Váratlan fordulat: Európa kulcsszereplői Magyarország mellé álltak, besült Brüsszel veszélyes terve

Videón Brüsszel beismerése: semmibe vennék a magyarok akaratát Ukrajna kedvéért
Az Európai Bizottság mindenképpen felgyorsítaná Ukrajna uniós csatlakozását.
Bár az Európai Tanács elnöke szerette volna megkerülni Magyarország vétóját Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében, Emmanuel Macron francia elnök közbelépett. A Politico szerint a háttérben sok vezető számára Orbán Viktor fellépése kényelmes hivatkozási alap saját érdekeik védelméhez.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásában váratlan támogatókra találhat, köztük Emmanuel Macron francia elnökre is, aki – bár nem ért egyet Orbán álláspontjával – védi a tagállamok vétójogát – írja a Politico.
António Costa, az Európai Tanács elnöke javaslatot tett a csatlakozási szabályok módosítására, hogy elegendő legyen a minősített többség az előrehaladáshoz,
Franciaország, Hollandia és Görögország azonban ellenzik ezt, mert ragaszkodnak saját vétójukhoz más országok, például Törökország ügyében.
A cikk szerint a háttérben sok vezető számára Orbán fellépése kényelmes hivatkozási alap saját érdekeik védelméhez.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Bizottság mindenképpen felgyorsítaná Ukrajna uniós csatlakozását.
Nyitókép: AFP/DPA/Kay Nietfeld
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.