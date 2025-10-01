Ft
Magyarország Ukrajna Emmanuel Macron Politico vétójog Orbán Viktor eu

Váratlan fordulat: Európa kulcsszereplői Magyarország mellé álltak, besült Brüsszel veszélyes terve

2025. október 01. 09:15

Bár az Európai Tanács elnöke szerette volna megkerülni Magyarország vétóját Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében, Emmanuel Macron francia elnök közbelépett. A Politico szerint a háttérben sok vezető számára Orbán Viktor fellépése kényelmes hivatkozási alap saját érdekeik védelméhez.

2025. október 01. 09:15
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásában váratlan támogatókra találhat, köztük Emmanuel Macron francia elnökre is, aki – bár nem ért egyet Orbán álláspontjával – védi a tagállamok vétójogát – írja a Politico.

António Costa, az Európai Tanács elnöke javaslatot tett a csatlakozási szabályok módosítására, hogy elegendő legyen a minősített többség az előrehaladáshoz,

Franciaország, Hollandia és Görögország azonban ellenzik ezt, mert ragaszkodnak saját vétójukhoz más országok, például Törökország ügyében.

A cikk szerint a háttérben sok vezető számára Orbán fellépése kényelmes hivatkozási alap saját érdekeik védelméhez.

Nyitókép: AFP/DPA/Kay Nietfeld

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Ergit
2025. október 01. 10:15
"koalíciós kényszer" - ez egy cégnél, vagy egy családnál elképzelhetetlen, hogy az egyik almát akar, a másik körtét, és ezért egyiket sem választják, csak sodródnak! Kell egység a vezetésben az alapvető kérdésekben! - Ja, hogy akkor elesnek a zsírosbödöntől!!
Ergit
2025. október 01. 10:11
Nem a vétójogot védi, hanem saját parasztjait, mert ha azok fellázadnak....
szemlelo-2
2025. október 01. 10:03 Szerkesztve
Attól tartok, bár mindez igaz, a helyzet sokkal-sokkal bonyolultabb. A fentiekből következik, ha pl. a Tisza győz jövőre, az egész európai felállás átrendeződik. Mert akkor nem lehet többé Orbánra hagyatkozni, sok európai politikusnak ki kell lépni a sunyí helyzetből a napfényre. Vagy mennek a levesbe...
cutcopy
2025. október 01. 09:50
"sok vezető számára Orbán fellépése kényelmes hivatkozási alap saját érdekeik védelméhez." Ahogy sok vezető már el is ismerte, hogy koalíciós kényszer miatt nem vétózhat ezért a magyar vétóban bízik..
