Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Hadházy Ákos Magyar Péter Fidesz

Már a véresszájú Hadházy Ákos is Magyar Péter vereségét látja közeledni

2025. december 05. 06:05

Sűrűsödnek a viharfelhők a Tisza Párt felett.

2025. december 05. 06:05
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Nagyon úgy tűnik, hogy végre valóban kidurrant a Tisza Párt hazugságokkal és gyűlölettel telefújt lufija. Novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan csúszós lejtőre került, ez egyértelműen fordult a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján.

A  trendforduló egyik fő mozgatórugója, hogy nyár vége óta uralja a közbeszédet a jobboldal nemzetstratégiai kérdésként kezelt témái közül a háború békepárti lezárását sürgető tárgyalássorozat, a rezsicsökkentés fenntartását lehetővé tevő magyar–amerikai–orosz megállapodások, valamint az európai szinten egyedülálló adócsökkentésre fókuszáló kormányzati döntések.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Ott tartunk, hogy ma már a kormány legnagyobb kritikusa, a véresszájú gyűlölködő, Hadházy Ákos is aggódó posztban figyelmeztette Magyar Pétert, hogy bizony itt komoly gondok vannak, és a fennhangon beígért győzelem délibábja is szétfoszlani látszik.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Németh Balázs

Facebook

Idézőjel

Mindenki meneküljön ma Magyar Péter közeléből!

Lesz hiszti…

Nyitókép forrása: MTI/Kocsis Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. december 05. 07:00
Ez hagyján, de itt a legújabb, Real-PR 93 szerint 49/38 az állás a Fidesz javára, ez már nem a vég kezdete, hanem a vég vége.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. december 05. 06:27
Már te is fiam, Hadházy, nem elég a közvélemény-kutatók? Az igazi kérdés, Pszichopeti egyáltalán kihúzza-e mentálisan a választásokig, vagy már előbb bedobja törölközőt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!