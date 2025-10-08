Ft
10. 08.
szerda
Hadházy Ákos tüntetés ellenzék

Eddig tartott: olyan kevesen vannak, hogy végre felhagy a tüntetéssel Hadházy Ákos

2025. október 08. 16:53

A független országgyűlési képviselő maga ismerte be, hogy nem tudja elérni a céljait.

2025. október 08. 16:53
null

Hadházy Ákos bejelentette, hogy befejezi a rendszeres keddi tüntetések szervezését. A független országgyűlési képviselő Facebook-oldalán közölte:

a résztvevők alacsony száma miatt mostantól más formában folytatja tiltakozásait a kormány ellen.

A képviselő elismerte, hogy ilyen kevés emberrel nem tudja elérni a céljait. Úgy fogalmazott, „az eredmény felemás, mert a tartós, polgári engedetlenségig nem jutottunk el” utalva ezzel a káoszba fulladó tüntetésinek sikertelenségére. Zugló független országgyűlési képviselője szerint „erre esély sem volt, hiszen az ellenzék vezetője szinte naponta elmondta, hogy erre nincs szükség” utalva ezzel arra, hogy még maga Magyar Péterre is értelmetlennek látta Hadházy utcai megmozdulásait.

Maga a képviselő viszont továbbra is az utcán marad, de a jövőben nem lesznek felszólalók, színpad vagy műsor – legfeljebb „néma tiltakozás” és köztéri fogadóóra.

Korábban – mint arról lapunk is beszámolt – az országgyűlési képviselő tüntetésen már érezhető volt a Hadházy nézetei keltette feszültség: a demonstrálók közül néhányan a harangozás miatt egy templomba is benyomultak, és rárontottak egy idős ferences szerzetesre. A történtek után sokan úgy vélték, Hadházy mozgalma és követői végképp elvetették a sulykot.

Nyitókép: Facebook / Hadházy Ákos

