Tisza-csomag: kibújt a szög a zsákból, a multik miatt lehet ilyen fontos az adóemelés a Tisza Pártnak

Magyar Péter bejelentette, ami a kiszivárgott Tisza-csomagból kimaradt: teljessé vált a 2010 előtt megbukott adórendszer
Sikerült teljesen lelepleznie magát.
Egyre több jel utal arra, hogy Magyar Péter viszi tovább Gyurcsány Ferenc politikai örökségét. A Tisza-csomag a kiszivárgott dokumentum alapján az ágazati különadók megszüntetését célozhatja, amihez valóban nélkülözhetetlen lenne a magyar családokat érintő brutális adóemelés.
Azonnal bevezetné a többkulcsos adórendszert a Tisza Párt, ha megnyerné a jövő évi választásokat, legalábbis egy belső feljegyzés szerint. A Tisza-csomag része emellett a közelmúltban kiszivárgott belső dokumentum szerint a jelentős adóemelés és az szja-kedvezmények „felülvizsgálata és szűkítése”.
Magyar Péter az elmúlt napokban a Tisza Párthoz közeli baloldali szakértők és a párt alelnökének, Tarr Zoltánnak a 2010 előtti, progresszív adórendszer visszaállításával kapcsolatos nyilatkozatai ellenére azt állítja, a Tisza valójában adót csökkentene, amellyel a mediánkereset alatt mindenki jobban járna pár ezer forinttal.
A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.
A pártelnök által ismertetett adó- és áfacsökkentés ugyanakkor több száz milliárd forint bevételcsökkenést okozna a költségvetésnek, amelyet a régóta ígérgetett, instabil bevételi forrást jelentő és nehezen beszedhető vagyonadó várható bevétele még az optimista forgatókönyvek esetén sem ellensúlyozna.
Adócsökkentésre és áfacsökkentésre tehát pusztán a tervezett – külföldön eddig mindenhol megbukott –, 5 milliárd forint feletti vagyon esetén bevezetendő 1 százalékos vagyonadó bevezetésével sem lenne lehetőség.
A Tisza-csomagban felvázolt 22 és 33 százalékos szja-kulcs bevezetése és a családi adókedvezmény, valamint a 25 év alattiak és a négygyermekesek adómentességének megszüntetése ugyanakkor már jelentősen növelné a költségvetési mozgásteret, amely nem meglepő, hogy reális célja lehet egy mindenkori új kormánynak, főleg akkor, ha Brüsszel elvárásainak is meg akar felelni. A kérdés csak az, mire kell ennyi pénz, ráadásul a klasszikus baloldali megszorítópolitika újjáélesztésével?
A többkulcsos adórendszer egyértelműen fékezi a béremelést, amelynek a jelenleginél kisebb hányada kerül ténylegesen a dolgozóhoz.
A bevételnövelés tehát világosan megfogalmazott cél a kiszivárgott tiszás dokumentumban és az adóemelés terve is valószínűbb, mint a Magyar Péter által bejelentett adócsökkentés hatása, amivel a hiány nőne.
Ha pedig önmagában a vagyonadó bevezetése elegendő fedezetet nyújtana adócsökkentésekre a jelenlegi kedvezmények megtartása mellett, az pedig ellentmondana az összes eddigi ellenzéki nyilatkozatnak és arra utalna, a költségvetésben jelentős a mozgástér a jóléti intézkedésekre. Ez ugyanakkor szintén nem reális.
A Tisza kiszivárgott belső dokumentumából ugyanakkor az derül ki, hogy az adóemelés és a családi kedvezmények megszüntetése azt a célt is szolgálja, hogy a vállalkozások, elsősorban a nagyvállalatok terhei ne emelkedjenek tovább. A párt szakértői szerint a szektorális különadók az elmúlt években nehéz helyzetbe hozták a gazdasági szereplőket, amelyek a teljesítőképességük határára sodródtak. Azzal érvelnek, hogy jövő júliusra a költségvetési hiány 95 százaléka teljesülhet, ezért kell a költségvetésnek a plusz bevétel.
A hiány időarányos teljesülése ugyanakkor nem lehet valós indok, mivel másfél évtizede 95 százalékos ez az arány az első félév végén, a válságévekben pedig még magasabb volt.
Ebből arra lehet következtetni, hogy valamire nagyon kell a pénz a Tisza Pártnak a kormányalakítás után azonnal, ez vélhetően nem a kampányígéretek betartása, hanem inkább az EU és a hazánkban is jelen lévő multik által régóta követelt intézkedések végrehajtása lehet. Magyar Péter régóta nyíltan beszél arról, hogy hazahozza az uniós forrásokat, a befagyasztott kohéziós pénzek feloldásáért cserébe pedig Brüsszelnek is vannak elvárásai.
A családi adókedvezmények eltörlésére és a magasabb adókra egyszerűen nincs szükség, mutatjuk, miért.
Ha nem lenne Magyar Péterék egyik legfőbb célja a különadók megszüntetése, vagy jelentős mérséklése, akkor fel sem merülne ilyen jelentős adóemelés, ám
a különadókat csak egy ekkora szja-emeléssel járó komplex megszorítás tudná valóban ellensúlyozni.
Az adórendszer átalakításának kiszivárgott terve ráadásul nem új keletű: a baloldal és a baloldalhoz köthető közgazdászok már a korábbi választási kampányokban is nyíltan a 2010 előtti, megbukott adórendszer visszaállításának ígéretével kampányoltak.
