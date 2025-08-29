Tisza-csomag: pár év és a minimálbéresek is durván megérzik az adóemelést

A progresszív, többkulcsos személyi jövedelemadózás mindig is azért volt népszerű a kis keresetűek, a minimálbéresek körében, mert könnyen azonosulni tudtak azzal a politikai üzenettel, hogy a nagyobb jövedelemmel rendelkezők nagyobb szelettel járuljanak hozzá az ország tortájához. Igen ám, de ez egy rendkívül igazságtalan rendszert alakított ki, hiszen aki többet keres, az ugyanúgy többet adózik, ha egyetlen szja-kulcs is van érvényben az országban.

Így emelkedett a minimálbéresek keresete az elmúlt 33 évben (Forrás:KSH)

A minimálbéresek sem ússzák meg sokáig

Éppen ezért volt sokkal igazságosabb az egy kulcs bevezetése: arányaiban mindenki egységesen veszi ki a részét a terhekből. Aki jelenleg például minimálbért keres, azaz 290 800 forintot, annak havonta 43 620 forintnyi személyi jövedelemadót kell befizetnie az államkasszába. Míg átlagbér, azaz 700 ezer forint körüli fizetéssel 105 ezer forintot. Látható tehát, hogy a magasabb bérből jóval magasabb terhet is von le az állam.

Miért lenne ezen felül igazságosabb, hogy ugyanez az átlagbért kereső egyén a Tisza Párt tervezetével, kvázi megszorításával már nem 105 ezer forintot, hanem 154 ezer forintot lenne kénytelen befizetni?