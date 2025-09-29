Videón Brüsszel beismerése: semmibe vennék a magyarok akaratát Ukrajna kedvéért

Ez a javaslat összhangban áll a tavaly közzétett, a bővítési politika felülvizsgálatáról szóló közleménnyel, amely az Európai Tanács felhívására válaszul a folyamat felgyorsítását szorgalmazta.

Mercier azonban tisztázta, hogy a tárgyalási fejezetek lezárásához és a csatlakozás végső döntéséhez továbbra is az összes tagállam egyhangú egyetértésére lenne szükség. „Megkezdtük a tárgyalásokat, és jeleztük, hogy fontolóra vehetjük ezt a kérdést, de megismétlem, a végső döntés a tagállamok hatásköre” – tette hozzá.

Korábban a Mandiner is beszámolt arról, hogy António Costa, az Európai Tanács elnöke kezdeményezte Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának felgyorsítását, dacára Magyarország ellenkezésének. A jelenlegi szabályok szerint a 27 EU-tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges minden csatlakozási lépéshez. Brüsszel ezt úgy kerülné meg, hogy a csatlakozási tárgyalások klasztereit – a tagsághoz vezető kulcsfontosságú jogi lépéseket – minősített többséggel lehetne megnyitni, nem egyhangúlag.

Nyitókép forrása: EC – Audiovisual Service / Dati Bendo