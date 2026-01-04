Ft
rákosrendező bombázás Hont András egyesült államok célpont

Már egy napja, hogy az Egyesült Államok egyetlen idegen területet sem helyezett a saját irányítása alá

2026. január 04. 12:33

Én Rákosrendezőt tudnám javasolni. Olaj is van, rumli is, meg nem valósult álmok, szocialista viszonyok, és az oroszok se fognak tiltakozni.

2026. január 04. 12:33
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Már egy napja, hogy az Egyesült Államok egyetlen idegen területet sem helyezett a saját irányítása alá. Pedig lenne még célpont.

Én Rákosrendezőt tudnám javasolni. Olaj is van, rumli is, meg nem valósult álmok, szocialista viszonyok, és az oroszok se fognak tiltakozni.”

Nyitókép: Szecsődi Balázs

Navigálás

satrafa-2
2026. január 04. 13:31
Sok ilyen hely van az országban mint Rákosrendező. Ez csak azért kiexponált, mert a fővárosban van. Gondolom, sok vidékre szánt pénzt fognak erre a helyre tolni, legnagyobb sajnálatomra...
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. január 04. 13:17
Balfasz Gelike jó vásárt csinált.
Válasz erre
2
0
johannluipigus
2026. január 04. 13:16
Vasárnap van. A Jóisten is megpihent a hetedik napon..
Válasz erre
0
0
Sróf
2026. január 04. 13:15
Ha valaki fölszámolná a putrit, azzal Gelgely szociálisbérlakás-paradicsomának reményét gyilkolná meg. Szükség van a reményre, a kínai egyetem megtorpedózása tette lehetővé Gelgely diákvárosának reményét is.
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!