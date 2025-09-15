Ft
Erőt demonstrál a NATO: brit vadászgépek szálltak fel Lengyelország légterében Putyin fenyegetése miatt

2025. szeptember 15. 22:10

Járőrözés kezdődik.

2025. szeptember 15. 22:10
null

Brit harci repülőgépek kezdenek járőrözést Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drónberepülések elhárítása végett – közölte hétfőn a londoni védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint a brit királyi légierő (RAF) Typhoon típusú repülőgépei a NATO Keleti Őrszem (Eastern Sentry) nevű műveletéhez csatlakoznak más szövetséges országok, 

köztük Dánia, Franciaország és Németország légierőivel együtt a NATO keleti szárnyának védelmében.

A gépek a kelet-angliai Coningsby mellett működő RAF-támaszpontról szállnak majd fel, és tevékenységüket Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek segítik – áll a brit védelmi tárca hétfő esti beszámolójában.

A minisztérium felidézi, hogy a napokban orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe. A közlemény szerint ez volt a NATO-légtér legjelentősebb mértékű megsértése Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatali idejének kezdete óta, ráadásul a hétvégén a román légtérbe is belépett egy orosz drón.

Az ügy miatt hétfőn bekérették a brit külügyminisztériumba Oroszország londoni nagykövetét, Andrej Kelint, akinek a tárca szóvivője szerint tudomására hozták azt a brit álláspontot, hogy Lengyelország és a NATO légterének példátlan mértékű múlt heti megsértése – amelyet újabb behatolás követett szombaton a román légtérbe – teljesen elfogadhatatlan.

Az orosz nagykövettel közölték azt is, hogy a NATO új technológiákkal – köztük drónérzékelőkkel és drónelhárító fegyverekkel – erősíti keleti szárnyának védelmét. Oroszországnak meg kell értenie, hogy folytatódó agressziójával csak tovább erősíti a NATO-szövetségesek egységét és eltökéltségét Ukrajna támogatására, és bármiféle újabb légtérsértés elhárítására a NATO ismét erőt fog alkalmazni – fogalmazott a londoni külügyi tárca szóvivője.

(MTI) 

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: JAVIER TORRES / AFP

Zsolt75
2025. szeptember 15. 23:29
"A nato légterének megsértése elfogadhatatlan" Hány nato-tagországból származó drón, lövedék stb. repked oroszország légterében?
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. szeptember 15. 23:27
Szokásos Mandi minőség: a kinti képen egy amerikai B2 lopakodó bombázó van, a cikkben felül pedig két F16-os. A brit légierő egyiket sem használja. :)
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 15. 23:22
Fent repkednek, de kik fognak lent futkosni? Legfrissebb közvélemény-kutatás: A lengyelek több mint fele nem akarja megvédeni hazáját A válaszadók 57 százaléka válaszolt olyan kérdésre, hogy "nem szándékozik belekeveredni". Honfitársaink mindössze 26 százaléka mondta azt, hogy háború esetén kész csatlakozni a hadsereghez, vagy más módon részt venni a lengyelek védelmében. A vizsgálatot a Pollster Research Institute végezte 2025.09.10-11-én CAWI módszerrel 1020 felnőtt lengyelből álló mintán. A mintaszerkezet reprezentatív volt a 18 év feletti lengyel állampolgárok számára. A maximális becslési hiba körülbelül 3 százalék volt. polsatnews.pl/wiadomosc/2025-09-12/polacy-beda-bronic-kraju-w-przypadku-wojny-jest-nowy-sondaz/
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. szeptember 15. 23:09
Angliából felszállni Lengyelország légterének a védelmére drónok ellen? Aki ezt elrendelte őt nem az eszéért fizetik.
Válasz erre
3
0
