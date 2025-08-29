Tisza-csomag: megfojtaná a bérek emelkedését a brutális adóemelés

A Tisza-csomag már a havi bruttó 416 666 forintos kereset felett keresőknél is azt jelenti: ha a munkáltató úgy dönt, fizetést emel, akkor a bruttó béremelés mértékénél csak kisebb mértékben tud nőni a nettó fizetés, vagyis a dolgozó kétszeresen is rosszul jár:

az adóemelés miatt egyébként is csökken a nettó fizetése,

a magasabb adókulcs miatt a tényleges emelésnél kisebb mértékben nő a kézhez kapott munkabér.

A Tisza-csomag ellehetetleníti a bérek emelkedését

Kimondottan rosszul járnak azok, akiknek úgy nőne a fizetésük, hogy az emelés részben vagy egészben már a magasabb adókulcs alá esne. Annak a munkavállalónak például, akinek az éves fizetése bruttó 4 600 000 forint, azaz havi 383 333 forint és a munkáltató úgy dönt, 13 százalékkal megemeli, havi bruttó 433 333 forintra, az éves keresete így 5 200 000 forintra nő. Az 5 millió forint feletti rész már a magasabb, 22 százalékos adókulcs alá esne. Ez pedig azt eredményezi,

noha a munkáltató 13 százalékkal emeli a bruttó fizetést, – amely a magasabb szocho-kötelezettség miatt nagyobb munkaadói kiadásnövekedést jelent, mint 13 százalék – az érintett alkalmazott nettó bére kisebb mértékben, csak 12,5-12,6 százalékkal nő. Azaz a bruttó béremelés nettóban a legtöbb munkavállalónak alacsonyabb lesz, ráadásul az adórendszer átalakítása önmagában bércsökkenéshez vezet.

A példában szereplő bruttó 383 333 forint nettója jelenleg – és a Tisza-csomag adórendszerében is – 254 916 forint. Az emeléssel a jelenlegi adórendszerben a nettó fizetés 288 166 forint lenne, míg a többkulcsos adórendszerben 287 ezer forint. A példában bemutatott összegek között ugyan nincs jelentős eltérés, de a különbség annál nagyobb lesz, minél magasabb az érintett munkavállaló fizetése.

Kimondottan rosszul járnának Magyar Péterék tervezett adórendszerében azok, akik a magasabb kereseti kategóriákba tartoznak. Napjainkban már nem álom az egymillió forint feletti bruttó fizetés. Ha egy dolgozó évi 14 millió forintot keres, akkor egy 15 százalékos bérfejlesztés esetén a mostani adórendszerben ugyanekkora mértékben nő a nettó fizetése is. Magyar Péter pártjának tervezett adóemelése miatt ugyanakkor a béremelés miatt az érintett dolgozó keresetének egy része már a legmagasabb, 33 százalékos adókulcs alá esne.

Az alkalmazott fizetése így egy jelentős, 15 százalékos bruttó béremelés esetén nettóban csak 13 százalékkal emelkedne, miközben a munkáltatónak a kiadása jóval a 15 százalékot meghaladó mértékben nőne.

Ahogy arról a Mandiner korábbi cikkében is bemutatta, a legkisebb keresetűeknek is fékezné a béremelését a Tisza tervezett adóátalakítása. A minimálbér ugyan továbbra is 15 százalékos elvonással adózna, de a következő évek jelentős minimálbér-emelési programja a rendszeres bruttó átlagkereset fékezett növekedése miatt nem tudna megvalósulni.