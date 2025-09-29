Ft
Videón Brüsszel beismerése: semmibe vennék a magyarok akaratát Ukrajna kedvéért

2025. szeptember 29. 21:17

Az Európai Bizottság mindenképpen felgyorsítaná Ukrajna uniós csatlakozását.

2025. szeptember 29. 21:17
Elismerte az Európai Bizottság, azt tervezi, hogy megkerülje a magyar vétót Ukrajna EU-tagságának ügyében. 

Az Európai Bizottság fontolóra veszi az EU csatlakozási folyamat szabályainak módosítását, válaszul arra, hogy Magyarország akadályozza Ukrajna előrehaladását ebben az irányban”

jelentette be Guillaume Mercier, a Bizottság szóvivője egy újságírói kérdésre hétfői sajtótájékoztatóján.

Mercier szerint amikor egy jelölt ország teljesíti a tagsági kritériumokat, de objektív okok nélkül nem tud előrelépni, „az egész bővítési folyamat hitelessége veszélybe kerül”. Ennek kezelésére a Bizottság a folyamat „egyszerűsítését” célzó reformokat mérlegel, különösen azáltal, hogy

a csatlakozási folyamat közbenső szakaszaiban bevezetné a minősített többségi szavazást.

Ez a javaslat összhangban áll a tavaly közzétett, a bővítési politika felülvizsgálatáról szóló közleménnyel, amely az Európai Tanács felhívására válaszul a folyamat felgyorsítását szorgalmazta.

Mercier azonban tisztázta, hogy a tárgyalási fejezetek lezárásához és a csatlakozás végső döntéséhez továbbra is az összes tagállam egyhangú egyetértésére lenne szükség. „Megkezdtük a tárgyalásokat, és jeleztük, hogy fontolóra vehetjük ezt a kérdést, de megismétlem, a végső döntés a tagállamok hatásköre” – tette hozzá.

Korábban a Mandiner is beszámolt arról, hogy António Costa, az Európai Tanács elnöke kezdeményezte Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának felgyorsítását, dacára Magyarország ellenkezésének. A jelenlegi szabályok szerint a 27 EU-tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges minden csatlakozási lépéshez. Brüsszel ezt úgy kerülné meg, hogy a csatlakozási tárgyalások klasztereit – a tagsághoz vezető kulcsfontosságú jogi lépéseket – minősített többséggel lehetne megnyitni, nem egyhangúlag.

Nyitókép forrása: EC – Audiovisual Service / Dati Bendo

