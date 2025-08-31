Tisza-csomag: kibújt a szög a zsákból, a multik miatt lehet ilyen fontos az adóemelés a Tisza Pártnak

A különadók kivezetése egybecsengene Brüsszel követelésével is, azonnali intézkedésként több mint 1000 milliárd forinttal csökkentené a költségvetés bevételét, amelynek fedezetét csak a lakosságtól lehetne beszedni.

Nem véletlen hangsúlyozza a különadókkal kapcsolatban rendszeresen Orbán Viktor és a kormány, hogy bevezetésükkel fenntartható a családi adókedvezmény és elkerülhetők az emberek megszorításával járó intézkedések, vagyis

a különadók célja kifejezetten az, hogy a tőkeerős multik járuljanak hozzá az orosz-ukrán háború miatt kialakult helyzet kezeléséhez és ne a lakosság jövedelme csökkenjen.

Mind az Európai Bizottság, mind Magyar Péter korábban már felszólították a kormányt, szüntesse meg a több száz milliárd forint árbevételt elérő, külföldi tulajdonú multinacionális vállalatok különadóját, amely 2022-től lépett újra életbe és a kiskereskedelmi láncoktól származik a bevétel legnagyobb része.

Noha a Tisza Párt vezetésének készült feljegyzés szerint a különadók miatt sok gazdasági szereplő leépítést tervez és a kivonulást is megfontolja, nem nehéz rájönni, hogy

a háttérben a kiskereskedelmi láncok állhatnak.

Az árbevétel és a nyereség alapján meghatározott különadót a magas árbevételt elérő

kiskereskedelmi láncoknak,

a bankoknak,

a biztosítóknak,

a telekommunikációs cégeknek,

és az energiaszektor egyes szereplőinek kell megfizetniük, de a szabályozás nem egységes.

A kormány mind a bankokkal, mind a biztosítókkal és a telekommunikációs vállalatokkal is rendszeresen egyeztet, az elmúlt hónapokban több megállapodás is született, ilyen az önkéntes díjplafon bevezetése, vagyis a megállapodás arról, hogy nem hajtanak végre díjemelést. Ezzel szemben a kiskereskedelmi láncok nem voltak hajlandók megegyezni a kormánnyal, ezért lépett életbe az árréskorlátozás is. A boltláncok ráadásul 2010 óta rendszeresen megpróbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra Brüsszelben és más nemzetközi fórumokon is. Eközben a magyar élelmiszer-kereskedelmi piacon – a szocialista kormányoknak köszönhetően – példátlan és utolérhetetlen erőfölényre tettek szert 2010 előtt.