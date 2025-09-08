Soha nem látott akciót hirdet az Aldi: mindössze 5 forintért vásárolhatunk

Tisza-csomag: kibújt a szög a zsákból, a multik miatt lehet ilyen fontos az adóemelés a Tisza Pártnak
Egyre több jel utal arra, hogy Magyar Péter viszi tovább Gyurcsány Ferenc politikai örökségét.
Az elképesztő árcsökkentés minden vásárlót érint.
Az Aldi Magyarország minden eddiginél látványosabb akciót hirdetett:
egyhetes leárazási hullám végén mindössze 5 forintért kínál majd ruházati termékeket és cipőket
– írja a vg.hu. A diszkontlánc szeptember 11-én egységesen 1000 forintos árral indítja az akciót, majd naponta csökkenti az árakat, így a hetedik napon, szeptember 17-én példátlan módon bárki új ruhához vagy cipőhöz juthat egyetlen ötforintosért.
Ilyen mértékű árcsökkentésre Magyarországon eddig még nem volt példa.
Az áruházlánc nemcsak a ruhák és cipők terén, hanem az élelmiszereknél is nagyszabású lépésre szánta el magát: több mint kétszáz alapvető termék – köztük kenyér, hús, sajt, zöldség, gyümölcs és hal – árát mérsékli tartósan. Az Aldi közleménye szerint egyes termékek akár 20–30 százalékkal is olcsóbbak lesznek, ami különösen az alacsonyabb jövedelműek, nyugdíjasok és rászorulók számára jelenthet komoly segítséget.
A lánc vezetője, Bernhard Haider korábban arról beszélt, hogy a megnövekedett rezsiköltségek és beszállítói árak miatt az élelmiszerárak továbbra is nyomás alatt vannak, ezért igyekeznek minden eszközzel könnyíteni a vásárlók terhein. Az ötforintos akció egyszerre szimbolikus és rendkívül látványos lépés, amely nemcsak a fogyasztókat célozza, hanem az Aldi árversenyben betöltött szerepét is erősíti a magyar piacon.
