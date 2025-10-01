Váratlan fordulat: Európa kulcsszereplői Magyarország mellé álltak, besült Brüsszel veszélyes terve

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásában váratlan támogatókra találhat, köztük Emmanuel Macron francia elnökre is, aki – bár nem ért egyet Orbán álláspontjával – védi a tagállamok vétójogát – írja a Politico.

António Costa, az Európai Tanács elnöke javaslatot tett a csatlakozási szabályok módosítására, hogy elegendő legyen a minősített többség az előrehaladáshoz,

Franciaország, Hollandia és Görögország azonban ellenzik ezt, mert ragaszkodnak saját vétójukhoz más országok, például Törökország ügyében.

A cikk szerint a háttérben sok vezető számára Orbán fellépése kényelmes hivatkozási alap saját érdekeik védelméhez.