kormány minimálbéres kulcs jövedelem forint

Tisza-csomag: pár év és a minimálbéresek is durván megérzik az adóemelést

2025. augusztus 29. 07:03

A minimálbért keresők körében, ha most szimpatikusnak is tűnhet a magasabb keresetűek adóztatása, nem árt belegondolniuk, hogy alig pár év múlva már ők is fizethetik az emelt Tisza-adót. A minimálbéresek terhei is drasztikusan emelkedhetnek.

2025. augusztus 29. 07:03
null

A progresszív, többkulcsos személyi jövedelemadózás mindig is azért volt népszerű a kis keresetűek, a minimálbéresek körében, mert könnyen azonosulni tudtak azzal a politikai üzenettel, hogy a nagyobb jövedelemmel rendelkezők nagyobb szelettel járuljanak hozzá az ország tortájához. Igen ám, de ez egy rendkívül igazságtalan rendszert alakított ki, hiszen aki többet keres, az ugyanúgy többet adózik, ha egyetlen szja-kulcs is van érvényben az országban.

Így emelkedett a minimálbéresek keresete az elmúlt 33 évben
Így emelkedett a minimálbéresek keresete az elmúlt 33 évben (Forrás:KSH)

A minimálbéresek sem ússzák meg sokáig

Éppen ezért volt sokkal igazságosabb az egy kulcs bevezetése: arányaiban mindenki egységesen veszi ki a részét a terhekből. Aki jelenleg például minimálbért keres, azaz 290 800 forintot, annak havonta 43 620 forintnyi személyi jövedelemadót kell befizetnie az államkasszába. Míg átlagbér, azaz 700 ezer forint körüli fizetéssel 105 ezer forintot. Látható tehát, hogy a magasabb bérből jóval magasabb terhet is von le az állam.

Miért lenne ezen felül igazságosabb, hogy ugyanez az átlagbért kereső egyén a Tisza Párt tervezetével, kvázi megszorításával már nem 105 ezer forintot, hanem 154 ezer forintot lenne kénytelen befizetni?

Gyakorlatilag Magyar Péterék tervével az átlagkeresetűek kifizetik még egy minimálbéres adóterhét. 

Erre persze sok kis keresetű vonhatja meg a vállát, de nem árt észben tartaniuk, hogy jelenleg a minimálbér dinamikusan növekszik, öt év alatt kvázi megduplázódik, hiszen míg 2021-ben 167 ezer forint volt, jövőre, 2026-ban már további 13 százalékkal, 328 ezer forintra nő.

A Fidesz-kormányok alatt nőtt igazán

A minimálbér a rendszerváltás után lett fogalom hazánkban, első éveiben szinte semmit sem emelkedett, az első Orbán-kormány alatt duplázódott meg, hogy az utána érkező szocialista kormányok kvázi befagyasszák. A 2022-es 50 ezer forintról 2010-ig szégyenletes módon mindössze 23 ezer forinttal nőtt a minimálbér hazánkban. A második Fidesz-kormányzás kezdetével aztán az egyik legkisebb kereset is emelkedésnek indult: 2010 és 2020 között megduplázódótt, majd, ahogy említettük, az elmúlt öt évben ismét kétszeresére nőtt.

Mézesmadzag, majd brutális adó

Ez ugyan még a Tisza tervei szerint még mindig az alsóbb, 15 százalékos kulcsba tartozna, de a folyamatosan növekvő dinamika szerint 2030-ra már bőven több százezer forinttal nőhetne. Ez persze szintén remekül hangzik, csakhogy a most minimálbért keresők hamar a magasabb kulcsban, azaz 22 százalékos adózás terhe alatt találhatják magukat.

Magyar Péter már többször vízionált ekkorra 1 millió forintos minimálbért, amely remekül hangzik, mint politikai ígérgetés, csak közben arról nem beszél, hogy milyen brutális munkanélküliséget hozna ez magával, illetve arról sem, hogy új tervei szerint ezt a minimálbért brutálisan meg is adóztatná.

Nyitókép: Faludi Imre/MTI

 

 

 

falcatus-2
2025. augusztus 29. 08:02
"Tisza-csomag: pár év és a minimálbéresek is durván megérzik az adóemelést..." Még pár hónap és a "tiszavirág" egyedül bámul ki a fejéből a színpadon. Neki még családja sem lesz ott, hogy integethessenek a sötét, üres éjszakának.
scorpicores
2025. augusztus 29. 08:02
Tisza párt: a gigászi szja-emelés pártja!!!! És az amúgy különösen aktív pártelnök még most is csak lapít...
Davidw
2025. augusztus 29. 07:42
De aki nem minimalon van, az ott lesz, hogy elkeruljek a magasabb adot es inkabb zsebbe fizetik a maradekot. Voltunk mar ott, nem jo az senkinek, osszessegeben kevesebb lesz a befizetett ado es nem eri meg az embernek majd kuzdeni a magasabb fizetesert, ha a hataron van mert a vegen meg kevesebbet visz haza. Megint egyhelyben allnank mint nep, mert senki nem akar majd elorebb jutni meg a kozosbe tenni.
iphone-13
2025. augusztus 29. 07:30
poloska csak egy hazaáruló hazug tolvaj, a szarba lesz ez a féreg elnök ott is csak az alján. hazaárulók ezt érdemlik főleg ez a tetves hazug állat
