„Már egy napja, hogy az Egyesült Államok egyetlen idegen területet sem helyezett a saját irányítása alá. Pedig lenne még célpont.

Én Rákosrendezőt tudnám javasolni. Olaj is van, rumli is, meg nem valósult álmok, szocialista viszonyok, és az oroszok se fognak tiltakozni.”