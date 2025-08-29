Tisza-csomag: pár év és a minimálbéresek is durván megérzik az adóemelést

Gyakorlatilag Magyar Péterék tervével az átlagkeresetűek kifizetik még egy minimálbéres adóterhét.
Erre persze sok kis keresetű vonhatja meg a vállát, de nem árt észben tartaniuk, hogy jelenleg a minimálbér dinamikusan növekszik, öt év alatt kvázi megduplázódik, hiszen míg 2021-ben 167 ezer forint volt, jövőre, 2026-ban már további 13 százalékkal, 328 ezer forintra nő.
A Fidesz-kormányok alatt nőtt igazán
A minimálbér a rendszerváltás után lett fogalom hazánkban, első éveiben szinte semmit sem emelkedett, az első Orbán-kormány alatt duplázódott meg, hogy az utána érkező szocialista kormányok kvázi befagyasszák. A 2022-es 50 ezer forintról 2010-ig szégyenletes módon mindössze 23 ezer forinttal nőtt a minimálbér hazánkban. A második Fidesz-kormányzás kezdetével aztán az egyik legkisebb kereset is emelkedésnek indult: 2010 és 2020 között megduplázódótt, majd, ahogy említettük, az elmúlt öt évben ismét kétszeresére nőtt.
Mézesmadzag, majd brutális adó
Ez ugyan még a Tisza tervei szerint még mindig az alsóbb, 15 százalékos kulcsba tartozna, de a folyamatosan növekvő dinamika szerint 2030-ra már bőven több százezer forinttal nőhetne. Ez persze szintén remekül hangzik, csakhogy a most minimálbért keresők hamar a magasabb kulcsban, azaz 22 százalékos adózás terhe alatt találhatják magukat.
Magyar Péter már többször vízionált ekkorra 1 millió forintos minimálbért, amely remekül hangzik, mint politikai ígérgetés, csak közben arról nem beszél, hogy milyen brutális munkanélküliséget hozna ez magával, illetve arról sem, hogy új tervei szerint ezt a minimálbért brutálisan meg is adóztatná.
Nyitókép: Faludi Imre/MTI