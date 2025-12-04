Jogerős döntés születhet a Hadházy által is támogatott volt képviselő pedofilügyében

Január 7-én tartja a másodfokú tárgyalást – várhatóan zárt ajtók mögött – a Kaposvári Törvényszék annak a volt LMP-s politikusnak az ügyében, akit első fokon nem jogerősen hat év börtönbüntetésre ítéltek 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügyészség a büntetés súlyosbítását kérte.

A férfi, K. Gábor a somogyi közélet ismert alakja volt éveken át.