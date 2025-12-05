„Nagyon úgy tűnik, hogy végre valóban kidurrant a Tisza Párt hazugságokkal és gyűlölettel telefújt lufija. Novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan csúszós lejtőre került, ez egyértelműen fordult a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján.

A trendforduló egyik fő mozgatórugója, hogy nyár vége óta uralja a közbeszédet a jobboldal nemzetstratégiai kérdésként kezelt témái közül a háború békepárti lezárását sürgető tárgyalássorozat, a rezsicsökkentés fenntartását lehetővé tevő magyar–amerikai–orosz megállapodások, valamint az európai szinten egyedülálló adócsökkentésre fókuszáló kormányzati döntések.