Nem csak a választók előtt titkolóznak Magyar Péterék, a több éves bérmegállapodást aláíró érdekképviseletek sem ismerik a Tisza-csomag részleteit.
A különadók kivezetése egybecsengene Brüsszel követelésével is, azonnali intézkedésként több mint 1000 milliárd forinttal csökkentené a költségvetés bevételét, amelynek fedezetét csak a lakosságtól lehetne beszedni.
Nem véletlen hangsúlyozza a különadókkal kapcsolatban rendszeresen Orbán Viktor és a kormány, hogy bevezetésükkel fenntartható a családi adókedvezmény és elkerülhetők az emberek megszorításával járó intézkedések, vagyis
a különadók célja kifejezetten az, hogy a tőkeerős multik járuljanak hozzá az orosz-ukrán háború miatt kialakult helyzet kezeléséhez és ne a lakosság jövedelme csökkenjen.
Mind az Európai Bizottság, mind Magyar Péter korábban már felszólították a kormányt, szüntesse meg a több száz milliárd forint árbevételt elérő, külföldi tulajdonú multinacionális vállalatok különadóját, amely 2022-től lépett újra életbe és a kiskereskedelmi láncoktól származik a bevétel legnagyobb része.
Noha a Tisza Párt vezetésének készült feljegyzés szerint a különadók miatt sok gazdasági szereplő leépítést tervez és a kivonulást is megfontolja, nem nehéz rájönni, hogy
a háttérben a kiskereskedelmi láncok állhatnak.
Az árbevétel és a nyereség alapján meghatározott különadót a magas árbevételt elérő
A kormány mind a bankokkal, mind a biztosítókkal és a telekommunikációs vállalatokkal is rendszeresen egyeztet, az elmúlt hónapokban több megállapodás is született, ilyen az önkéntes díjplafon bevezetése, vagyis a megállapodás arról, hogy nem hajtanak végre díjemelést. Ezzel szemben a kiskereskedelmi láncok nem voltak hajlandók megegyezni a kormánnyal, ezért lépett életbe az árréskorlátozás is. A boltláncok ráadásul 2010 óta rendszeresen megpróbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra Brüsszelben és más nemzetközi fórumokon is. Eközben a magyar élelmiszer-kereskedelmi piacon – a szocialista kormányoknak köszönhetően – példátlan és utolérhetetlen erőfölényre tettek szert 2010 előtt.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bemutatta, miért hosszabbította meg a kormány az árréscsökkentést.
A kiskereskedelmi szektor szereplőinek különadófizetési kötelezettségét az éves árbevétel határozza meg. A multik és a diszkontok 2024-es beszámolóiból ugyanakkor világosan kiderül, hogy a nyereségüket vagy éppen a veszteségüket érdemben nem a különadó befolyásolja.
Ez azzal magyarázható, hogy szinte azonos éves árbevétel mellett a diszkontok közül a Lidl nyereséges lett, míg az Aldi akkor is veszteségesen zárta volna a tavalyi évet, ha nem kell különadót fizetnie. A boltláncok közül ugyanez az ellentmondás igaz a veszteséges Tescora, miközben a hasonló működésű Auchan nyereséges lett.
Egyedül a kormányt a többi üzletláncnál is hevesebben támadó Spar zárta volna nyereséggel a tavalyi évet, ha nem kell különadót fizetnie, így viszont veszteséges volt 2024. Ráadásul annak ellenére, hogy az osztrák boltlánc érte el a Lidl után a második legnagyobb árbevételt, több mint 900 milliárd forintot, ami kevesebb, mint 200 milliárddal maradt el a diszkontlánc forgalmától. Ennek ellenére a Spar adózott eredménye – vélhetően a költségesebb működés miatt – jelentősen elmaradt a Lidl eredményétől.
Lázár János kilenc évvel ezelőtt is arra figyelmeztette a Spart, hogy megfizet.
Magyar Péter tavaly márciusban felszólította Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy azonnal szüntesse meg a multik különadóját, mivel álláspontja szerint ez volt az oka az árrésstop bevezetéséig a gyorsuló élelmiszer-inflációnak. Ez ugyanakkor annak fényében is nehezen állja meg a helyét, hogy az alapvető élelmiszerek árrésének folyamatos emelését nem indokolta a termelői árak és felvásárlási árak változása, mivel ezek nem emelkedtek, csak a fogyasztói árak nőttek. Ezzel az üzletek azt az érzetet keltették a vásárlókban, hogy a kedvezőbb inflációs adatok ellenére sem ért véget a drágulás.
A kormány 2026-ban valamivel több, mint 300 milliárd forint bevételre számít a kiskereskedelmi különadókból, a többi szektorális különadóval együtt pedig 1100 milliárd forint bevételt vár.
Ez azt jelenti, hogy csak a kiskereskedelmi különadó megszüntetése és a belengetett áfacsökkentés akkora bevételkiesést jelentene a költségvetésnek, amelyet kizárólag a személyi jövedelemadó jelentős emelése tud ellensúlyozni.
Ennek fényében tehát nagyon is hihető a Tisza Párt kiszivárgott belső dokumentuma, ellentétben Magyar Péter további költségvetési kiadással járó adócsökkentési terve, amelynek egyik alapját szintén a 2010 előtti, baloldal által gyakran visszasírt – a baloldali szóhasználat szerinti – adójóváírás adná.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
