donald Tusk azonnal reagált

Újabb ismeretlen drónt azonosítottak Lengyelországban, ezúttal a jól őrzött kormányzati épületek fölött repült, a hatóságok azonnal reagáltak és semlegesítették. A történtek után két fehérorosz állampolgárt őrizetbe vettek, a rendőrség pedig tovább vizsgálja az eset körülményeit.

A lengyel Állami Védelmi Szolgálat (SOP) semlegesített egy drónt, amely érzékeny kormányzati helyszínek, köztük a Parkowa utca és a Belweder-palota felett repült”

– fogalmazott Donald Tusk miniszterelnök az X közösségi oldalán.