12. 04.
csütörtök
lmp pedofilügy Kaposvár Hadházy Ákos

Jogerős döntés születhet a Hadházy által is támogatott volt képviselő pedofilügyében

2025. december 04. 17:54

A férfi több ellenzéki pártban megfordult korábban.

2025. december 04. 17:54
null

Január 7-én tartja a másodfokú tárgyalást – várhatóan zárt ajtók mögött – a Kaposvári Törvényszék annak a volt LMP-s politikusnak az ügyében, akit első fokon nem jogerősen hat év börtönbüntetésre ítéltek 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügyészség a büntetés súlyosbítását kérte.

A férfi, K. Gábor a somogyi közélet ismert alakja volt éveken át.

2014-ben a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) színeiben indult az országgyűlési választáson, 2017-ben pedig az LMP mutatta be hivatalosan jelöltjeként.

Kampányában az LMP több prominens politikusa is aktívan részt vett; Hadházy Ákos például személyesen utazott a településre, és közösen gyűjtöttek aláírásokat a jelölttel – írta a lap. 

2023. február 26-án adtak ki ellene elfogatóparancsot, miután 14 év alatti gyermek sérelmére elkövetett szexuális visszaélés és más bűncselekmények gyanúja merült fel. Egy nappal később, február 27-én már el is fogták, és gyanúsítottként hallgatták ki.

Az elsőfokú ítélet szerint K. Gábor 2022 decemberében egy családtag közvetítésével ismerkedett meg a 13 éves sértettel. Gyorsan bizalmas viszonyt épített ki mind a kiskorúval, mind a családjával; a szülők kifejezetten örültek, hogy a felnőtt férfi „jó útra tereli” és segíti a gyerek tanulmányait. Ezt a bizalmat és a kialakult hatalmi helyzetet kihasználva 2023 februárjában a politikus a kiskorút a gépkocsijába csalta, egy félreeső helyre vitte, majd szexuális cselekményt végzett rajta.

A nyomozás során a férfi telefonján vagy számítógépén gyermekpornográf-tartalmakat is találtak, ami miatt ebben a bűncselekményben is bűnösnek mondta ki nem jogerősen az elsőfokú bíróság.

Nyitókép forrása: Facebook / Bács-Kiskun vármegyei rendőrség 

