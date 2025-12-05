Ez sorsdöntő lesz
Olyan választás lesz jövőre, ahol mindenki előtt minden tiszta. Tudjuk, hogy melyik fél mit akar.
Sűrűsödnek a viharfelhők a Tisza Párt felett.
„Nagyon úgy tűnik, hogy végre valóban kidurrant a Tisza Párt hazugságokkal és gyűlölettel telefújt lufija. Novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan csúszós lejtőre került, ez egyértelműen fordult a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján.
A trendforduló egyik fő mozgatórugója, hogy nyár vége óta uralja a közbeszédet a jobboldal nemzetstratégiai kérdésként kezelt témái közül a háború békepárti lezárását sürgető tárgyalássorozat, a rezsicsökkentés fenntartását lehetővé tevő magyar–amerikai–orosz megállapodások, valamint az európai szinten egyedülálló adócsökkentésre fókuszáló kormányzati döntések.
Ott tartunk, hogy ma már a kormány legnagyobb kritikusa, a véresszájú gyűlölködő, Hadházy Ákos is aggódó posztban figyelmeztette Magyar Pétert, hogy bizony itt komoly gondok vannak, és a fennhangon beígért győzelem délibábja is szétfoszlani látszik.”
Nyitókép forrása: MTI/Kocsis Zoltán