vétó Ukrajna Magyarország Kijev pénz Politico EU

Politico: Megint Magyarország lesz az uniós csúcstalálkozó egyik főszereplője

2025. október 01. 16:38

Az uniós csúcstalákozón hatalmas a tét. Koppenhágában gyűlnek össze az Európai Unió vezetői, ahol biztonságvédelemi kérdések és a befagyasztott orosz pénzek mellett a magyar vétó kikerülése is szóba fog kerülni.

null

A Politico egy cikkben elemezte, mi várható a koppenhágai találkozón, ahol felvonulnak az uniós országok vezetői. Várhatóan szóba kerül az ukrán csatlakozás és a magyar vétó kikerülése. Az eseményről Orbán Viktor miniszterelnök is posztolt az oldalán, ahol azt írta: „Ma irány Koppenhága. Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz”.

Koppenhágában találkoznak az európai vezetők. A magyar vétó kikerülése is szóba kerülhet. Fotó: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A brüsszeli lap szerint 5 fontos kérdés kerülhet terítékre: 

  • biztonságpolitika
  • az orosz befagyasztott pénzek
  • ukrán csatalkozás és a magyar vétó kikerülése
  • orosz szanckiók
  • német panaszok 

A magyar vétó kikerülése 

Ahhoz, hogy Ukrajna előrelépjen az EU-tagság felé vezető úton, a blokk mind a 27 tagállamának zöld utat kell adnia. Ez problémát jelent, mivel Magyarország többször is megfogadta, hogy megakadályozza Kijev csatlakozását.

António Costa, az Európai Tanács elnöke felvetette annak lehetőségét, hogy módosítsák a tagjelölt országokkal folytatott tárgyalások kereteit, hogy a csatlakozási fejezetek megnyitását az EU tagállamok minősített szavazati többsége, és ne egyhangúlag döntse el, megkerülve ezzel Magyarország vétóját.

A javaslatot Kijev szövetségesei már korábban is felvetették, és hétfőn megkapta a Bizottság jóváhagyását. De valószínűleg Budapest jóváhagyására is szükség lesz, amit a Politico szerint azonban nem valószínű, hogy megad.

A tervvel szemben meglepő szövetségesei lehetnek Magyaroszágnak ugyanis a Politico információ szerint több más ország, köztük Franciaország, Hollandia és Görögország sem támogatják a keretek módosítását.

Biztonság és német panaszok

A blokknak el kell döntenie, hogy a Bizottság vagy az egyes tagállamok vezetik-e a kiemelt védelmi projekteket – mint például a keleti határon az EU végrehajtó szerve által a múlt hónapban bejelentett „drónfal” –, vagy az egyes tagállamok.

Orosz pénzek és szankciók

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy talált egy ügyes kiskaput, amellyel felszabadíthatja a szankcionált orosz eszközöket egy 140 milliárd eurós „kártérítési hitel” formájában Ukrajna számára – ha sikerül rávennie az országokat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, azonban sokan aggódnak egy lépésnek milyen következményei lehetnek. 

Az EU 19. szankciócsomagját, amelyet a múlt hónapban jelentettek be, még nem hagyta jóvá az összes tagállam. 

A melléklet tervezetének megfelelően a csomag egy kibővített listát tartalmaz orosz és külföldi bankokról és energetikai vállalatokról, köztük kínai, egyesült arab emírségekbeli, kirgizisztáni és tádzsikisztáni cégekkel. A Politico megjegyzi, hogy itt is Magyarország lehet az akadály, mivel nem akar szakítani az orosz energiával. 

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

neszteklipschik
2025. október 01. 17:41
Az EU felszámolása, majd pedig újraalakítása lenne a jó, immár bürokrata gecik nélkül. Az új együttműködésnek pedig rugalmasnak lell lennie, minden ország addig menjen el az integrációval, ameddig ő akar, ne pedig a bürokrata gecik döntsenek helyettük és osztogassanak parancsokat demokratikusan megválasztott vezetőknek!
tikkadt-szocske
2025. október 01. 16:52
A francnak sem kell Fuckrajna, csak mindenki Orbán vétójára vár, ahelyett, hogy kinyitná a száját. Szemforgató, farizeus banda volt, van, (de már nem sokáig ) lesz.
hexahelicene
2025. október 01. 16:52
A EU ezzel a vezetéssel összeomlásra érett. Nem tudom melyik a jobb , vergődni még évekig/évtizedekig a háborúpárti balliberális vezetés állandó szorításában - így minden - EU-s - pénzünk Ukrajnába megy, akkor is ha Ukrajna nem lesz tag. Vagy rástartolni Ukrajna csatlakoztatására és bedönteni az egész átkozott EU-t a picsába minél hamarabb. És "új életet" kezdeni.
nogradi
2025. október 01. 16:46
A negatív hős is főszereplő.
