Soha nem látott akciót hirdet az Aldi: mindössze 5 forintért vásárolhatunk

Az Aldi Magyarország minden eddiginél látványosabb akciót hirdetett:

egyhetes leárazási hullám végén mindössze 5 forintért kínál majd ruházati termékeket és cipőket

– írja a vg.hu. A diszkontlánc szeptember 11-én egységesen 1000 forintos árral indítja az akciót, majd naponta csökkenti az árakat, így a hetedik napon, szeptember 17-én példátlan módon bárki új ruhához vagy cipőhöz juthat egyetlen ötforintosért.

Ilyen mértékű árcsökkentésre Magyarországon eddig még nem volt példa.

Az áruházlánc nemcsak a ruhák és cipők terén, hanem az élelmiszereknél is nagyszabású lépésre szánta el magát: több mint kétszáz alapvető termék – köztük kenyér, hús, sajt, zöldség, gyümölcs és hal – árát mérsékli tartósan. Az Aldi közleménye szerint egyes termékek akár 20–30 százalékkal is olcsóbbak lesznek, ami különösen az alacsonyabb jövedelműek, nyugdíjasok és rászorulók számára jelenthet komoly segítséget.