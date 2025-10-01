Politico: Megint Magyarország lesz az uniós csúcstalálkozó egyik főszereplője

Ahhoz, hogy Ukrajna előrelépjen az EU-tagság felé vezető úton, a blokk mind a 27 tagállamának zöld utat kell adnia. Ez problémát jelent, mivel Magyarország többször is megfogadta, hogy megakadályozza Kijev csatlakozását.

António Costa, az Európai Tanács elnöke felvetette annak lehetőségét, hogy módosítsák a tagjelölt országokkal folytatott tárgyalások kereteit, hogy a csatlakozási fejezetek megnyitását az EU tagállamok minősített szavazati többsége, és ne egyhangúlag döntse el, megkerülve ezzel Magyarország vétóját.

A javaslatot Kijev szövetségesei már korábban is felvetették, és hétfőn megkapta a Bizottság jóváhagyását. De valószínűleg Budapest jóváhagyására is szükség lesz, amit a Politico szerint azonban nem valószínű, hogy megad.

A tervvel szemben meglepő szövetségesei lehetnek Magyaroszágnak ugyanis a Politico információ szerint több más ország, köztük Franciaország, Hollandia és Görögország sem támogatják a keretek módosítását.

Biztonság és német panaszok