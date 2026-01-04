Trump lecsapott Venezuelában: mit lép Putyin? – Demkó Attila a Stratégában
Donald Trump beavatkozott Venezuelában: egy amerikai akció keretében elfogták Maduro elnököt.
Én Rákosrendezőt tudnám javasolni. Olaj is van, rumli is, meg nem valósult álmok, szocialista viszonyok, és az oroszok se fognak tiltakozni.
„Már egy napja, hogy az Egyesült Államok egyetlen idegen területet sem helyezett a saját irányítása alá. Pedig lenne még célpont.
Nyitókép: Szecsődi Balázs
