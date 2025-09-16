Ft
09. 16.
kedd
Lengyelország drón Donald Tusk

Nagy a baj: újabb idegen drón támadta meg Lengyelországot – Donald Tusk azonnal reagált

2025. szeptember 16. 06:21

Súlyos következményei lettek az esetnek.

2025. szeptember 16. 06:21
null

Újabb ismeretlen drónt azonosítottak Lengyelországban, ezúttal a jól őrzött kormányzati épületek fölött repült, a hatóságok azonnal reagáltak és semlegesítették. A történtek után két fehérorosz állampolgárt őrizetbe vettek, a rendőrség pedig tovább vizsgálja az eset körülményeit.

A lengyel Állami Védelmi Szolgálat (SOP) semlegesített egy drónt, amely érzékeny kormányzati helyszínek, köztük a Parkowa utca és a Belweder-palota felett repült”

– fogalmazott Donald Tusk miniszterelnök az X közösségi oldalán.

Fotó: Wojtek Radwanski/AFP

 

Ergit
2025. szeptember 16. 10:18
A drón eltévedt, mert előtte beugrott a sarki kocsmába egy felesért, ezért nem érkezett meg időben a többi drónnal. :D
Dixtroy
2025. szeptember 16. 09:40
És?
mihint
2025. szeptember 16. 09:17
Mostanra én is kénytelen vagyok csak annyit mondani: anyátok ismeretlen picsáját azonosítsátok. Ha sikerült, szóljatok, de nem muszáj.
alteregon
2025. szeptember 16. 09:11
Ezek már a vonuló vadlibákat is drónnak nézik
